Российский журналист номинирован на премию "Репортеров без границ"

Издатель оппозиционной газеты "Новые колеса" Игорь Рудников стал единственным российским номинантом на премию за свободу прессы, ежегодно вручаемую международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". 54-летний журналист из Калининграда выдвинут на премию в категории "За отвагу", говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг, 29 августа.

Издатель неоднократно подвергался нападениям за расследования коррупции и ненадлежащего использования бюджетных средств, а позднее был арестован за свою деятельность, подчеркивают "Репортеры без границ".

"Репортеры без границ" с 1992 года вручают премию за свободу прессы "особо смелым и независимым журналистам", чья работа "оказала значительное влияние на общество". Имена лауреатов в категориях "За отвагу", "Влияние" и "За независимость" станут известны на церемонии вручения премии, которая состоится в Берлине 12 сентября.

Генерал СК РФ обвинил журналиста в вымогательстве

В марте 2016 года на издателя "Новых колес" напали в центре Калининграда. Следствию не удалось найти заказчика покушения, после чего Рудников приступил к собственному расследованию.

Он выпустил ряд публикаций с критикой деятельности начальника управления Следственного комитета (СК) РФ по Калининградской области генерала Виктора Леденева и наличия у него дорогой недвижимости.

В ноябре 2017 года Леденев обвинил журналиста в вымогательстве и издателя "Новых колес" задержали. В январе 2019 года Верховный суд РФ передал его дело в Санкт-Петербург. В середине июня суд приговорил Игоря Рудникова к 550 часам обязательных работ.

Россия ухудшила свое положение в рейтинге свободы прессы

"Репортеры без границ" ежегодно составляют рейтинг свободы прессы. В 2019 году Россия опустилась на одну позицию и заняла в списке 149-е место из 180. Как отмечают правозащитники, в РФ принимают все новые законы, ограничивающие свободу в интернете. Кроме того, власти усиливают давление на международные интернет-платформы.

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