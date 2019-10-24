 Самые красивые библиотеки Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Самые красивые библиотеки Германии (фотогалерея)

Единственная вещь, которую вы абсолютно точно должны знать, - где находится библиотека, говорил Альберт Эйнштейн. DW знакомит с немецкими библиотеками, в которых хочется задержаться подольше.

  • Штутгартская городская библиотека

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Штутгартская городская библиотека

    Задуманная как центр просвещения и культуры, новая городская библиотека Штутгарта была построена в 2011 году. Девятиэтажное здание в виде куба снаружи покрыто кирпичами из стекла в бетонном обрамлении. Серое снаружи, в темное время суток здание подсвечивается и переливается всеми цветами радуги. Внутри залитые светом белоснежные интерьеры разбавляют цветовыми контрастами книги на полках.

  • Библиотека Анны Амалии

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Анны Амалии

    Эта основанная в 1691 году в Веймаре библиотека, которой одно время руководил Гете, входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она носит имя герцогини Анны Амалии (1739-1807) - своей главной покровительницы. В 2007 году вновь открылся для посетителей отреставрированный после пожара знаменитый зал в стиле рококо. Книгохранилище славится своим собранием классической немецкой литературы.

  • Библиотека герцога Августа

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека герцога Августа

    Герцог Август Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1579-1666) был заядлым библиофилом и собрал одну из богатейших библиотек в Европе своего времени. Публичным это "восьмое чудо света", как называли его собрание, стало после смерти герцога. Ныне в фондах библиотеки в Вольфенбюттеле около миллиона наименований, в том числе 12 тысяч античных и средневековых рукописей, а также тысячи географических карт.

  • Филологическая библиотека Свободного университета Берлина

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Фостера

    Еще до его открытия в 2005 году здание новой филологической библиотеки Свободного университета Берлина называли "Berlin Brain" из-за его внешнего сходства с человеческим мозгом. Футуристическое здание спроектировал сэр Норман Фостер, английский архитектор, который также является автором знаменитого стеклянного купола, внутри которого могут ходить люди, на историческом здании Рейхстага в Берлине.

  • Bibliothekssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek Görlitz Copyright: picture-alliance/ZB/M. Hiekel

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Верхней Лужицы

    Верхнелужицкая научная библиотека, основанная еще в 1806 году, хранит в своих фондах более 140 тысяч книг, посвященных истории, культуре, природе, экономике обширного региона между немецким Дрезденом и польским Вроцлавом. Расположена библиотека в самом восточном городе Германии, Гёрлице.

  • Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Названная в честь великих немецких лингвистов научная библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта, построенная в 2009 году, объединила филиалы, ранее разбросанные по всему городу. В этом здании, фасады которого напоминают книжные полки, книги надежно защищены от света, но у читателей создается впечатление, что они находятся под открытым небом.

  • Баварская государственная библиотека

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Баварская государственная библиотека

    Центральная библиотека федеральной земли Бавария, основанная в середине 16-го века, обладает обширными коллекциями рукописей и инкунабул, музыкальных изданий, а также многочисленными другими специальными коллекциями. С 1663 года по сей день действует закон, предписывающий передавать два экземпляра каждого выпущенного в Баварии печатного издания Баварской государственной библиотеке в Мюнхене.

  • Читальный зал Колумба

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Читальный зал "Колумба"

    Не коллекциями книг славится это уникальное здание, которое вовсе даже и не является библиотекой. И все же, его нельзя не упомянуть в этой подборке: располагающий к медитации читальный зал уникален своим интерьером. Зал находится в новом художественном музее кельнской архиепархии, построенном на развалинах романской церкви Святого Колумбы в центре Кельна.

    Автор: Элла Володина


  • Штутгартская городская библиотека

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Штутгартская городская библиотека

    Задуманная как центр просвещения и культуры, новая городская библиотека Штутгарта была построена в 2011 году. Девятиэтажное здание в виде куба снаружи покрыто кирпичами из стекла в бетонном обрамлении. Серое снаружи, в темное время суток здание подсвечивается и переливается всеми цветами радуги. Внутри залитые светом белоснежные интерьеры разбавляют цветовыми контрастами книги на полках.

