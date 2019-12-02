Самый лучший город для жизни и работы в Германии

Вот уже шестой год подряд аналитики InterNations, крупнейшего в мире сообщества экспатов, наблюдают за жизнью экспатов. По итогам года они публикуют рейтинг стран по популярности среди иностранных специалистов. В актуальном исследовании приняли участие более 20 тысяч человек.
Общие выводы: большинство экспатов привлекают следующие направления: Германия, США, Швейцария, Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты. Трое из десяти экспатов проживают и работают в этих странах.
Россия "на дне" рейтинга
Пальма первенства досталась Тайваню. Этот дебютант 2016 года крепко удерживает позиции лидера. На втором месте в рейтинге 2019 года - Вьетнам. Третье место досталось Португалии. Любопытно, что более половины экспатов планируют остаться в этой стране навсегда.
Германия, несмотря на то, что входит в список стран с наибольшим количеством экспатов, в актуальном рейтинге занимает 33-е место. А вот "на дне" рейтинга оказалась Россия (56-е место) в соседстве с Грецией и Южной Кореей.
Париж, Рим, Нью-Йорк - не фавориты
Тайбэй, Куала-Лумпур, Хошимин, - эти азиатские города получили самую высокую оценку экспатов. А вот лучшим немецким городом для проживания и работы признан Ахен (11-е место в общем рейтинге). Он сумел дать фору другим городам благодаря финансовому индексу: у экспатов здесь высокая зарплата и относительно низкие расходы на проживание. Однако что касается культуры гостеприимства, то Ахен пока не в лидерах.
Более известным городам - Дюссельдорфу (31), Гамбургу (42), Франкфурту (49), Мюнхену (51) - экспаты дали более низкие оценки. В Мюнхене, как и других городах из списка, труд высококвалифицированных специалистов хорошо оплачивается, но им приходится платить и за высокое качество жизни. Например, Мюнхен относится к городам с самой дорогой арендой жилья. Интересно, что "на дне" рейтинга городов оказались такие мегаполисы, как Рим (81 место), Милан (80), Париж (78), Сан-Франциско (77), Лос-Анджелес (76), Нью-Йорк (74). Из российских городов самую высокую оценку в рейтинге получила Москва: 54-е место.
Аналитики InterNations составляют рейтинг с учетом ключевых показателей: качество жизни, условия для адаптации, работа, семейная жизнь, финансовое положение.
За что экспаты любят Германию
Как отмечают эксперты компании, Германия продолжает оставаться топ-направлением для иностранных специалистов. "Отлично" она получила за экономику и охрану труда. "Отличные возможности для карьерного роста", "оптимальная продолжительность рабочей недели", "хорошие условия для семьи", - делятся своими впечатления экспаты.
Главным барьером для иностранцев, работающих в Германии, остается язык. Без знаний немецкого языка иностранным специалистам приходится трудно.
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Будьте реалистом
Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.
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Полный пакет
Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.
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Придерживайтесь нормы
Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.
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Место работы
Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.
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Заявка по адресу
Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.
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Знания - хорошо, опыт - лучше
На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.
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Цифровые навыки
Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.
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Думайте, что постите
Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.
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Где искать работу
Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.
Автор: Татьяна Вайнман