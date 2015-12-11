Россия Путина одной ногой в дверях ПАСЕ

Совет Европы готов вернуть России право голоса в ПАСЕ

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году за незаконную аннексию Крыма. На заседании комитета министров Совета Европы в Хельсинки было решено вернуть Москве это право. Окончательное решение за ПАСЕ.