Самый лучший город для жизни и работы в Германии

Вот уже шестой год подряд аналитики InterNations, крупнейшего в мире сообщества экспатов, наблюдают за жизнью экспатов. По итогам года они публикуют рейтинг стран по популярности среди иностранных специалистов. В актуальном исследовании приняли участие более 20 тысяч человек.

Общие выводы: большинство экспатов привлекают следующие направления: Германия, США, Швейцария, Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты. Трое из десяти экспатов проживают и работают в этих странах.

Россия "на дне" рейтинга

Пальма первенства досталась Тайваню. Этот дебютант 2016 года крепко удерживает позиции лидера. На втором месте в рейтинге 2019 года - Вьетнам. Третье место досталось Португалии. Любопытно, что более половины экспатов планируют остаться в этой стране навсегда.

Германия, несмотря на то, что входит в список стран с наибольшим количеством экспатов, в актуальном рейтинге занимает 33-е место. А вот "на дне" рейтинга оказалась Россия (56-е место) в соседстве с Грецией и Южной Кореей.

Париж, Рим, Нью-Йорк - не фавориты

Тайбэй, Куала-Лумпур, Хошимин, - эти азиатские города получили самую высокую оценку экспатов. А вот лучшим немецким городом для проживания и работы признан Ахен (11-е место в общем рейтинге). Он сумел дать фору другим городам благодаря финансовому индексу: у экспатов здесь высокая зарплата и относительно низкие расходы на проживание. Однако что касается культуры гостеприимства, то Ахен пока не в лидерах.

Более известным городам - Дюссельдорфу (31), Гамбургу (42), Франкфурту (49), Мюнхену (51) - экспаты дали более низкие оценки. В Мюнхене, как и других городах из списка, труд высококвалифицированных специалистов хорошо оплачивается, но им приходится платить и за высокое качество жизни. Например, Мюнхен относится к городам с самой дорогой арендой жилья. Интересно, что "на дне" рейтинга городов оказались такие мегаполисы, как Рим (81 место), Милан (80), Париж (78), Сан-Франциско (77), Лос-Анджелес (76), Нью-Йорк (74). Из российских городов самую высокую оценку в рейтинге получила Москва: 54-е место.

Аналитики InterNations составляют рейтинг с учетом ключевых показателей: качество жизни, условия для адаптации, работа, семейная жизнь, финансовое положение.

За что экспаты любят Германию

Как отмечают эксперты компании, Германия продолжает оставаться топ-направлением для иностранных специалистов. "Отлично" она получила за экономику и охрану труда. "Отличные возможности для карьерного роста", "оптимальная продолжительность рабочей недели", "хорошие условия для семьи", - делятся своими впечатления экспаты.

Главным барьером для иностранцев, работающих в Германии, остается язык. Без знаний немецкого языка иностранным специалистам приходится трудно.

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