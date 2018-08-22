Россия покупает золото и продает гособлигации США

Центробанк России в июле купил 26,1 тонны золота, это максимальное количество за месяц с ноября прошлого года, сообщает в среду, 22 августа, Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

РФ и далее продолжает закупать золото, заменяя им запасы долговых ценных бумаг США - их Центробанк сократил. Объем гособлигаций США на балансе РФ к апрелю 2018 года составлял 96,1 млрд долларов, в мае он упал до 14,9 млрд долларов.

Так Россия пытается защитить себя в случае введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов, пишет Bloomberg. По данным агентства, сейчас золотой резерв России достиг 2170 тонн и на 1 августа оценивался в 77,4 млрд долларов.

В ожидании новых санкций США

Ожидается, что США в скором времени введут новые санкции против Кремля в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Конгресс США 14 августа опубликовал законопроект о новых ограничительных мерах, который, в частности, подразумевает санкции против семи крупнейших российских банков.

Если закон вступит в силу, то американским гражданам будет также запрещено любое участие в сделках, связанных с госдолгом России. Кроме того, под санкции попадут лица, которые инвестируют в зарубежные энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний свыше 250 млн долларов.

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

