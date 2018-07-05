Российские туристы пропали без вести в результате крушения катера в Таиланде

Двое российских туристов числятся пропавшими без вести в результате происшествия с катером неподалеку от таиландского курорта Пхукет. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает издание Bangkok Post. На затонувшем судне находилось порядка 30 человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Одновременно стало известно еще об одном происшествии. По данным спасательной службы в бурном море перевернулось судно, используемое любителями подводного плавания. На борту, по различным данным, могло находиться до 90 человек. Согласно первым сообщениям, удалось спасти примерно половину туристов, среди которых были граждане Германии. Позднее спасательные службы заявили, что пропавшими без вести числятся не менее 20 человек. Поиск людей продолжается.

Таиланд - излюбленное место отдыха зарубежных туристов, в том числе россиян и граждан Германии. При этом в стране регулярно происходят аварии с судами, автобусами и другим общественным транспортом, сопровождаемые человеческими жертвами. Стандарты безопасности в Таиланде находятся на довольно низком уровне, напоминает агентство AFP.

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