Сан-Франциско

Суд: прививки "Спутником V" не дают право на сертификат ФРГ о вакцинации

Истец привился от ковида в Москве и Сан-Марино вакциной из РФ и хотел получить в Германии сертификат о вакцинации. Ему отказали, так как "Спутник V" не сертифицирован в ФРГ. Суд согласился с властями.