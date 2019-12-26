Самый крысиный город Германии (фото)

Гамельн • В нынешнюю субботу, 25 января, во второе новолуние после зимнего солнцестояния в Поднебесной отмечают наступление Нового года - 4718-го по древнему китайскому летоисчислению. Он пройдет под знаком Белой металлической крысы.
Такими знаками, вмонтированными в тротуар, в Гамельне обозначен прогулочный туристической маршрут по сладам Крысолова
Когда в Германии речь заходит о крысах, то первым делом, как правило, вспоминают легенду о Гамельнском крысолове, подробно о которой можно прочитать здесь. События, которые легли в ее основу, имеют точную дату и место действия - 26 июня 1284 года. В этот день в немецком городе Гамельне пропали без вести почти все дети старше четырех лет, всего - 130 человек. Предание также гласит, что незадолго до этого происшествия некий странствующий крысолов в пестрых одеждах с помощью своей волшебной дудочки утопил в здешней реке Везер целое полчище крыс, избавив от их нашествия городские дома и подвалы. Однако, несмотря на уговор и выполненную услугу, обещанное в ратуше вознаграждение ему так и не заплатили…
Спектакль под открытым небом по мотивам легенды о Гамельнском крысолове
В наши дни небольшой немецкий город Гамельн (или Хамельн), расположенный на реке Везер в Нижней Саксонии, ежегодно посещает около четырех миллионов туристов.
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От Крысолова до Ренессанса
Представление начинается!
Все дороги в городе Гамельн ведут к этому каменному зданию - Дому торжеств, построенному в стиле Везерского ренессанса. Трижды в день (13:05, 15:35, 17:35) под звон колоколов на его фасаде разыгрывается механический кукольный спектакль, рассказывающий легенду, ради которой сюда приезжают туристы со всего мира - историю Гамельнского крысолова.
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От Крысолова до Ренессанса
Hochzeitshaus - Дом торжеств
Еще два раза в день колокола выступают, так сказать, с сольными концертами - в 09:35 исполняют мелодию "Песни Крысолова", а в 11:35 играют "Песню реки Везер". В антрактах гостей города иногда развлекают самодеятельные уличные музыканты - с дудочками и в соответствующих костюмах. На золото они не рассчитывают, но паре звонких монет будут рады.
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От Крысолова до Ренессанса
Город на Везере
События, о которых повествует история про Гамельнского крысолова, произошли в городе более семи столетий назад. Окончательно легенда сформировалась в конце Средних веков, а широкую известность получила во времена немецкого Романтизма в XIX веке , благодаря Ахиму фон Арниму, Клеменсу Брентано и братьям Гримм.
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От Крысолова до Ренессанса
Мелодия для флейты
Герой легенды в 1284 году с помощью своей волшебной дудочки избавил город от нашествия крыс. Словно загипнотизированные, они пошли за ним в реку, где утонули. Однако денег, обещанных за услугу, странствующий крысолов так и не получил. В отместку он увел из Гамельна всех детей, также воспользовавшись магической силой.
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От Крысолова до Ренессанса
Крысы - двигатель торговли
Крысы и крысоловы поджидают гостей города на каждом углу, но отвращения и страха не вызывают. Они всячески содействуют оборотам туристического бизнеса и прочим поступлениям в бюджет. Отобедав в одном из ресторанов с крысиными следами в названиях, на память можно купить вполне съедобную хлебную крысу, ликер "Крысиный киллер", кофе "Крысолов", не говоря о стандартных майках и канцелярских товарах.
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От Крысолова до Ренессанса
На здоровье!
Пожалуй, только в Гамельне потребление "Крысиного яда" не влечет за собой смертельных последствий... Впрочем, творческий подход к разным химическим субстанциям имеет в городе давние традиции. Именно здесь, например, долгое время держал аптеку Фридрих Сертюрнер, в 1804 году открывший морфин.
