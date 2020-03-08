Рыночные цены на нефть рухнули из-за провала переговоров ОПЕК+

Цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, сразу после открытия торгов в Азии в понедельник, 9 марта, составила 33,59 доллара за баррель. По данным информагентства Reuters, это на 25,8 процента меньше, чем вечером в пятницу, 6 марта. В последний раз цены на нефть опускались до такого уровня в начале 2016 года.

Причиной обвала цен на нефть стали окончившиеся неудачей переговоры участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу снижения объемов нефтедобычи, прошедшие 6 марта в Вене.

Накануне переговоров, 5 марта, ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. Однако Москва отказалась углублять ограничения.

Влияние эпидемии коронавируса на нефтяной рынок

Предложение дополнительно ограничить объем нефтедобычи ОПЕК объяснила необходимостью удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса, отрицательно влияющей на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.

После провала переговоров в Вене государственный нефтедобывающий концерн Саудовской Аравии Aramco заявил, что собирается понизить официальную цену на продажу всех сортов нефти для всех покупателей, сообщает информагентство Reuters. Для покупателей в Северо-Западной Европе вследствие этого цена на баррель нефти должна снизиться на 8 долларов, указывает агентство.

До конца марта 2020 года между странами-членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать соглашение о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. С 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты.

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