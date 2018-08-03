 Российские военные передали в Пентагон предложения по Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2018

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Мир

Российские военные передали в Пентагон предложения по Сирии

Российский Генштаб передал США конфиденциальный план сотрудничества в Сирии. О нем стало известно СМИ, российская сторона говорит о "разочаровании".

Российские военные в Сирии

Министерство обороны России подтвердило, что глава Генштаба Валерий Герасимов предложил американской стороне сотрудничество по некоторым важным вопросам урегулирования сирийского конфликта - в частности, по возвращению беженцев.

Контекст

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В то же время, говорится в заявлении Минобороны в субботу, 4 августа, эти предложения были переданы главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу. В России не ожидали их огласки.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Предложения России касались, в частности, лагеря для беженцев "Рукбан", расположенного в зоне, относящейся к ответственности возглавляемой США коалиции. Герасимов предложил обсудить, какие гарантии могли бы предоставить сирийские власти для возвращения беженцев домой.

О содержании конфиденциального письма в пятницу сообщило агентство Reuters. Вашингтон, по данным агентства, "очень холодно" отнесся к предложению российского Миноборны.

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