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От Крысолова до Ренессанса
Место действия
Жители Гамельна бережно относятся к традициям и истории своего города. Около сотни человек входят в театральное сообщество, вот уже много десятилетий организующее спектакли про Гамельнского крысолова, бесплатно для всех желающих их увидеть здесь под открытым небом. Не удивляйтесь, если летним воскресеньем тишину этих улочек перед вами нарушит шествие с участием крыс, детей и сказочного дудочника…
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От Крысолова до Ренессанса
Эпохи и стили
Гамельнский крысолов - главный, но не единственный повод для посещения города. В начале XVI - середине XVII веков он был одним из центров особого регионального архитектурного стиля - Везерского ренессанса. Хорошо сохранились здесь и памятники других эпох, например, Рыночная церковь Святого Николая (Marktkirche St. Nicolai), построенная в готическом XIII веке. Как раз ее башню мы уже видели…
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От Крысолова до Ренессанса
Дом Демптера
Прямо напротив церкви Святого Николая расположен этот фахверковый дом с богато украшенным ренессансным фасадом - Dempterhaus. Он считается одним из самых красивых зданий Гамельна. Нынешний облик дом получил в 1608 году, когда его приобрел купец Тобиас фон Демптер. Итальянская скульптура в нише с ракушкой относится к более позднему периоду - XIX столетию, а установили ее здесь в прошлом веке.
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От Крысолова до Ренессанса
В последний момент
Купец Тобиас фон Демптер целых 35 лет был членом городского совета, 15 раз избирался бургомистром. Во время Тридцатилетней войны он спас Гамельн от сожжения, приказ о котором уже почти отдал командовавший католическими войсками фельдмаршал Иоганн фон Тилли после раскрытия заговора со стороны горожан. Демптер в последний момент смог смягчить его гнев.
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От Крысолова до Ренессанса
Лукреция и семь добродетелей
Еще один выдающийся образец ренессансного стиля - Дом Ляйста (Leist-Haus), строительство которого было завершено в 1589 году. Сегодня в нем находится Городской краеведческий музей. Фасад украшают барельефы, изображающие семь христианских добродетелей - целомудрие, умеренность, справедливость, щедрость, надежду, смирение и веру, а также в арке - скульптура Лукреции.
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От Крысолова до Ренессанса
На все случаи
Дом городского патриция Герда Ляйста находится на главной пешеходной улице города - Osterstraße, как раз по которой, согласно легенде, дети ушли из Гамельна вслед за крысоловом. Помимо добродетелей фасад украшают так называемые маскароны - головы-талисманы, призванные защищать его жильцов от завистников и бед - голода, болезней, наводнений, пожаров, неурожаев…
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От Крысолова до Ренессанса
Широкий фасад
Так называемый Дом каноника (Stiftsherrenhaus) выходит на улицу Osterstraße не узкой головной, а широкой боковой стороной, что подчеркивает высокое благосостояние его заказчика. Это здание возвели в 1558 году для Фридриха Попендика. Никакого отношения к духовному сану он не имел, то есть каноником не являлся, а был успешным торговцем и бургомистром города…
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От Крысолова до Ренессанса
Библейские истории
Свое название дом получил от жителей города из-за многочисленных библейских фигур, украшающих фасад. Помимо Бога Отца, Иисуса Христа и Апостолов, среди них можно найти Каина и Авеля, Самсона, царя Давида…
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От Крысолова до Ренессанса
Резьба по дереву
Рядом с ними на фасаде также изображены античные планетарные боги, например, Марс и Венера. Сегодня Дом каноника соединен крытым переходом с Домом Ляйста. В нем также размещены помещения городского музея.
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От Крысолова до Ренессанса
Крысолов и его история
Основная часть постоянной экспозиции музея посвящена истории Гамельнского крысолова. Особое внимание уделено юбилеям, отмечавшимся в 1884 и 1934 годах, а также роли этого персонажа в рекламе и городском маркетинге. Подробнее о версиях возникновения легенды и ее месте в мировой литературе читайте в нашей туристической рубрике "Окно в Германию".
Автор: Максим Нелюбин