 Самые яркие болельщики российской сборной (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.07.2018

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Культура и стиль жизни

Самые яркие болельщики российской сборной (фото)

Болельщики команды России, как и большинство фанатов других сборных, активно используют в качестве талисмана флаг своей страны.

  • Трио в кокошниках

    Болельщики сборной России

    "Трио в кокошниках" уже прославилось на весь мир. Художник Алекс Мелентьев увековечил их на одном из московских гаражей.

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Может, Путин все-таки был на матче с Испанией?

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    "Боевой раскрас" принес удачу в игре с испанцами.

  • Болельщица

    Болельщики сборной России

    Эмоции на пределе...

  • Болельщики целуются

    Болельщики сборной России

    Приятно, когда есть, с кем разделить радость!

  • Болельщики

    Болельщики сборной России

    Ходим неуверенно, болеем убедительно!

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Дед Мороз - с нами!

  • болельщица

    Болельщики сборной России

    Сакральный футбол...

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Обезоружим противника страхом...

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Казалось бы, причем тут Буденный?

  • Болельщики

    Болельщики сборной России

    Жарко, напряженно, волнительно.

  • болельщик

    Болельщики сборной России

    Флаг, который всегда с тобой...

  • Болельщица

    Болельщики сборной России

    Сувенирная индустрия не поскупилась на идеи...

  • болельщики

    Болельщики сборной России

    "Нас не догонят!"

  • Девушки-болельщицы

    Болельщики сборной России

    Какая победа без бантика!

    Автор: Дарья Брянцева


  • Трио в кокошниках

    Болельщики сборной России

    "Трио в кокошниках" уже прославилось на весь мир. Художник Алекс Мелентьев увековечил их на одном из московских гаражей.

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Может, Путин все-таки был на матче с Испанией?

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    "Боевой раскрас" принес удачу в игре с испанцами.

  • Болельщица

    Болельщики сборной России

    Эмоции на пределе...

  • Болельщики целуются

    Болельщики сборной России

    Приятно, когда есть, с кем разделить радость!

  • Болельщики

    Болельщики сборной России

    Ходим неуверенно, болеем убедительно!

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Дед Мороз - с нами!

  • болельщица

    Болельщики сборной России

    Сакральный футбол...

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Обезоружим противника страхом...

  • Болельщик

    Болельщики сборной России

    Казалось бы, причем тут Буденный?

  • Болельщики

    Болельщики сборной России

    Жарко, напряженно, волнительно.

  • болельщик

    Болельщики сборной России

    Флаг, который всегда с тобой...

  • Болельщица

    Болельщики сборной России

    Сувенирная индустрия не поскупилась на идеи...

  • болельщики

    Болельщики сборной России

    "Нас не догонят!"

  • Девушки-болельщицы

    Болельщики сборной России

    Какая победа без бантика!

    Автор: Дарья Брянцева


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    Или эта?

  • Болельщица сборной России

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    У болельщика Коста-Рики парик шикарней, чем прически у ее игроков.

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    Одинокий немецкий болельщик среди ликующих фанатов из Южной Кореи.

    Автор: Ефим Шуман


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Контекст

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