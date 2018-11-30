Самые правдоподобные портреты животных (фотогалерея)

Вильгельм Кунерт был одним из самых известных художников-анималистов своего времени. Его картины помогали немцам лучше узнать Африку, а некоторым - и подчеркнуть свой статус.
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