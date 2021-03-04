Фигурант "московского дела" Раджабов освобожден из-под стражи

Районные суды в Москве вынесли два приговора по одной и той же статье. Фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова приговорили к штрафу, Сергея Суровцева - к 2,5 лет колонии.