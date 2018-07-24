Рок-группы ушли с "Нашествия" из-за его сотрудничества с Минобороны

Три российские и одна украинская рок-группы отказались участвовать в фестивале "Нашествие" из-за сотрудничества организаторов с министерством обороны РФ. Решение было принято после того как руководство фестиваля изменило принятое ранее решение и сообщило о размещении зоны с танками и призывным пунктом.

В частности, украинская группа "Пошлая Молли" во вторник, 24 июля, сообщила, что из-за участия Минобороны не сможет выступить на фестивале. "Там где музыка, нет места оружию", - подчеркивается в заявлении.

"Антимилитаризм и гуманизм - не просто слова"

В свою очередь музыканты группы "Йорш" пояснили, что панк-рок является для них "в первую очередь жизненной позицией, которая должна поддерживаться реальными поступками". "Антимилитаризм и гуманизм - не просто слова. Мы хотели высказать свое мнение со сцены, но считаем, что более правильно будет показать, что в нашем движении есть место единству и солидарности, которые могут что-то изменить к лучшему", - говорится в опубликованном на странице "Йорша" в "Вконтакте" заявлении.

Группа "Элизиум" указала, что отказ от участия в нашествии является для нее "единственным возможным вариантом". "Пацифизм и антимилитаризм - для нас не пустые слова", - говорится в заявлении группы. Музыканты пояснили, что главным условием их участия было "отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля". Ранее организаторы подтвердили выполнение этого условия, но 23 июля прислали письмо, в котором говорится о присутствии на фестивале военной техники и пункта отбора в армию, говорится далее в сообщении.

Участники группы "Порнофильмы" также сослались на новую информацию от организаторов, которая противоречила предоставленной ранее. "В этой ситуации нам не остается ничего, кроме как отказаться от выступления. Хотим извиниться перед людьми, которые запланировали поездку на этот фестиваль из-за нашего имени на афише", - сообщили музыканты.

20-е "Нашествие" пройдет в Тверской области 3-5 августа. Фестиваль сотрудничает с 2013 года с Минобороны РФ, которое проводит на нем выставки военной техники и другие мероприятия.

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