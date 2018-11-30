 Самые правдоподобные портреты животных (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.11.2018

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Культура и стиль жизни

Самые правдоподобные портреты животных (фотогалерея)

Вильгельм Кунерт был одним из самых известных художников-анималистов своего времени. Его картины помогали немцам лучше узнать Африку, а некоторым - и подчеркнуть свой статус.

  • Картина Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    На картинах немецкого художника-анималиста Вильгельма Кунерта (1865-1926) зрители впервые могли увидеть африканских животных в условиях дикой природы. На близком расстоянии и очень натуралистично изображенная зебра выглядит так, словно ее сфотографировали. У Кунерта во время путешествий по Африке всегда был с собой пластиночный фотоаппарат, однако домой, в Берлин, он привозил готовые эскизы.

  • Лев на картине Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Кунерт был одним из важнейших художников-анималистов своего времени. Излюбленный мотив - лев. В отличие от статичных картин, которые его современники рисовали в зоопарках, работы Куннерта из Африки были очень реалистичными, с мастерски прорисованными деталями. Такие картины были популярны среди охотников и представителей крупной буржуазии. Ими украшали салоны. Лев демонстрировал власть и силу.

  • Фотография художника за работой

    Царь зверей и другие живые портреты

    Кроме красок, карандашей и мольберта в багаже Вильгельма Кунерта, также опытного охотника, во время путешествий по Африке были ружья. В случае опасности художник должен был суметь защитить себя от львов, гиен или буйволов. Кунерт всегда путешествовал в сопровождении носильщиков и слуг. Эта фотография, на которой он изображен во время работы, была сделана в 1911 году.

  • Носорог на картине Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Набор масляных красок был слишком тяжелым для путешествий, поэтому Кунерт нередко использовал угольные и цветные карандаши. Многие эскизы, в том числе и этого носорога, он делал в Африке, а уже дома в Берлине создавал на их основе крупноформатные полотна. Чтобы рассмотреть и передать все детали, некоторых животных он убивал во время охоты, за что сегодня его работы воспринимают неоднозначно.

  • Акварель Мания величия Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Многие картины написаны во время путешествий Кунерта по территории колонии Германская Восточная Африка, которая существовала с 1885 по 1918 годы. Его имя неразрывно связано с немецким колониальным господством. Но эта тема не нашла отражения в его работах. Он ограничился карикатурами или небольшими ироничными рисунками акварелью. "Мания величия" - один из них.

  • Килиманджаро на картине Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Это одна из крупноформатных картин маслом, которую Вильгельм Кунерт написал в своем берлинском ателье. Наброски вулкана Килиманджаро и высочайшей точки всей Африки его вершины Кибо художник привез с собой из очередного путешествия. На картине изображены и аборигены, но они носят, скорее, декоративный характер.

  • Франкфурт-на-Майне. Выставка картин Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Картины, привезенные из путешествий Кунерта по Африке, в большой степени сформировали представления европейцев о природе на этом континенте. Выставка в музее Schirn - это и повод для дискуссий о колониализме и присущей ему жестокости. Работы немецкого художника можно увидеть до 27 января 2019 года в музее Schirn во Франкфурте-на-Майне.

    Автор: Хайке Мунд, Виктор Вайц


  • Картина Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    На картинах немецкого художника-анималиста Вильгельма Кунерта (1865-1926) зрители впервые могли увидеть африканских животных в условиях дикой природы. На близком расстоянии и очень натуралистично изображенная зебра выглядит так, словно ее сфотографировали. У Кунерта во время путешествий по Африке всегда был с собой пластиночный фотоаппарат, однако домой, в Берлин, он привозил готовые эскизы.

  • Лев на картине Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Кунерт был одним из важнейших художников-анималистов своего времени. Излюбленный мотив - лев. В отличие от статичных картин, которые его современники рисовали в зоопарках, работы Куннерта из Африки были очень реалистичными, с мастерски прорисованными деталями. Такие картины были популярны среди охотников и представителей крупной буржуазии. Ими украшали салоны. Лев демонстрировал власть и силу.

  • Фотография художника за работой

    Царь зверей и другие живые портреты

    Кроме красок, карандашей и мольберта в багаже Вильгельма Кунерта, также опытного охотника, во время путешествий по Африке были ружья. В случае опасности художник должен был суметь защитить себя от львов, гиен или буйволов. Кунерт всегда путешествовал в сопровождении носильщиков и слуг. Эта фотография, на которой он изображен во время работы, была сделана в 1911 году.

  • Носорог на картине Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Набор масляных красок был слишком тяжелым для путешествий, поэтому Кунерт нередко использовал угольные и цветные карандаши. Многие эскизы, в том числе и этого носорога, он делал в Африке, а уже дома в Берлине создавал на их основе крупноформатные полотна. Чтобы рассмотреть и передать все детали, некоторых животных он убивал во время охоты, за что сегодня его работы воспринимают неоднозначно.

  • Акварель Мания величия Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Многие картины написаны во время путешествий Кунерта по территории колонии Германская Восточная Африка, которая существовала с 1885 по 1918 годы. Его имя неразрывно связано с немецким колониальным господством. Но эта тема не нашла отражения в его работах. Он ограничился карикатурами или небольшими ироничными рисунками акварелью. "Мания величия" - один из них.

  • Килиманджаро на картине Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Это одна из крупноформатных картин маслом, которую Вильгельм Кунерт написал в своем берлинском ателье. Наброски вулкана Килиманджаро и высочайшей точки всей Африки его вершины Кибо художник привез с собой из очередного путешествия. На картине изображены и аборигены, но они носят, скорее, декоративный характер.

  • Франкфурт-на-Майне. Выставка картин Вильгельма Кунерта

    Царь зверей и другие живые портреты

    Картины, привезенные из путешествий Кунерта по Африке, в большой степени сформировали представления европейцев о природе на этом континенте. Выставка в музее Schirn - это и повод для дискуссий о колониализме и присущей ему жестокости. Работы немецкого художника можно увидеть до 27 января 2019 года в музее Schirn во Франкфурте-на-Майне.

    Автор: Хайке Мунд, Виктор Вайц


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