  • Библиотека Анны Амалии

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Анны Амалии

    Эта основанная в 1691 году в Веймаре библиотека, которой одно время руководил Гете, входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она носит имя герцогини Анны Амалии (1739-1807) - своей главной покровительницы. В 2007 году вновь открылся для посетителей отреставрированный после пожара знаменитый зал в стиле рококо. Книгохранилище славится своим собранием классической немецкой литературы.

  • Библиотека герцога Августа

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека герцога Августа

    Герцог Август Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1579-1666) был заядлым библиофилом и собрал одну из богатейших библиотек в Европе своего времени. Публичным это "восьмое чудо света", как называли его собрание, стало после смерти герцога. Ныне в фондах библиотеки в Вольфенбюттеле около миллиона наименований, в том числе 12 тысяч античных и средневековых рукописей, а также тысячи географических карт.

  • Филологическая библиотека Свободного университета Берлина

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Фостера

    Еще до его открытия в 2005 году здание новой филологической библиотеки Свободного университета Берлина называли "Berlin Brain" из-за его внешнего сходства с человеческим мозгом. Футуристическое здание спроектировал сэр Норман Фостер, английский архитектор, который также является автором знаменитого стеклянного купола, внутри которого могут ходить люди, на историческом здании Рейхстага в Берлине.

  • Bibliothekssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek Görlitz Copyright: picture-alliance/ZB/M. Hiekel

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Библиотека Верхней Лужицы

    Верхнелужицкая научная библиотека, основанная еще в 1806 году, хранит в своих фондах более 140 тысяч книг, посвященных истории, культуре, природе, экономике обширного региона между немецким Дрезденом и польским Вроцлавом. Расположена библиотека в самом восточном городе Германии, Гёрлице.

  • Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Центр имени Якоба и Вильгельма Гриммов

    Названная в честь великих немецких лингвистов научная библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта, построенная в 2009 году, объединила филиалы, ранее разбросанные по всему городу. В этом здании, фасады которого напоминают книжные полки, книги надежно защищены от света, но у читателей создается впечатление, что они находятся под открытым небом.

  • Баварская государственная библиотека

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Баварская государственная библиотека

    Центральная библиотека федеральной земли Бавария, основанная в середине 16-го века, обладает обширными коллекциями рукописей и инкунабул, музыкальных изданий, а также многочисленными другими специальными коллекциями. С 1663 года по сей день действует закон, предписывающий передавать два экземпляра каждого выпущенного в Баварии печатного издания Баварской государственной библиотеке в Мюнхене.

  • Читальный зал Колумба

    Самые увлекательные немецкие библиотеки

    Читальный зал "Колумба"

    Не коллекциями книг славится это уникальное здание, которое вовсе даже и не является библиотекой. И все же, его нельзя не упомянуть в этой подборке: располагающий к медитации читальный зал уникален своим интерьером. Зал находится в новом художественном музее кельнской архиепархии, построенном на развалинах романской церкви Святого Колумбы в центре Кельна.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:
Библиотеки для ценителей красоты

  • Bibliothèque Sainte-Geneviéve, Париж

    Библиотеки для ценителей красоты

    Франция: библиотека Св. Женевьевы

    Парижская Bibliothèque Sainte-Geneviéve носит имя Св. Женевьевы. Раньше здесь располагалось аббатство, куда в VI веке был перенесен прах этой католической святой. Но здесь собирали и переписывали книги и раньше. Свой сегодняшний облик библиотека обрела в середине XIX века. Она открыта для всех студентов, аспирантов, участников различных научных программ - в том числе и для иностранных.

  • Монастырская библиотека дворца Мафры

    Библиотеки для ценителей красоты

    Португалия: библиотека дворца Мафры

    Монастырская библиотека дворца Мафры (Biblioteca do Convento de Mafra) является частью роскошного дворцового комплекса, построенного королем Португалии в первой половине XVIII века. Собрание насчитывает около 36 тысяч томов. Оно настолько ценно, что папа римский вскоре после основания библиотеки запретил под страхом отлучения от церкви выносить из нее книги и манускрипты без разрешения.

