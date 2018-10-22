Самые удивительные дома на деревьях (фото)

Альпийские горные приюты

Хижина пастуха Гриллича

Эту хижину (а как еще ее назовешь?) построил в 1845 году пастух Франц Гриллич (Franz Vinzenz Grillitsch) на юге Австрии, в Каринтии, на высоте 1650 метров. Так и сегодня называют этот домик, в котором хватает места на восемь человек. Переночевать можно почти со всеми удобствами - по крайней мере, на матрасе.