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Сан-Франциско

Город и округ в штате Калифорния (США). Назван в честь католического святого Франциска Ассизского.

This picture taken on April 15, 2021, shows vials of Sputnik V coronavirus vaccine during Serbian President's visit to Belgrade's Torlak Institute, where the vaccine has been manufactured. - Moscow on April 14, 2021 announced the start of production of its Sputnik V coronavirus vaccine in Serbia, the first European country outside Russia and Belarus to begin manufacturing the jab. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Суд: прививки "Спутником V" не дают право на сертификат ФРГ о вакцинации 01.10.2021

Истец привился от ковида в Москве и Сан-Марино вакциной из РФ и хотел получить в Германии сертификат о вакцинации. Ему отказали, так как "Спутник V" не сертифицирован в ФРГ. Суд согласился с властями.
Ppro-democracy Buddhist monks and other supporters take part in a demonstration against the junta in Mandalay on September 25, 2021, marking the 14-year anniversary of the 2007 Saffron revolution. (Photo by STR / AFP)

В Мьянме на протест против хунты вышли буддийские монахи 25.09.2021

Десятки буддийских монахов устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политзаключенных.
A plume of smoke rises following the eruption of a volcano in the Cumbre Vieja national park at El Paso, on the Canary Island of La Palma, September 19, 2021. REUTERS/Borja Suarez

На Канарах началась эвакуация из-за извержения вулкана 19.09.2021

На испанском острове Пальма после серии землетрясений началось извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха. В нескольких местах из вулкана выбрасывается дым, пепел и лава.
CHUVASHIA, RUSSIA - MAY 27, 2021: An ampoule with the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine against COVID-19 used by a medical team of the Vurnary Central District Hospital in a mobile health unit deployed in the village of Kyumel-Yamashi. Semyon Antonov/TASS

Еврокомиссия: Признание сертификатов Сан-Марино не означает допуск "Спутника V" в ЕС 03.08.2021

Признание прививочных сертификатов Сан-Марино не гарантирует въезд в ЕС привитым "Спутником V". Власти каждого государства - члена Евросоюза принимают самостоятельные решения по этому вопросу.
File photo dated August 12, 2017 of a cruise ship making its way through the Giudecca Canal in front of Piazza San Marco, Venice, Italy.Italy has banned cruise ships from the Venice lagoon in what appears to be a definitive move welcomed by anti-cruise ship campaigners. Spurred to act quickly after Unesco threatened to put Venice on its endangered list unless Italy permanently banned cruise ships from docking in the world heritage site, the government said on Tuesday that vessels weighing more than 25,000 tonnes would be barred from the lagoon from 1 August. Photo by Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM

В Венеции вступил в силу запрет на вход крупных судов 01.08.2021

Крупные суда, наносившие ущерб фундаментам зданий и экологии Венеции, с 1 августа больше не могут проплывать рядом с площадью Сан-Марко.
(FILES) In this file photo taken on February 11, 2021, protesters step on a banner showing an image of Myanmar military chief Senior General Min Aung Hlaing during a demonstration against the military coup in Yangon. - This August 1, 2021 marks six months since Aung San Suu Kyi, the daughter of independence hero Aung San, was detained in a coup by the military her father created, setting off a bloody crackdown that has killed hundreds. (Photo by STR / AFP) / TO GO WITH AFP STORY MYANMAR-POLITICS-MILITARY-ANNIVERSARY-COUP,FOCUS

Военная хунта в Мьянме объявила о создании временного правительства 01.08.2021

Захватившие власть в Мьянме военные продлили на два года режим чрезвычайного положения и объявили временным премьер-министром главнокомандующего вооруженными силами.
Venice, Italy - October 29, 2016: Big cruise ship with tourists leaving the city of Venice Italy in the evening

Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции 13.07.2021

Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий и экологии города.
Anti-coup protesters display the three-finger sign of resistance during a flash mob on Thursday, June 3, 2021, in Yangon, Myanmar. Resistance to military rule remains widespread four months after civilian leader Aung San Suu Kyi was removed from power on Feb. 1, 2021. (AP Photo)

Генассамблея ООН призвала прекратить поставки оружия в Мьянму 19.06.2021

В резолюции Генассамблеи ООН содержатся требования освободить Аун Сан Су Чжи и других политзаключенных в Мьянме.

