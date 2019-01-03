Саудовская прокуратура потребовала казнить вероятных убийц Хашогги

В Эр-Рияде в четверг, 3 января, начался судебный процесс по делу 11 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в совершенном три месяца назад убийстве обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Их имена не разглашаются. В первый же день слушаний прокуратура потребовала приговорить пятерых подсудимых к смертной казни. Дата следующего заседания еще не назначена, сторона защиты попросила отсрочку для изучения обвинений.

По информации генпрокурора, саудовская сторона дважды направляла в Турцию запросы о предоставлении улик, собранных в консульстве в Стамбуле, но не получила ответа. Анкара в свою очередь обвинила Эр-Рияд в нежелании сотрудничать в расследовании убийства. Турция ранее сообщала, что предоставила улики как Саудовской Аравии, так и другим государствам, и требовала выдать подозреваемых, чтобы судить их на своей территории.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний Хашогги, известный критичными материалами о деятельности кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, исчез 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для женитьбы на гражданке Турции. Журналиста задушили прямо на территории дипмиссии, после чего его тело расчленили и, по некоторым сообщениям, растворили в кислоте. Останки до сих пор не найдены. Саудовская Аравия отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к преступлению. Изначально Эр-Рияд отрицал и само убийство Хашогги, но через несколько недель после преступления признал его факт.

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