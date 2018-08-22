 Россия покупает золото и продает гособлигации США | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2018

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Россия

Россия покупает золото и продает гособлигации США

Центробанк сокращает запасы долговых ценных бумаг США и заменяет их золотом. Так Россия готовится к новым санкциям Соединенных Штатов, пишет Bloomberg.

Владимир Путин посещает Центробанк (фото из архива)

Владимир Путин посещает Центробанк (фото из архива)

Центробанк России в июле купил 26,1 тонны золота, это максимальное количество за месяц с ноября прошлого года, сообщает в среду, 22 августа, Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Контекст

Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит Владимира Путина изменить свою политику, считает Константин Эггерт. (21.08.2018)

РФ и далее продолжает закупать золото, заменяя им запасы долговых ценных бумаг США - их Центробанк сократил. Объем гособлигаций США на балансе РФ к апрелю 2018 года составлял 96,1 млрд долларов, в мае он упал до 14,9 млрд долларов.

Так Россия пытается защитить себя в случае введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов, пишет Bloomberg. По данным агентства, сейчас золотой резерв России достиг 2170 тонн и на 1 августа оценивался в 77,4 млрд долларов.

В ожидании новых санкций США

Ожидается, что США в скором времени введут новые санкции против Кремля в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Конгресс США 14 августа опубликовал законопроект о новых ограничительных мерах, который, в частности, подразумевает санкции против семи крупнейших российских банков.

Если закон вступит в силу, то американским гражданам будет также запрещено любое участие в сделках, связанных с госдолгом России. Кроме того, под санкции попадут лица, которые инвестируют в зарубежные энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний свыше 250 млн долларов.

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  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы? (09.07.2018)

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Bloomberg

Сайт РБК

Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

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Еще одно отравление "Новичком": найдут ли связь с делом Скрипалей? (05.07.2018)  

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