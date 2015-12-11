Россия Путина одной ногой в дверях ПАСЕ

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволяет вернуть России ее полномочия. И хотя часть депутатов оспорили права делегации РФ, шансов на успех у них немного, констатирует Сергей Елкин.
Возвращение России в ПАСЕ позволит авторитарным режимам нарушать международное право и проповедовать свои ценности в обмен на взносы в бюджет Совета Европы, опасается Иван Преображенский. (25.06.2019)
После принятия резолюции, позволяющей России вернуться в ПАСЕ, необходимое большинство членов ассамблеи обжаловали ее полномочия. Запрос будет рассмотрен 26 июня. (25.06.2019)