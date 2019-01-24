 Россия находится на первом месте по числу исков в ЕСПЧ | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2019

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Россия

Россия находится на первом месте по числу исков в ЕСПЧ

Россия и Турция лидируют по числу исков, направленных против этих стран в Европейский суд по правам человека. Причем РФ опережает Турцию почти вдвое.

Здание ЕСПЧ

В 2018 году Россия с большим отрывом первенствовала по количеству исков, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщил в четверг, 24 января, председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди, против РФ были выдвинуты 12150 жалоб, против находящейся на втором месте Турции - 6700. Всего в минувшем году в адрес суда поступили 43 тысячи исков.

Лидирует Россия и по числу удовлетворенных жалоб, поданных против нее. В 2018 году РФ проиграла 238 дел (выиграла всего пять), тогда как Турция - 140, а Украина - 86. Германия в 2018 году проиграла в ЕСПЧ два дела.

Контекст

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Суд по правам человека признал правоту Алексея Навального по большинству пунктов его иска против властей России. Это - не столько юридическая, сколько политическая победа оппозиционера в ЕСПЧ. (15.11.2018)

В России много лет идет дискуссия о возможном выходе страны из состава Совета Европы, что автоматически повлечет за собой и выход из ЕСПЧ. Однако выигравший в 2018 году иск против РФ оппозиционер Алексей Навальный думает, что Москва не решится на эту меру. "Россия постоянно заявляет, что выйдет из Совета Европы, но я не думаю, что это случится", - заявил Навальный, имеющий юридическое образование, в интервью DW в ноябре прошлого года. Для российской власти, по его мнению, "крайне важно оставаться внутри хоть каких-то европейских органов. Конечно, они постоянно пугают. Я думаю, что сегодня они еще раз об этом заявят, но это маловероятно".

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    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

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