Самые яркие болельщики российской сборной (фото)

Самые громкие поражения на чемпионатах мира по футболу

Провал сборной Германии на ЧМ-2018 в России кажется невероятным. Но подобные сенсационные неудачи случаются в футболе не так уж редко. DW вспоминает некоторые из них. (28.06.2018)