  • Библитека Тринити-колледжа в Дублине

    Библиотеки для ценителей красоты

    Ирландия: библиотека Тринити-колледжа в Дублине

    Перечисление великий людей, работавших в университетской библитеке Тринити-колледжа в Дублине (Trinity College Library), заняло бы слишком много места. О том, какие сокровища здесь хранятся, говорит хотя бы тот факт, что здесь созданы специальные читальные залы для первопечатных инкунабул и для рукописей. Среди 4,5 миллиона хранящихся здесь томов есть и ранние экземляры Библии.

  • библиотека Джироламини в Неаполе

    Библиотеки для ценителей красоты

    Италия: библиотека Джироламини

    Церковь Джироламини в Неаполе - жемчужина эпохи Возрождения. В церкви и монастыре, частью которого она является, с XVI века находится историческая библиотека. Несколько лет назад выяснилось, что ее новый директор тайком распродает редкие антикварные книги и старинные манускрипты, в том числе - рукописи Галилея. Его приговорили к семи годам. К счастью, большую часть похищенного удалось вернуть.

  • Библиотка герцогини Анны Амалии в Веймаре

    Библиотеки для ценителей красоты

    Германия: библиотека герцогини Анны Амалии

    Библиотка герцогини Анны Амалии в Веймаре (Herzogin Anna-Amalia Bibliothek) - одна из самых знаменитых в Германии. Герцогиня сделала очень много для расцвета "веймарской классики". Она отдала под библиотеку один из своих дворцов. Ее директором стал Гёте. В 2004 году в библиотеке разразился страшный пожар. Большинство книг удалось спасти, но здание - нет. Его восстановили всего за три года.

  • Библиотека в Рейксмузеум, Амстердам

    Библиотеки для ценителей красоты

    Нидерланды: общественная библиотека при Рейксмузеум

    Рейксмузеум или Рейкмюсеум (Rijkmuseum) в Амстердаме - один из двадцати самых посещаемых художественных музеев в мире. В его залах можно увидеть, например, легендарный "Ночной дозор" Рембрандта и "Молочницу" Вермеера. При музее существует общественная библиотека. На одну из галерей библиотеки, превращенную в смотровую площадку, можно попасть и во время посещения музея.

  • Ватиканская апостольская библиотека

    Библиотеки для ценителей красоты

    Ватикан: апостольская библиотека

    Ватиканская апостольская библиотека (Biblioteca Apostolica Vaticana) в Риме была создана в XV веке, но ее фонды пополняются и по сей день. Здесь собраны не только книги (1,6 млн), инкунабулы и рукописи (150 тысяч), но также гравюры и географические карты. Кроме этого, библиотека может гордиться тем, что здесь работает одна из самых знаменитых в мире мастерских реставрации книг и манускриптов.

  • Библиотека в Страговском монастыре в Праге

    Библиотеки для ценителей красоты

    Чехия: Страговская библиотека

    Библиотека в Страговском монастыре в Праге (Strahovská knihovna) находится в историческом центре города, в Градчанах. Его название происходит от слова "стража": здесь когда-то находилась застава. Монастырь перестраивался несколько раз, библиотека неоднократно становилась жертвой пожаров. В социалистические времена ее собрание пополнилось ценными книгами из других, закрытых монастырей.

  • Королевская португальская библиотека в Рио-де-Жанейро

    Библиотеки для ценителей красоты

    Бразилия: Королевская португальская библиотека

    Королевская португальская библиотека (Real Gabinete Portugués de Leitura) была основана в Рио-де-Жанейро в 1837 году политическими эмигрантами. Спустя 50 лет для нее было построено специальное здание. Библиотеку торжественно открывала дочь бразильского императора, принцесса Изабел. Ее фонды сейчас пополняются за счет новых книг, присланных из Португалии: шесть тысяч томов ежегодно.

