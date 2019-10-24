Самые красивые библиотеки Германии (фотогалерея)

Единственная вещь, которую вы абсолютно точно должны знать, - где находится библиотека, говорил Альберт Эйнштейн. DW знакомит с немецкими библиотеками, в которых хочется задержаться подольше.
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Библиотеки для ценителей красоты
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9 миллионов немцев каждый день берут в руки книгу. В первую очередь, кстати, женщины. Много это или мало? (21.10.2019)
В 1979 году эту книгу взял из библиотеки Лейпцигского университета один из студентов. И только сейчас она вернулась в библиотеку. (22.08.2019)
В Москве открывается выставка, главным экспонатом которой стала легендарная Библия Гутенберга. Это одна из самых знаменитых и самых дорогих печатных книг. (15.04.2019)
Джина Кэстеле из Крефельда пыталась оспорить крупный штраф в суде, но иск отклонили. Правила одинаковы для всех: сдавать книги в библиотеку нужно вовремя, даже если ты профессор. (01.11.2018)
Самые древние и самые красивые библиотеки мира снимал в течение нескольких лет известный итальянский фотограф Массимо Листри. DW представляет некоторые из них. (26.07.2018)
23 апреля отмечается Всемирный день книг. Мы знакомим с самыми красивыми книжными ландшафтами в университетах Германии. (23.04.2018)
В Германии сейчас насчитывается более 110 миллионов абонентов мобильной связи - при населении страны 80 миллионов человек. (11.03.2016)
Поистине детективные сюжеты разворачиваются в библиотечных залах Германии. Тысячи книг ежегодно пропадают с их полок. Как противостоять воровству? (17.10.2013)