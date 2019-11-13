РФ снизила зависимость от цен на нефть, но легче от этого не стало

13 ноября 2019 года в Москве состоялась традиционная ежегодная конференция международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, посвященная актуальным тенденциям развития российской экономики. Эксперты обсудили, насколько влияют на экономику РФ внешние риски, почему в стране замедлился экономический рост, а также ответили на вопрос, почему снижение зависимости России от нефтяных цен пока не является для нее исключительным благом.

РФ проигрывает по темпам роста другим развивающимся рынкам

Каждый год в ноябре агентство S&P Global Ratings подводит в Москве итоги уходящего года и дает свои прогнозы на ближайшую перспективу. В 2018 году одной из ключевых тем стало влияние на экономику России санкций - тогда оно было оценено как высокое. В этом году санкционный фактор был единодушно признан не главным. Эксперты вслед за аудиторией (всем присутствующим была предоставлена возможность проголосовать), заявили, что основные риски для российской экономики представляют торговые войны (главным образом, между США и Китаем) и замедление глобального экономического роста, а также задержка в реализации нацпроектов в России.

Для экономики РФ эксперты на горизонте 3-5 лет видят лишь 1,5-2,3% роста ВВП

Если в 2018 году рост ВВП в России составил 2,3%, то в этом году показатель будет гораздо скромнее: согласно последнему прогнозу ЦБ, он будет находиться в диапазоне от 0,8% до 1,3%. Этого, по мнению экспертов, крайне мало для привлечения инвестиций, в то время как именно за них у России и должна разворачиваться основная борьба с конкурирующими рынками. Как заявила на конференции главный экономист "Альфа-Банка" Наталья Орлова, "в то время как страны, сопоставимые по показателю доли ВВП на душу населения, демонстрируют уже сегодня рост экономики свыше 3%, мы в России на горизонте 3-5 лет видим лишь 1,5-2,3%. Амбиции должны быть более существенными, поскольку с этими странами мы конкурируем за капитал".

Денежные власти "сглаживают шоки, но вместе с тем подавляют рост"

Ключевыми причинами снижения темпов роста ВВП в России стало снижение инвестиций, в частности, замедление реализации нацпроектов. Это признал на конференции замминистра финансов РФ Владимир Колычев: "Правительство еще осенью прошлого года в своем прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра. То есть налоги (с 1 января 2019 года НДС был увеличен с 18% до 20%. - Ред.) повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные расходы будут лишь постепенно раскручиваться. В принципе, в этом была логика по замедлению экономического роста". Вместе с тем он пообещал, что в ближайшие годы в вопросе реализации нацпроектов удастся выйти на "изначально запланированную траекторию".

Эксперты согласились с замминистра лишь отчасти. Важнее было бы говорить не о национальных, а о об инфраструктурных проектах, считает глава аналитического департамента инвесткомпании "Локо-инвест" Кирилл Тремасов: "Бюджетные расходы могут ускорить экономический рост лишь в краткосрочной перспективе. Если говорить о долгосрочном росте, переходе на новую траекторию, нужны эффективные инфраструктурные проекты, которые увеличивают потенциал роста. И это не бордюры в Москве, нужно создать инфраструктуру, которая повышает потенциал роста", - заявил он. Пока, по его словам, "нет понимания, что это будут за проекты, хотя они позволили бы расшить узкие места в экономике и ускорить рост".

По общему признанию, российские денежные власти в последние годы предприняли ряд мер и создали механизмы, которые позволили экономике максимально безболезненно реагировать на внешние риски. Это и снижение внешнего долга, и внедрение бюджетного правила, и переход на плавающий курс рубля. Однако, как говорит Тремасов, эти механизмы "сглаживают шоки, но вместе с тем и подавляют рост. После кризиса 2014 года восстановление так и не произошло и не просматривается". По его мнению, это чревато еще более сильной волной спада частных инвестиций.

Снижение зависимости от цен на нефть - в чем риски?

На конференции был выявлен один кардинально новый для российской экономики аспект.

Ведущий аналитик по Центральной и Восточной Европе и СНГ S&P Global Ratings Карен Вартапетов сообщил, что, несмотря на то, что структурно экономика России по-прежнему зависит от нефтегазовых доходов, последние макроэкономические реформы снизили ее зависимость от цен на нефть по таким показателям, как инфляция, курс рубля и экономический рост. "Это феномен - в этом году мы впервые отметили, что при повышении цен на нефть курс рубля оставался низким", - поделился он.

По его словам, это означает, что риски для России от резкого падения цен на нефть стали гораздо ниже, чем раньше. Снижение в цене барреля даже до 40 долларов не опасно для российской экономики. Стрессом может стать лишь падение гораздо ниже 40 долларов - и то, если оно затянется на несколько лет, полагает эксперт. Существует и обратная сторона этой медали: выгода от более высоких цен теперь тоже ограничена, иными словами, "тучные 2000-е", когда экономика росла за счет благоприятной нефтяной конъюнктуры, больше не вернутся.

Как заявил, подводя итоги, директор направления "Корпоративные рейтинги" S&P Global Ratings Александр Грязнов, "экономика России стала более устойчивой, но эффективность инвестиций в газовые и нефтяные проекты оказывается под вопросом". Это вызывает определенные опасения, поскольку Россия по-прежнему живет в энергетической парадигме, предполагающей рост спроса на нефть до 2040 года, в то время как в мире активно происходит энергопереход - доля углеводородов в энергобалансе сокращается, уступая место другим источникам энергии.

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