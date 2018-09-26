Роман Удот, "Голос": Люди поняли, что надо менять власть

Представитель движения наблюдателей "Голос" о том, почему российские избиратели поменяли отношение к региональным выборам и не отдали свои голоса "Единой России" - в интервью Жанне Немцовой.
Последние региональные выборы в России принесли сюрпризы. На этот раз вбросы и фальсификации, которые по-прежнему фиксируют наблюдатели, не помогли кандидатам от "Единой России" занять губернаторские кресла и получить неоспоримое большинство в законодательных собраниях регионов. А вторые туры выборов губернаторов и вовсе выигрывают технические кандидаты, причем неожиданно для самих себя. Новые тенденции в интервью Жанне Немцовой комментирует Роман Удот, член совета движения "Голос".
Жанна Немцова: 23 сентября прошли вторые туры губернаторских выборов в ряде регионов. Во Владимирской области и Хабаровском крае победили так называемые технические кандидаты. В Приморье ранее выборы были отменены из-за массовых фальсификаций. В Хакасии кандидат от "Единой России" снял свою кандидатуру, и второй тур выборов перенесли на начало октября. Как стоит интерпретировать такие результаты? Технические кандидаты заменили собой кандидатов "против всех"?
Роман Удот: Вторые туры оказались сенсационными. Но и первые туры 9 сентября были достаточно показательны - это был обвал по всем региональным выборам, "Единая Россия" теряла свой процент. Понятно, что если говорить о законодательных собраниях, то у партии есть приемы, как добавить себе депутатов, набрав людей из победивших одномандатников. Наша задача - отметить уровень поддержки "Единой России" у населения. Она резко упала.
- Но являются ли победившие кандидаты альтернативными? Да, это другие люди, но ведь матч договорной. И тот кандидат, который был альтернативным на выборах, может стать кандидатом от "Единой России".
- Не так. Когда партия власти, как и футбольная команда, не бита, она расслабляется. Сейчас она получила хороший отлуп. И в следующий раз они будут лучше играть. А в это время в Хабаровском крае, во Владимирской области приходит к власти не просто технический кандидат. У него есть друзья, у друзей есть бизнес. Они захотят отжать бизнес у друзей проигравшей команды, начнется очень интересная ситуация. У них начнется война, а мы посидим на трибунах и посмотрим за этим матчем. Полетят головы, всплывут компроматы. Все оживляется после смены власти.
- Если говорить о цифрах, которые мы увидели по итогам вторых туров губернаторских выборов, то видны две тенденции: первая - это существенный рост явки, вторая - рост во втором туре поддержки технических кандидатов. Можно ли считать это признаком мобилизации протестного электората? Или избиратели почувствовали, что они могут что-то поменять?
- Безусловно, это нельзя назвать результатами голосования протестного электората. Это результат голосования нормального электората. Это нормальные люди, которые устали от предыдущей власти, которые недовольны тем, как бегали эти футболисты. Они захотели присудить победу другой команде. Я думаю, что это прекрасная демонстрация того, что не только протестом, но и реальным взвешенными голосами людей можно чего-то добиться. Не только явка выросла, но также во всех этих регионах сократилось количество недействительных бюллетеней. То есть люди поняли, что звать на помощь бессмысленно, что протест никто не слышит, а надо менять власть. Они использовали свои бюллетени по назначению и у них теперь другая власть.
- Вы избегаете характеристики "протестное голосование", вы говорите, что это нормальная реакция избирателей. Почему они хотят поменять власть в этих регионах?
- Общим местом считается, что повлияла пенсионная реформа. Но я бы не стал так упрощать. Идет снижение уровня фальсификаций. Мы год за годом видим, что их становится меньше. Вместо 14 миллионов фальсифицированных голосов на последних президентских выборов их стало 8 миллионов. Конечно, пенсионная реформа добавила динамики этим процессам.
- Не кажется ли вам, что снижение уровня фальсификаций компенсируется недопуском к выборам независимых кандидатов? То есть, если нет реальных конкурентов, зачем тогда много фальсифицировать?
- Когда зачищают поляну и не допускают альтернативных кандидатов, начинают побеждать манекены. Помните анекдот? Наш тренер спрашивает у тренера бразильской сборной: "Слушай, а как ты тренируешь своих, что они так умело играют?". Тот отвечает: "Я своим ребятам ставлю манекенов, они учатся их обходить, забивать голы". Через год они снова встречаются и бразилец спрашивает: "Ну как? Ты провел тренировку?". На что российский тренер говорит: "Ну да, я провел тренировку по твоей методологии. Так манекены победили".
- Это, действительно, довольно распространенное мнение, что выборные результаты, как и падение рейтинга Путина - результат пенсионной реформы. Как будет реагировать федеральный центр?
- Я не знаю как будет реагировать федеральный центр, но нам частично нравится, как реагирует ЦИК, они вынуждены под силами добра прогибаться и отступать. Они отменили выборы в Приморском крае, где были огромные фальсификации. На самом деле, они очень хитрые иезуиты, они не признали фальсификации, переписывание протоколов. Они придумали очень хитрый трюк - вызвали пожарных и эвакуировали людей.
- Раньше власти были убеждены, что не надо допускать реальных кандидатов. Второй распространенный способ добиться высоких результатов - это загонять людей на избирательные участки. В первую очередь, это касается, безусловно, бюджетников, которые зависят от государства. Но все это уже не работает. Можно ли говорить о том, что система управляемых выборов в России себя исчерпала?
- Надо честные выборы проводить и хорошо работать на благо людей. Так же, как честно играть в футбол, потому что теперь все на виду. Или отменять выборы губернаторов. Мы видели на этих выборах, что власть просто до суха, до последней капли выдоила свой административный ресурс. Он не бесконечный, и власть должна это понимать. У меня огромное уважение к жителям России, к избирателям, которые все понимают и все-таки перевесили этот административный ресурс.
Мы анализировали динамику явки в Приморском крае и увидели на втором туре, что представитель партии власти начал терять преимущество, которое он имел в первом туре, там начала падать явка по данным на те же часы. Мы видели также падение числа испорченных бюллетеней. Я думаю, что эта динамика, которую мы наблюдали на вторых турах, магическая. Она показала, что люди, во-первых, встают с диванов на втором туре, а во-вторых, перестают воспринимать бюллетень как бумажку. Они воспринимают его как некую ценность, и они захотели вложить ее в противников действующих губернаторов.
- Результаты этих региональных выборов подстегнули дискуссию об эффективности/неэффективность бойкота выборов. Какова ваша позиция?
- Бюллетень - это такая банкнота, которую государство раз в 4-5-6 лет дает гражданину и просто ее выбрасывать очень обидно. И, на самом деле, какое-то изменение может начаться. Мы должны одинаково плохие команды стравливать и заставлять тренироваться к следующим выборам. Только так мы получим хороший футбол и только так мы получим настоящую политическую жизнь. Пускай бегают, черти, за нашими голосами, а мы получим прекрасное зрелище.
Полная версия интервью:
Смотрите также: