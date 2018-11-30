Самые правдоподобные портреты животных (фотогалерея)

Царь зверей и другие живые портреты

Набор масляных красок был слишком тяжелым для путешествий, поэтому Кунерт нередко использовал угольные и цветные карандаши. Многие эскизы, в том числе и этого носорога, он делал в Африке, а уже дома в Берлине создавал на их основе крупноформатные полотна. Чтобы рассмотреть и передать все детали, некоторых животных он убивал во время охоты, за что сегодня его работы воспринимают неоднозначно.