Российские военные передали в Пентагон предложения по Сирии

Министерство обороны России подтвердило, что глава Генштаба Валерий Герасимов предложил американской стороне сотрудничество по некоторым важным вопросам урегулирования сирийского конфликта - в частности, по возвращению беженцев.

В то же время, говорится в заявлении Минобороны в субботу, 4 августа, эти предложения были переданы главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу. В России не ожидали их огласки.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Предложения России касались, в частности, лагеря для беженцев "Рукбан", расположенного в зоне, относящейся к ответственности возглавляемой США коалиции. Герасимов предложил обсудить, какие гарантии могли бы предоставить сирийские власти для возвращения беженцев домой.

О содержании конфиденциального письма в пятницу сообщило агентство Reuters. Вашингтон, по данным агентства, "очень холодно" отнесся к предложению российского Миноборны.

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