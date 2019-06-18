 Российский журналист номинирован на премию ″Репортеров без границ″ | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Российский журналист номинирован на премию "Репортеров без границ"

Издатель "Новых колес" Игорь Рудников подвергался нападениям за расследования коррупции. Его обвинили в вымогательстве и приговорили к обязательным работам. Он выдвинут на премию "Свобода прессы-2019".

Издатель Новых колес Игорь Рудников в Санкт-Петербурге

Издатель газеты "Новые колеса" Игорь Рудников

Издатель оппозиционной газеты "Новые колеса" Игорь Рудников стал единственным российским номинантом на премию за свободу прессы, ежегодно вручаемую международной правозащитной организацией "Репортеры без границ". 54-летний журналист из Калининграда выдвинут на премию в категории "За отвагу", говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг, 29 августа.

Издатель неоднократно подвергался нападениям за расследования коррупции и ненадлежащего использования бюджетных средств, а позднее был арестован за свою деятельность, подчеркивают "Репортеры без границ".

"Репортеры без границ" с 1992 года вручают премию за свободу прессы "особо смелым и независимым журналистам", чья работа "оказала значительное влияние на общество". Имена лауреатов в категориях "За отвагу", "Влияние" и "За независимость" станут известны на церемонии вручения премии, которая состоится в Берлине 12 сентября.

Генерал СК РФ обвинил журналиста в вымогательстве

В марте 2016 года на издателя "Новых колес" напали в центре Калининграда. Следствию не удалось найти заказчика покушения, после чего Рудников приступил к собственному расследованию.

Контекст

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

Он выпустил ряд публикаций с критикой деятельности начальника управления Следственного комитета (СК) РФ по Калининградской области генерала Виктора Леденева и наличия у него дорогой недвижимости.

В ноябре 2017 года Леденев обвинил журналиста в вымогательстве и издателя "Новых колес" задержали. В январе 2019 года Верховный суд РФ передал его дело в Санкт-Петербург. В середине июня суд приговорил Игоря Рудникова к 550 часам обязательных работ.

Россия ухудшила свое положение в рейтинге свободы прессы

"Репортеры без границ" ежегодно составляют рейтинг свободы прессы. В 2019 году Россия опустилась на одну позицию и заняла в списке 149-е место из 180. Как отмечают правозащитники, в РФ принимают все новые законы, ограничивающие свободу в интернете. Кроме того, власти усиливают давление на международные интернет-платформы.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:46

Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе?

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз "Репортеров без границ"

Рейтинг свободы прессы

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе?  

Закон о суверенном Рунете вступит в силу 1 ноября  

За пять лет в мире убили 530 журналистов  

Также по теме

Russland Freilassung russischer Journalist Igor Rudnikov nach öffentlicher Empörung

Генерал против журналиста. Чем закончилось дело Рудникова? 18.06.2019

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по делу издателя оппозиционной газеты Игоря Рудникова, которого обвинял в вымогательстве генерал СК РФ. DW о том, чем закончился этот процесс.

Реклама

Самые читаемые

Олег Сенцов освобожден  

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию"  

Ракетостроитель: "Буревестник" не даст России военного преимущества  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно