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Самара

Город в России.

Центр Поволжского экономического района и административный центр Самарской области, образует муниципальное образование - городской округ Самара.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Самаре активиста оштрафовали за видеошутку о суде над Путиным 04.03.2021

Из-за шуточной видеопостановки активиста из Татарстана Карима Ямадаева признали виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти.

Bildunterschrift:A valve is seen in front of a pipeline at the Russian gas compressor station in Sudzha near the Russian-Ukrainian border on January 11, 2009. Europe's energy crisis deepened on January 12 as the failure to resolve a bitter dispute between Russia and Ukraine left hundreds of thousands enduring a second week of freezing conditions without heating gas. Russia defied the European Union by refusing to resume gas supplies transiting through Ukraine as huge swathes of Europe froze and EU energy ministers gathered in Brussels for emergency talks. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Украина национализирует скандальный трубопровод. При чем здесь Медведчук? 24.02.2021

Введя в действие санкции против Виктора Медведчука, президент Украины фактически начал процесс возвращения государству нефтепровода, поставляющего топливо из РФ. Почему его связывают с Медведчуком?
An employee turns a valve at a gas compressor station in the village of Boyarka, outside Kiev, Ukraine, in this April 22, 2015 file photo. Russia's plans to drop Ukraine as a route for pumping natural gas to Europe will still leave state-run Gazprom facing about $1 billion in annual transit fees to Slovakia and Bulgaria for years to come, analysts and industry sources say. To match UKRAINE-CRISIS/GAZPROM REUTERS/Gleb Garanich/Files

Украина национализирует участок нефтепровода "Самара-Западное направление" 21.02.2021

Участок трубопровода "Самара-Западное направление" станет собственностью Украины, следует из решения СНБО и указа президента Зеленского. Эксплуатантов трубопровода связывают с окружением Медведчука.
SAMARA REGION, RUSSIA - JANUARY 29, 2021: Employees of the Russian Emergencies Ministry at the site of a crash of a minibus and a DAF truck on the 873rd km of the M5 Ural federal motorway. Six people have died in the accident. The Press Office of the Samara Region Branch of the Russian Emergencies Ministry/TASS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F5768

В России грузовик снес с трассы пассажирский микроавтобус, есть жертвы 29.01.2021

В результате автокатастрофы в Самарской области 12 человек погибли, 11 человек госпитализированы. Для эвакуации использовалась санитарная авиация.
20.04.2016 *** 2828764 04/20/2016 Police officers during a ceremonial review on the Kuibyshev Square in Samara. Nikolay Hiznyak/Sputnik | © picture-alliance/dpa/N. Hiznyak

РБК: Полицейского подозревают в "сливе" данных о перелетах отравителей Навального 19.01.2021

Стража порядка из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных "Розыск-магистраль". Следствие изучает запросы по фамилиям лиц, упомянутых в расследовании отравления Навального.

24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Москве задержаны участницы Pussy Riot Алехина и Флорес 10.11.2020

В ОМВД доставлены Мария Алехина, Рита Флорес, а также фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов и художник Фархат Исрафилли-Гельман.
Nakhodka, Russia - February 06, 2020: Crane-laying pipe-laying vessel Academic Chersky former Jackson 18, a ship owned by Gazprom | Verwendung weltweit

Судно-трубоукладчик для "Северного потока - 2" пропало из отчета "Газпрома" 29.07.2020

Фонд, владеющий трубоукладчиком "Академик Черский", не указан в списке аффилированных лиц "Газпрома". Компания могла воспользоваться правом не раскрывать часть данных из-за санкционных рисков.
Die Akademik Cherskiy, gelegentlich auch Akademik Tscherski, ist ein Rohrleger, der 2015 auf der Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co Ltd gebaut wurde. Sie wurde 2015 als Jascon 18 in Dienst gestellt und 2016 an Gazprom nach Russland verkauft. Sie ist 150 m lang, 38,5 m breit und mit 29.513 BRZ vermessen. Sie liegt im Dezember 2019 im Hafen von Nachodka und soll die Gaspipeline Nord Stream 2 nach dem Baustopp fertigstellen Bildquelle: Zum Download verfügbar auf https://flot.gazprom.ru/fleet/truboukladochnoe-sudno-akademi/ (aufgerufen am 09.02.2020)

Купленное "Газпромом" судно "Академик Черский" записано на фонд из Самары 01.06.2020

