Самый крысиный город Германии (фото)

Гамельн • В нынешнюю субботу, 25 января, во второе новолуние после зимнего солнцестояния в Поднебесной отмечают наступление Нового года - 4718-го по древнему китайскому летоисчислению. Он пройдет под знаком Белой металлической крысы.

Такими знаками, вмонтированными в тротуар, в Гамельне обозначен прогулочный туристической маршрут по сладам Крысолова

Когда в Германии речь заходит о крысах, то первым делом, как правило, вспоминают легенду о Гамельнском крысолове, подробно о которой можно прочитать здесь. События, которые легли в ее основу, имеют точную дату и место действия - 26 июня 1284 года. В этот день в немецком городе Гамельне пропали без вести почти все дети старше четырех лет, всего - 130 человек. Предание также гласит, что незадолго до этого происшествия некий странствующий крысолов в пестрых одеждах с помощью своей волшебной дудочки утопил в здешней реке Везер целое полчище крыс, избавив от их нашествия городские дома и подвалы. Однако, несмотря на уговор и выполненную услугу, обещанное в ратуше вознаграждение ему так и не заплатили…

Спектакль под открытым небом по мотивам легенды о Гамельнском крысолове

В наши дни небольшой немецкий город Гамельн (или Хамельн), расположенный на реке Везер в Нижней Саксонии, ежегодно посещает около четырех миллионов туристов.

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