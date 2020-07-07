Сафронов и другие: кого и за что в России подозревают в госизмене

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, назначенный в мае советником гендиректора "Роскосмоса", подозревается в государственной измене. О его задержании стало известно во вторник, 7 июля. По данным ФСБ, 30-летний Сафронов собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО информацию о "военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности" РФ. "Роскосмос" утверждает, что подозрение не связано с работой задержанного в госкорпорации. Будучи журналистом, Сафронов специализировался на материалах военной и космической тематики.

Рост числа приговоров по 275-й статье УК РФ (госизмена), она предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, а также штраф до полумиллиона рублей, - тенденция последних лет в России. По официальным данным, в 2019 году по этой статье было вынесено восемь обвинительных приговоров, в 2018-м - четыре. 2020 год обещает продолжить тренд. DW подготовила обзор наиболее резонансных дел.

Дела ученых-пенсионеров: ракеты и подлодки

Среди более десятка лиц, кому в первом полугодии 2020 года по обвинению в госизмене в России был вынесен приговор или чьи дела расследуются, выделяется одна группа: ученые, причем в основном преклонного возраста. Один из самых громких случаев - дело Романа Ковалева. Суд в Москве 22 июня приговорил бывшего сотрудника ЦНИИМаша, головного института "Роскосмоса", к семи годам колонии строго режима.

Российский МиГ-31 с ракетой "Кинжал" (фото из архива)

Тот факт, что срок наказания Ковалеву на пять лет ниже предусмотренного законом минимума по данной статье УК, обозреватели трактуют как результат возможной сделки осужденного со следствием. В чем именно обвиняли Ковалева - не сообщается, все процессы по делам о госизмене проходят в закрытом режиме. Известно, что в ЦНИИМаше Ковалев возглавлял Центр теплообмена и аэрогазодинамики.

СМИ называют Ковалева учеником Виктора Кудрявцева, бывшего сотрудника ЦНИИМаша, также обвиняемого в госизмене. Осенью 2019 года в связи с тяжелой болезнью 75-летний физик был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. По данным СМИ, спецслужбы подозревают Кудрявцева в передаче данных о технологиях, используемых также в новых российских гиперзвуковых ракетных системах "Кинжал" и "Авангард", бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, который сотрудничал с НАТО. Третий сотрудник ЦНИИМаша, подозреваемый в госизмене, Сергей Мещеряков, летом 2019 года был помещен под домашний арест, но сообщается, что его дело не связано с обвинениями против Кудрявцева и Ковалева.

В феврале в Санкт-Петербурге к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей был приговорен 72-летний ученый Виктор Прозоров, бывший генеральный конструктор ЦКБ "Черноморец" в Севастополе. Среди всех осужденных по 275-й статье в этом году Прозоров получил самый большой срок.

До этого, в январе, суд в Ростове-на-Дону приговорил ученого и главу фирмы "Мехатроника" из Новочеркасска Алексея Темирева к семи с половиной годам колонии - за передачу за рубеж секретных данных. По информации некоторых СМИ, речь могла идти о Вьетнаме и о технологиях для подводных лодок. Темиреву далеко за 60. Под домашним арестом в Санкт-Петербурге с февраля находится 78-летний ученый Валерий Митько, президент Арктической академии наук. Обвинение в госизмене ему предъявили в июне. Как пишут СМИ, речь может идти о передаче спецслужбам Китая данных о подводных лодках.

Владимир Неелов - военный эксперт по ЧВК

Отдельно в списке недавно осужденных за госизмену стоит Владимир Неелов из Санкт-Петербурга. По роду деятельности и возрасту задержанный осенью 2018 года 30-летний военный эксперт ближе к бывшему журналисту Ивану Сафронову, чем к ученым-пенсионерам, которых обвиняют в госизмене. 2 июля городской суд Санкт-Петербурга приговорил Неелова к семи годам колонии строгого режима.

СИЗО "Лефортово"

В сообщении пресс-службы суда было сказано, что Неелов признан виновным в передаче за вознаграждение немецкой консалтинговой фирме "данных о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ".

Также отмечается, что Неелов частично признал вину, но указал, что не считал передаваемые данные секретными. СМИ связывают дело против эксперта с его аналитическими публикациями о российских частных военных компаниях (ЧВК) и, в частности, о так называемой "ЧВК Вагнера", бойцы которой якобы участвовали в боевых действиях в Украине и Сирии.

От сотрудничества с Украиной до раскрытия сотрудника ФСБ

Большинство подозреваемых в госизмене находятся в московском СИЗО "Лефортово". Судя по данным из открытых источников, там может быть около десятка лиц, которые ждут завершения следствия или суда по их делам. Так, в июне в "Лефортово" попал теперь уже бывший подполковник полиции из Курской области Дмитрий Борзенков, который якобы передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российских войск. С осени 2019 года в "Лефортово" ждет решения по своему делу житель Крыма Иван Яцкин, обвиняемый в передаче данных Украине.

А еще в этом СИЗО, возможно, находятся пенсионер из Владивостока, бывший глава ФСИН в Ростовской области, а также трое россиян, среди которых бывший сотрудник аппарат полпреда президента в Уральском округе. Тем временем в Калининграде в мае начался процесс по делу о госизмене, обвиняемыми по которому проходит молодая супружеская пара. По информации СМИ, молодоженам инкриминируют раскрытие оперативника ФСБ - фото с ним с их свадьбы было опубликовано в соцсетях.

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