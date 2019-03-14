 Саммит ЕС может не принять решение об отсрочке ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2019

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Европа

Саммит ЕС может не принять решение об отсрочке "Брекзита"

ЕС может дать британскому премьеру еще несколько дней на утверждение договора о "Брекзите". И только после этого приступить к процедуре предоставления отсрочки.

Флаги ЕС и Великобритании

Флаги ЕС и Великобритании

Предстоящий в ближайшие четверг и пятницу саммит ЕС может, по мнению высокопоставленных дипломатов, завершиться без окончательного решения об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. "Похоже, нам нужно подождать еще одну неделю, чтобы увидеть, что произойдет", - сказал один из дипломатов в понедельник, 18 марта,  в Брюсселе после объявленного намерения главы палаты общин британского парламента Джона Беркоу не выносить вновь на голосование дважды отклоненный проект договора Лондона с Брюсселем о "Брекзите".

Контекст

Депутаты Палаты общин не хотят нового референдума по "Брекзиту", но выступают за отсрочку выхода страны из ЕС. Парламент готов к третьему голосованию по договору с Брюсселем об условиях и порядке "Брекзита". (14.03.2019)

Британцы ищут выход из хаоса, который сами и создали. В британской политике, кроме повторения ситуации, ничего не происходит. Но злорадствовать слишком рано, считает Бернд Ригерт. (15.03.2019)

Тот же дипломат заявил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС могут отложить принятие окончательного решения, чтобы дать премьер-министру Великобритании Терезе Мэй еще несколько дней для того, чтобы она вновь попыталась провести договор о "Брекзите" через парламент. Если же будет подана заявка об отсрочке "Брекзита", представители Евросоюза и Лондона могут договориться об условиях и уже затем на следующей неделе начать письменную процедуру по ее предоставлению.

Тереза Мэй намерена до начала саммита ЕС вновь провести голосование по договору о "Брекзите". На прошлой неделе палата общин потребовала от главы правительства запросить отсрочку. Мэй обещала подать подобную заявку в случае одобрения ее соглашения. Согласно предыдущему плану, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. "Техническая" отсрочка может занять три месяца. С отсрочкой должны быть согласны все 27 оставшихся стран Евросоюза.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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