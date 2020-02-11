Российский газ больше не нужен? "Газпром" теряет позиции на экспортном рынке

Поставки "Газпрома" на европейский рынок газа снизились в первом квартале текущего года на 24,2%. Таковы данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. На отдельных направлениях падение газового экспорта особенно драматичное. Так, по данным турецкого энергетического ведомства EPDK, в марте Турция импортировала на 70% меньше российского газа, чем годом ранее. Сбыт голубого топлива "Газпрома" в Германию, по данным ФТС РФ, снизился за это же время на 45%. В этих условиях эксперты все чаще обращаются к теме экономической эффективности крупных инфраструктурных проектов "Газпрома".

Спрос на газ обновляет исторические минимумы

Падение спроса на газ в 2020 году носит глобальный характер и станет крупнейшим в истории. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своемдокладе по рынку газа. По прогнозу МЭА, по итогам текущего года мировой спрос на газ снизится на 4%. Это рекордное падение - в последний раз резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году, но и тогда он снизился лишь на 2%. По словам экспертов, пандемия COVID-2019 - главная, но далеко не единственная причина снижения спроса.

Как заявил DW руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, не стоит сбрасывать со счетов климатические изменения, способные вызывать 15-процентные колебания спроса в годовом выражении. "Напомню, что зима 2019-2020 была теплой. Также из-за неопределенности с транзитом через Украину "Газпром" закачал еще в прошлом году в европейские подземные хранилища газ по максимуму. Иногда выгоднее поднимать его (например, чтобы не платить за аренду ПХГ), а не брать газ из трубы", - отметил эксперт.

Безусловно, не в пользу "Газпрома" оказалась и ситуация с мировыми ценами на нефть и газ. "Когда цены на нефть падают, и при этом снижаются спотовые цены, контрактные цены (по которым работает "Газпром". - Ред.) оказываются выше. Соответственно, потребителю становятся неинтересными такие условия", - говорит Кулагин.

Турецкий рынок: Россия опустилась на пятое место

Вероятно, именно последний фактор заставил Турцию обратить взгляд на альтернативных России поставщиков. Страна наращивает закупку сжиженного природного газа (СПГ), поскольку он оказывается в несколько раз дешевле российского трубопроводного. Основным поставщиком СПГ в Турцию являются США. Их поставки в марте выросли более чем на 300%. Доля американцев на турецком рынке приблизилась к российской - 9,38% против российских 9,89% (пятое место).

Танкер с СПГ (сжиженным природным газом), по-английски LNG

Упрочил свои позиции на рынке Турции и Азербайджан. Он стал лидером по поставкам в марте и занял почти четверть рынка. На втором месте - Катар, на третьем - Иран, на четвертом - Алжир. "Конкуренция на турецком рынке обострилась после того, как на него вышел Азербайджан: в 2019 году начал работать газопровод TANAP, по которому Турция должна покупать 6 млрд кубометров газа в год", - говорит руководитель информационно-аналитической центра компании "Альпари" Александр Разуваев.

К тому же проблемой является снижение спроса в стране как таковое. "Турция уже несколько лет подкидывает нам сюрпризы. Ожидалось, что спрос на газ там будет расти, но этого не происходит", - констатирует Вячеслав Кулагин. В сложившихся обстоятельствах для "Газпрома" особенно неприятно то, что именно в этом году им был запущен "Турецкий поток", одна из веток которого ориентирована непосредственно на рынок Турции. Снижение поставок было замечено компанией еще в феврале, когда замглавы "Газпрома" Елена Бурмистрова признала, что, видимо, теперь газу из "Турецкого потока" придется искать применение в других европейских странах.

А нужен ли был "Турецкий поток"?

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин убежден в том, что так называемые "стройки века", которые "Газпром" инициировал для того, чтобы снизить зависимость от украинского транзита, в принципе были не нужны. "Это было очевидно еще до того, как все эти "потоки" были задуманы: пропускная способность российских газопроводов в сторону Европы вдвое превышала объемы газа, которые туда экспортировались. А действующая на территории России газотранспортная сеть была вполне достаточна, чтобы прокачать этот газ в сторону европейских потребителей", - заявил он DW.

Цель "строек века" "Газпрома" - снизить зависимость от украинского транзита

По мнению эксперта, "Турецкий поток", как и оба "Северных", а также новый газотранспортный коридор с Ямала к Балтийскому и Черному морям - это чисто политические проекты, которые обошлись России в 140-150 млрд долларов. "В действительности у них всего два смысла - ложно понимаемая геополитика и желание перевести деньги из бюджета государственной компании "Газпром" в частные карманы близких к руководству подрядчиков по строительству никому не нужных газопроводов", - считает Крутихин.

"Теоретически эти трубопроводы можно было не строить, - соглашается Вячеслав Кулагин. - Но это означало бы для "Газпрома" полную зависимость от транзита через Украину, что было бы чревато резким подъемом ставок за транзит в ультимативном ключе". По словам эксперта, не исключена ситуация, при которой Украина увеличила бы тариф за транзит в пять раз, в результате чего он превысил бы сегодняшнюю цену на газ в Европе, и "Газпром" был бы вынужден платить. "Идеальная ситуация - это когда есть несколько газопроводов с равномерной загрузкой, по каждому маршруту осуществляется не более 30% поставок и есть запас мощностей на 20-30%. Тогда можно при необходимости наращивать и оптимизировать поставки", - полагает эксперт.

В "Газпроме" выплатят щедрые дивиденды

Из-за снижения экспорта и цен на газ "Газпром" недополучит в 2020 году значительные средства от работы на экспортном рынке. Так, средняя стоимость экспортного газа компании в первом квартале составила 146,2 доллара за тысячу кубометров (минус 36,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года) - при том, что в свой бюджет компания изначально заложила среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в размере 200 долларов за тысячу кубов. Однако экономить из-за этого в холдинге, похоже, не собираются. "Напротив, компания ведет разработку нового никому не нужного газопровода с Ямала до Монголии в Китай, закупает новые трубы, чтобы расширять мощности трубы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", которая тоже никому не нужна", - говорит Крутихин.

Михаил Крутихин

Возможно, в "Газпроме" рассчитывают на скорое изменение конъюнктуры рынка, а также на то, что конкуренты снизят свою активность. "Компания прогнозирует снижение объема поставок СПГ из США, которые убыточны при текущих низких ценах, и это должно сыграть ключевую роль в ребалансировке рынка", - говорит Александр Разуваев. По его словам, о том, что в монополии уверены в своей финансовой стабильности, говорит тот факт, что ее совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года в размере 15,24 рублей на акцию. "Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,8 млрд рублей, или 30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО", - уточняет аналитик.

В этом году годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Газпрома" состоится 26 июня. Вероятно, из-за коронавируса компания не стала проводить традиционные пресс-конференции перед ГОСА, что во многом позволило ей избежать неприятных вопросов. На главной странице официального сайта компании размещен доклад об экспорте в Европу по итогам 2018 года, в котором говорится о безоговорочном лидерстве "Газпрома", в частности на турецком рынке.

Смотрите также:

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Когда достроят "Северный поток - 2"? Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Украина сохранила газовый транзит Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Eugal убытки не грозят Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года "Турецкий поток" пока недозагружен Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Азербайджанский газ для Болгарии Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года TAP продолжает TANAP В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года EastMed: израильский газ для ЕС 2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Baltic Pipe: норвежский газ для Польши Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года Финский рынок газа стал конкурентным В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта. Автор: Андрей Гурков