Владельцем судна, которое может достроить газопровод "Северный поток - 2", оказался фонд из Самары, сменивший прописку. Это может снизить риск санкций для "Газпрома".
16.10.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 16, 2019: Hip hop artist Samariddin Radzhabov attends his appeal hearing into the Moscow case over July 27 unauthorized rally, at the Moscow City Court. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Фигурант "московского дела" Раджабов освобожден из-под стражи 24.12.2019

Районные суды в Москве вынесли два приговора по одной и той же статье. Фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова приговорили к штрафу, Сергея Суровцева - к 2,5 лет колонии.
16.10.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 16, 2019: Hip hop artist Samariddin Radzhabov attends his appeal hearing into the Moscow case over July 27 unauthorized rally, at the Moscow City Court. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Фигуранту "московского дела" Раджабову предъявлено новое обвинение 30.11.2019

Самариддин Раджабов бросил пластиковую бутылку в росгвардейца, заявляет следствие. Фигуранта "московского дела" обвиняют в применении насилия по отношению к представителям органов власти.
02.08.2019, Russland, Moskau: 5966157 02.08.2019 Samariddin Radzhabov, who's been charged with participating in civil unrest and using force against officials, waits in the court room at the Presnensky court, in Moscow, Russia. Five men charged this week for a role in an unauthorized protest in Moscow appear in court for a bail hearing. Police detained 1,074 people for rallying outside Moscow’s mayoral office on July 27 against the exclusion of pro-opposition candidates from the city council race. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Суд вернул в прокуратуру дело участника московских протестов Раджабова 27.11.2019

Причиной возвращения дела фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова в прокуратуру на доработку стала неточность в указании места совершения предполагаемого преступления.
02.08.2019, Russland, Moskau: 5966157 02.08.2019 Samariddin Radzhabov, who's been charged with participating in civil unrest and using force against officials, waits in the court room at the Presnensky court, in Moscow, Russia. Five men charged this week for a role in an unauthorized protest in Moscow appear in court for a bail hearing. Police detained 1,074 people for rallying outside Moscow’s mayoral office on July 27 against the exclusion of pro-opposition candidates from the city council race. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Полицейский отказался быть потерпевшим по "московскому делу" и уволился 29.10.2019

Полицейский Виталий Максидов уволился после требования сыграть роль потерпевшего по делу о брошенной бутылке на акции протеста в Москве 27 июля, пишет "МБХ Медиа".
02.08.2019, Russland, Moskau: 5966157 02.08.2019 Samariddin Radzhabov, who's been charged with participating in civil unrest and using force against officials, waits in the court room at the Presnensky court, in Moscow, Russia. Five men charged this week for a role in an unauthorized protest in Moscow appear in court for a bail hearing. Police detained 1,074 people for rallying outside Moscow’s mayoral office on July 27 against the exclusion of pro-opposition candidates from the city council race. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Сотни деятелей культуры вступились за фигуранта "московского дела" Раджабова 15.10.2019

По версии следствия, Самариддин Раджабов бросил в полицейского бутылку с водой - та упала рядом и "создала резкий звук удара". Письмо в его поддержу подписали триста деятелей культуры.
10.08.2019, Russland, Moskau: 5971913 10.08.2019 People attend a rally in support of the registration of independent candidates for the September's elections to the Moscow City Duma and against police brutality, in Moscow, Russia. Ramil Sitdikov / Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "московскому делу" 25.09.2019

Басманный районный суд продлил до 27 декабря меры пресечения обвиняемым по "московскому делу". Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов – в СИЗО.
FILE - In this Saturday, July 20, 2019, file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny attends a protest in Moscow, Russia. Navalny remained hospitalized for a second day on Monday, July 29, 2019, after his physician said he may have been poisoned. Details about Navalny's condition were scarce after Navalny was rushed to a hospital Sunday from a detention facility where he was serving a 30-day sentence for calling an unsanctioned protest. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

У сторонников Алексея Навального в пяти городах проходят обыски 10.09.2019

Обыски проводятся в офисах штабов Навального в Самаре, Уфе, Перми, Саранске и Челябинске, а также у их координаторов и сотрудников.
02.08.2019, Russland, Moskau: 5966145 02.08.2019 Kirill Zhukov, who's been charged with participating in civil unrest and using force against officials, waits in the court room at the Presnensky court, in Moscow, Russia. Five men charged this week for a role in an unauthorized protest in Moscow appear in court for a bail hearing. Police detained 1,074 people for rallying outside Moscow’s mayoral office on July 27 against the exclusion of pro-opposition candidates from the city council race. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

СК завершил расследование по делу Кирилла Жукова 18.08.2019

Дело 28-летнего Кирилла Жукова выделено в отдельное производство. По версии следствия, на акции 27 июля он пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема, что расценивается как насилие.
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