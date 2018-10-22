Самые удивительные дома на деревьях (фото)

Несмотря на календарь, в Западной Европе стоит теплая, солнечная погода. И домики на деревьях по-прежнему не знают отбоя от постояльцев. Это настоящие произведения архитектуры.
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