  • библиотека Жуанина

    Библиотеки для ценителей красоты

    Португалия: библиотека Жуанина

    Город Коимбра был первой столицей независимой Португалии. Университет Коимбры - один из старейших в Европе, а библиотека Жуанина (Biblioteca Joanina) - одна из самых красивых. Ее здание было построено в XVIII веке, во время правления короля Жуана, в честь которого названа библиотека. Здесь со времени ее основания сохранилась кожаная обивка кресел и стен. В собрании - множество ценнейших инкунабул.

  • Библиотека в австрийском Адмонте

    Библиотеки для ценителей красоты

    Австрия: библиотека аббатства Адмонт

    Библиотека в австрийском Адмонте (Stiftsbibliothek Admont) принадлежит бенедектинскому аббатству. Начало собранию положило древнее издание Библии, подаренное монахам в 1070 году. После "аншлюса" Австрии, когда страна стала частью нацистского "третьего рейха" и начались гонения на церковь, несколько редких книг пришлось продать, чтобы как-то прожить. Но большая их часть осталась в библиотеке.

  • Обложка книги Libraries (Taschen Verlag)

    Библиотеки для ценителей красоты

    Обложка книги

    Эти и другие фотографии самых красивых библиотек мира можно увидеть в книге "Libraries", выпущенной немецким издательством Taschen Verlag. Их автор - известный итальянский фотограф Массимо Листри, великолепный мастер интерьерной и архитектурной фотографии. Massimo Listri. Die schönsten Bibliotheken der Welt. Massimo Listri. Georg Ruppelt, Elisabeth Sladek. Hardcover, 560 Seiten

    Автор: Ефим Шуман


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" 

Контекст

Сколько стоят в Германии книги и кто их читает

9 миллионов немцев каждый день берут в руки книгу. В первую очередь, кстати, женщины. Много это или мало? (21.10.2019)  

В библиотеку вернули книгу, взятую 40 лет назад

В 1979 году эту книгу взял из библиотеки Лейпцигского университета один из студентов. И только сейчас она вернулась в библиотеку. (22.08.2019)  

Библия Гутенберга: 5 фактов, которые необходимо знать

В Москве открывается выставка, главным экспонатом которой стала легендарная Библия Гутенберга. Это одна из самых знаменитых и самых дорогих печатных книг. (15.04.2019)  

Профессор не вернула вовремя книги в библиотеку. Штраф - 2250 евро

Джина Кэстеле из Крефельда пыталась оспорить крупный штраф в суде, но иск отклонили. Правила одинаковы для всех: сдавать книги в библиотеку нужно вовремя, даже если ты профессор. (01.11.2018)  

Самые красивые библиотеки мира (фото)

Самые древние и самые красивые библиотеки мира снимал в течение нескольких лет известный итальянский фотограф Массимо Листри. DW представляет некоторые из них. (26.07.2018)  

Где немецкие студенты берут книги

23 апреля отмечается Всемирный день книг. Мы знакомим с самыми красивыми книжными ландшафтами в университетах Германии. (23.04.2018)  

Деревенская библиотека в телефонной будке (фото)

В Германии сейчас насчитывается более 110 миллионов абонентов мобильной связи - при населении страны 80 миллионов человек. (11.03.2016)  

Криминальный талант: университетские библиотеки борются с воровством

Поистине детективные сюжеты разворачиваются в библиотечных залах Германии. Тысячи книг ежегодно пропадают с их полок. Как противостоять воровству? (17.10.2013)  

Как пройти в лучшую библиотеку Германии

Городская библиотека Штутгарта названа библиотекой года в Германии. Инновативные аспекты ее работы, сервис и программы по популяризации чтения вызывают особое восхищение. (08.08.2013)  

Самые необычные немецкие библиотеки

Единственная вещь, которую вы абсолютно точно должны знать, - где находится библиотека, говорил Альберт Эйнштейн. Не помешает знать, где хранятся книги, и в эпоху электронных носителей. (20.10.2016)  

Библиотеки для ценителей красоты

Работы известного мастера интерьерной и архитектурной фотографии Массимо Листри вошли в новую книгу немецкого издательства Taschen Verlag.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мемуары Сноудена: о жизни в России и всесилии спецслужб США  

Писатель Максим Осипов не любит сравнения с Антоном Чеховым  

Пять известных писателей с нелитературным прошлым  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера