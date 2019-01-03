 Саудовская прокуратура потребовала казнить вероятных убийц Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2019

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Мир

Саудовская прокуратура потребовала казнить вероятных убийц Хашогги

В Эр-Рияде начался процесс по делу 11 человек, подозреваемых в убийстве обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Обвинение требует приговорить пятерых подсудимых к смертной казни.

Плакат с изображением Джамаля Хашогги на демонстрации в Турции после убийства журналиста, октябрь 2018 года

Протесты в Турции после убийства Джамаля Хашогги, октябрь 2018 года

В Эр-Рияде в четверг, 3 января, начался судебный процесс по делу 11 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в совершенном три месяца назад убийстве обозревателя американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Их имена не разглашаются. В первый же день слушаний прокуратура потребовала приговорить пятерых подсудимых к смертной казни. Дата следующего заседания еще не назначена, сторона защиты попросила отсрочку для изучения обвинений.

Контекст

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Германия не должна продавать вооружения Саудовской Аравии. Но основанием для этого должно быть не убийство журналиста Джамаля Хашогги, а война в Йемене, считает Маттиас фон Хайн. (23.10.2018)

Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что убийство Хашогги нельзя оправдать. Вслед за США, Британия вводит визовые запреты для саудовцев. (24.10.2018)

По информации генпрокурора, саудовская сторона дважды направляла в Турцию запросы о предоставлении улик, собранных в консульстве в Стамбуле, но не получила ответа. Анкара в свою очередь обвинила Эр-Рияд в нежелании сотрудничать в расследовании убийства. Турция ранее сообщала, что предоставила улики как Саудовской Аравии, так и другим государствам, и требовала выдать подозреваемых, чтобы судить их на своей территории.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний Хашогги, известный критичными материалами о деятельности кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, исчез 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для женитьбы на гражданке Турции. Журналиста задушили прямо на территории дипмиссии, после чего его тело расчленили и, по некоторым сообщениям, растворили в кислоте. Останки до сих пор не найдены. Саудовская Аравия отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к преступлению. Изначально Эр-Рияд отрицал и само убийство Хашогги, но через несколько недель после преступления признал его факт.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости (23.10.2018)

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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Скандальное убийство журналиста Хашогги: как реагируют политика и бизнес - DW Новости (23.10.2018)  

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После убийства журналиста Хашогги, президент Трамп, вопреки выводам ЦРУ, отказался возложить ответственность на принца Сальмана. Сенаторы демонстративно поддержали резолюцию с обвинениями в адрес саудовского кронпринца.

Fall Khashoggi - Gedenkveranstaltung in Washington

Эр-Рияд отказал Турции в экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашогги 09.12.2018

Саудовская Аравия не выдает своих граждан, заявил министр иностранных дел аль-Джубейр, прокомментировав выдачу Турцией ордеров на арест двух человек из близкого окружения наследного принца.

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