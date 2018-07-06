Самые яркие болельщики российской сборной (фото)

Болельщики команды России, как и большинство фанатов других сборных, активно используют в качестве талисмана флаг своей страны.
Смотрите также:
Сборная России выкинула сборную Испании из чемпионата мира по футболу. Выход россиян в четвертьфинал показал, чего можно добиться волей к победе, полагает спортивный обозреватель DW Штефан Нестлер. (01.07.2018)
После выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу российские болельщики полюбили не только усы тренера Черчесова, но и ноги вратаря Акинфеева. Сергей Елкин знает, что рисует. (02.07.2018)
По случаю ЧМ-2018 сразу несколько московских музеев посвятили свои экспозиции футболу. DW рассказывает о самых интересных выставках. (30.06.2018)
Хотите увидеть футбол глазами знаменитых художников, скульпторов и фотографов? Тогда посмотрите эту галерею DW. (28.06.2018)
Сборная России продолжила традицию сюрпризов на мировых футбольных первенствах. А как далеко доходили другие удивившие мир своей неожиданной победой команды? (02.07.2018)
Провал сборной Германии на ЧМ-2018 в России кажется невероятным. Но подобные сенсационные неудачи случаются в футболе не так уж редко. DW вспоминает некоторые из них. (28.06.2018)
Немецкие футбольные фанаты, приехавшие в Россию на ЧМ, считают работу организаторов турнира высокопрофессиональной. Отличной идеей они также назвали "паспорт болельщика". (28.06.2018)