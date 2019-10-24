Самые красивые библиотеки Германии (фотогалерея)

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Ватикан: апостольская библиотека

Ватиканская апостольская библиотека (Biblioteca Apostolica Vaticana) в Риме была создана в XV веке, но ее фонды пополняются и по сей день. Здесь собраны не только книги (1,6 млн), инкунабулы и рукописи (150 тысяч), но также гравюры и географические карты. Кроме этого, библиотека может гордиться тем, что здесь работает одна из самых знаменитых в мире мастерских реставрации книг и манускриптов.