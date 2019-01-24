Россия находится на первом месте по числу исков в ЕСПЧ

В 2018 году Россия с большим отрывом первенствовала по количеству исков, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщил в четверг, 24 января, председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди, против РФ были выдвинуты 12150 жалоб, против находящейся на втором месте Турции - 6700. Всего в минувшем году в адрес суда поступили 43 тысячи исков.

Лидирует Россия и по числу удовлетворенных жалоб, поданных против нее. В 2018 году РФ проиграла 238 дел (выиграла всего пять), тогда как Турция - 140, а Украина - 86. Германия в 2018 году проиграла в ЕСПЧ два дела.

В России много лет идет дискуссия о возможном выходе страны из состава Совета Европы, что автоматически повлечет за собой и выход из ЕСПЧ. Однако выигравший в 2018 году иск против РФ оппозиционер Алексей Навальный думает, что Москва не решится на эту меру. "Россия постоянно заявляет, что выйдет из Совета Европы, но я не думаю, что это случится", - заявил Навальный, имеющий юридическое образование, в интервью DW в ноябре прошлого года. Для российской власти, по его мнению, "крайне важно оставаться внутри хоть каких-то европейских органов. Конечно, они постоянно пугают. Я думаю, что сегодня они еще раз об этом заявят, но это маловероятно".

Смотрите также:

Смотреть видео 13:02 Now live 13:02 мин Поделиться Как Навальный засудил Россию в Страсбурге Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/38LPo Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости