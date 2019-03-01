Россия официально приостановила участие в ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 4 марта, подписал указ о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Выполнение соглашения приостановлено до устранения Соединенными Штатами того, что в Москве называют "допущенными… нарушениями обязательств по названному Договору", либо "до прекращения его действия". Решение Кремля вступило в силу с момента подписания указа. В ближайшее время сотрудники министерства иностранных дел РФ направят соответствующие уведомления государствам-участникам соглашения.



Взаимные претензии



Ранее в Минобороны РФ отмечали, что Пентагон должен уничтожить развернутые в Европе универсальные пусковые установки Mk-41, а также беспилотные летательные аппараты и ракета-мишени, используемые для тестирования систем ПРО. По версии Москвы, Вашингтон фактически создал условия для производства вооружений, запрещенных соглашением.

Соединенные Штаты претензии РФ отвергли. "США неоднократно разъясняли российским должностным лицам в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, почему действия США соответствуют требованиям", - указали, в частности, в американской миссии при НАТО.

Переход к разработке запрещенных классов ракет

Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД 1 февраля, обвинив Россию в нарушении этого документа. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля анонсировал приостановку действия договора и рекомендовал МИД и Минобороны РФ прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры с Вашингтоном, причем оборонному ведомству было поручено заняться разработкой ранее запрещенных классов ракет.

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