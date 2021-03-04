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Город в России.
Центр Поволжского экономического района и административный центр Самарской области, образует муниципальное образование - городской округ Самара.
Из-за шуточной видеопостановки активиста из Татарстана Карима Ямадаева признали виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти.
Введя в действие санкции против Виктора Медведчука, президент Украины фактически начал процесс возвращения государству нефтепровода, поставляющего топливо из РФ. Почему его связывают с Медведчуком?
Участок трубопровода "Самара-Западное направление" станет собственностью Украины, следует из решения СНБО и указа президента Зеленского. Эксплуатантов трубопровода связывают с окружением Медведчука.
В результате автокатастрофы в Самарской области 12 человек погибли, 11 человек госпитализированы. Для эвакуации использовалась санитарная авиация.
Стража порядка из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных "Розыск-магистраль". Следствие изучает запросы по фамилиям лиц, упомянутых в расследовании отравления Навального.
В ОМВД доставлены Мария Алехина, Рита Флорес, а также фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов и художник Фархат Исрафилли-Гельман.
Фонд, владеющий трубоукладчиком "Академик Черский", не указан в списке аффилированных лиц "Газпрома". Компания могла воспользоваться правом не раскрывать часть данных из-за санкционных рисков.
Владельцем судна, которое может достроить газопровод "Северный поток - 2", оказался фонд из Самары, сменивший прописку. Это может снизить риск санкций для "Газпрома".
Районные суды в Москве вынесли два приговора по одной и той же статье. Фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова приговорили к штрафу, Сергея Суровцева - к 2,5 лет колонии.
Самариддин Раджабов бросил пластиковую бутылку в росгвардейца, заявляет следствие. Фигуранта "московского дела" обвиняют в применении насилия по отношению к представителям органов власти.
Причиной возвращения дела фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова в прокуратуру на доработку стала неточность в указании места совершения предполагаемого преступления.
Полицейский Виталий Максидов уволился после требования сыграть роль потерпевшего по делу о брошенной бутылке на акции протеста в Москве 27 июля, пишет "МБХ Медиа".
По версии следствия, Самариддин Раджабов бросил в полицейского бутылку с водой - та упала рядом и "создала резкий звук удара". Письмо в его поддержу подписали триста деятелей культуры.
Басманный районный суд продлил до 27 декабря меры пресечения обвиняемым по "московскому делу". Жуков останется под домашним арестом, а Раджабов – в СИЗО.
Обыски проводятся в офисах штабов Навального в Самаре, Уфе, Перми, Саранске и Челябинске, а также у их координаторов и сотрудников.
Дело 28-летнего Кирилла Жукова выделено в отдельное производство. По версии следствия, на акции 27 июля он пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема, что расценивается как насилие.
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