FILE PHOTO: Demonstrators protest against the military coup and demand the release of elected leader Aung San Suu Kyi, in Yangon, Myanmar, February 6, 2021. REUTERS/Stringer/File Photo

В Мьянме начался процесс над Аун Сан Су Чжи 14.06.2021

Против 75-летней лауреатки Нобелевской премии, до путча возглавлявшей правительство Мьянмы, выдвинут ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к беспорядкам и коррупции.
Law enforcement officers get gear from their trunk near the scene of a shooting in San Jose, Calif., on Wednesday, May 26, 2021. Gunfire erupted Wednesday at a railyard in San Jose, and a sheriff's spokesman said multiple people were killed and wounded and that the suspect was dead. (Randy Vazquez/Bay Area News Group via AP)

В США приспущены флаги в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии 27.05.2021

После инцидента в Сан-Хосе президент США Байден призвал Конгресс принять немедленные меры, чтобы положить конец волне насилия с применением огнестрельного оружия.
Soldiers stand guard as they block a road near a prison in Naypyidaw on February 15, 2021, after the military seized power in a coup two weeks ago. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Служба в армии Мьянмы: тотальный контроль и промывание мозгов 24.05.2021

Три дезертира из армии Мьянмы рассказали DW, как командование контролирует личную жизнь, контакты и финансы солдат, а также о том, что из вооруженных сил почти невозможно уволиться легально.

Eden Alene (Israel) tritt mit dem Song „Set Me Free“ beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) in der Ahoy Arena auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Финалисты "Евровидения-2021" в Роттердаме (фотогалерея) 21.05.2021

В финале "Евровидения-2021" в Роттердаме в субботу, 22 мая, будет участвовать 26 исполнителей. Откроет конкурс Кипр, завершит - Сан-Марино.

April 10, 2021, Seoul, South Korea: View of a placard with a photo of Aung San Suu Kyi near the embassy of China during the demonstration..Myanmar Democracy activists gathered at the Embassy of China condemning the Chinese government for supporting the Myanmar Military Coup. Myanmar's military detained State Counsellor of Myanmar Aung San Suu Kyi on February 01, 2021 and declared a state of emergency while seizing the power in the country for a year after losing the election against the National League for Democracy (Credit Image: © Simon Shin/SOPA Images via ZUMA Wire

Хунта в Мьянме решила распустить партию Аун Сан Су Чжи 21.05.2021

По данным издания Myanmar Now, учрежденная военными в Мьянме избирательная комиссия указала на фальсификации на выборах со стороны победившей Национальной лиги за демократию.
Bühne des Eurovision Song Contest in Rotterdam 2021 ++++Im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung verwenden+++

Второй полуфинал "Евровидения-2021" начался в Роттердаме 20.05.2021

Среди фаворитов этого тура - Болгария, Исландия, Сан-Марино и Швейцария. На место в финале претендует и Наталья Гордиенко из Молдовы. Ее продюсирует Филипп Киркоров.
01.04.2021 Anti-coup demonstrators prepare to confront police during a protest in Tarmwe township, Yangon, Myanmar, Thursday, April 1, 2021. (AP Photo)

Совет Безопасности ООН осудил насилие в Мьянме 02.04.2021

Совбез ООН единогласно осудил "гибель сотен мирных жителей" в Мьянме. Ситуация в стране "стремительно ухудшается", говорится в принятом заявлении.
This screengrab provided via AFPTV and taken from a broadcast by Myawaddy TV in Myanmar on March 27, 2021 shows an annual parade put on by the military to mark Armed Forces Day in the capital Naypyidaw. (Photo by Handout / various sources / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Myawaddy TV - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner: [Armed Forces Day] instead of [Armed Forced Day]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

В День ВС Мьянмы застрелены десятки протестующих 27.03.2021

Десятки тысяч человек вышли на улицы Мьянмы - несмотря на предупреждения военных, что они могут открыть огонь на поражение "со спины и в голову".

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