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Робот

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

29.06.2021 *** Tesla- und SpaceX-Gründer, Elon Musk, spricht bei einer Videokonferenz am zweiten Tag des Mobile World Congress (MWC 2021). Die Mobilfunk-Messe begann ohne die meisten großen Aussteller, die sie sonst zum wichtigsten Branchentreff machen. +++ dpa-Bildfunk +++

Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot 20.08.2021

Андроид сможет выполнять опасную или скучную работу и сильно изменит экономику, сказал Маск. Проект был представлен на организованном Tesla "Дне искусственного интеллекта".
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kommt zur Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Bilanzskandal Wirecard im Deutschen Bundestag. Der 3. Bundestagsuntersuchungsausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung und der ihr unterstehenden Behörden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard untersuchen. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц: робот с эмоциями? 09.05.2021

Немецкие социал-демократы на онлайн-съезде окончательно определились с кандидатом в канцлеры на выборах 2021 года. Им стал министр финансов Олаф Шольц. DW - о человеке по прозвищу "Шольцомат".
April 25, 2021*** The military personnel display a video showing what is believed to be the sunken Indonesian Navy KRI Nanggala-402 submarine during a media conference at I Gusti Ngurah Rai Airport in Bali, Indonesia, April 25, 2021. REUTERS/Johannes P. Christo

Обломки индонезийской подлодки найдены на глубине 800 м 25.04.2021

Пропавшая четыре дня назад индонезийская подводная лодка раскололась как минимум на три фрагмента. Подводный робот обнаружил их глубоко в океане. Все находившиеся на борту 53 моряка погибли.

Искусственный интеллект во времена пандемии: что может робот София? (30.03.2021) 30.03.2021

Роботы способны не только выполнять опасную работу, они также могут скрасить одиночество. Их создатели считают, что пандемия открывает перед ними новые возможности.
Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff (Sprecherin) Dr. rer. nat. Holger Zimmermann AiCuris Anti-infective Cures GmbH, Wuppertal Schutz bei fehlendem Immunsystem – die lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren

Made in Germany: самые яркие научные изобретения последних лет 28.11.2019

В этом году Немецкую премию будущего - престижную награду в сфере инноваций - присудили за софт для оптимизации бизнеса. Наша галерея - об этой и других ярких разработках ученых в Германии.
ACHTUNG: SPERRFRIST 17. JULI 16:00 UHR. ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR DER SPERRFRIST, 17. JULI, 16.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! EIN BRUCH DES EMBARGOS KÖNNTE DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER STUDIEN EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN. - HANDOUT - ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR DER SPERRFRIST, 17. Juli, 16.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! EIN BRUCH DES EMBARGOS KÖNNTE DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER STUDIEN EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN. Die am 25.02.2017 aufgenommene und am 03.04.2017 veröffentlichte Aufnahme zeigt den Planeten Jupiter. US-Forscher haben zwölf neue Monde am Planeten Jupiter entdeckt. (zu dpa «Forscher entdecken zwölf neue Jupiter-Monde» vom 17.07.2018) Foto: D. Peach/Chilescope team/ESA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

FEDOR призвал создать колонии роботов для изучения планет Солнечной системы 19.09.2019

Роботы готовы поделиться предложениями по антропоморфной системе для обслуживания космических станций, говорится в Twitter-аккаунте от имени человекоподобного робота.
dpatopbilder - HANDOUT - 26.07.2019, Kasachstan, Baikonur: Dieses vom Pressedienst der Roscosmos Space Agency zur Verfügung gestellte Foto zeigt Fedor, ein 1,80 Meter großer Roboter, bevor er in einer Sojus-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS am Donnerstag, 22.08.2019, geschickt wurde. Er hat einen eigenen Twitter-Account, mit dem über die Arbeit mit dem Roboter berichtet wird. Auf der ISS sollen in den kommenden Wochen die Fähigkeiten des Roboters getestet werden. Fedor dient dabei als eine Art Versuchspassagier für Testmissionen. Foto: Uncredited/Roscosmos Space Agency Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

"Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту приземлился в Казахстане 07.09.2019

Российский человекоподобный робот FEDOR завершил свою первую миссию на Международной космической станции. Корабль с роботом на борту совершил штатную посадку в степях Казахстана.
SHID190211_BildKijobs_sendung2_colourbox Titel: Künstliche Intelligenz und Jobs Schlagworte: Zukunft, Software, Künstliche Intelligenz, KI, Maschinelles Lernen, DW, Internet Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Colourbox Bildbeschreibung: Humanoide Roboter sitzen in Reihe an Computern

Роботы глазами россиян и немцев: реализм или наивность? 05.09.2019

Космос, опасные производства или медицина? Угроза рабочим местам или нет? В России и Германии схожие взгляды на сферы применения и риски робототехники. Но не устарели ли они?
22.08.2019, Russland: 5981181 22.08.2019 In this handout still image made from a video released by Roscosmos Russian space agency, the anthropomorphic Skybot F-850 robot FEDOR reads a congratulation message for Russia's National Flag Day on board the Soyuz MS-14 space ship. Russia's Soyuz-2.1a booster rocket carrying the Soyuz MS-14 space ship with Skybot F-850 robot FEDOR aboard has blasted off to the International Space Station (ISS) from the launch pad at the Baikonur cosmodrome. Editorial use only, no archive, no commercial use. Roscosmos Foto: Roscosmos |

"Союз" с роботом FEDOR пристыковался к МКС со второй попытки 27.08.2019

Вторая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС оказалась успешной. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.
Russian Soyuz-2.1a booster with the Soyuz MS-14 spacecraft carrying robot Skybot F-850 blasts off from a launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan August 22, 2019. Russian space agency Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

"Союзу" с роботом FEDOR не удалось состыковаться с МКС 24.08.2019

По сообщению NASA, проблема, судя по всему, никак не связана с неисправностью "Союза". Новая попытка стыковки будет предпринята в ночь на 26 августа.
An engineer sets up a CloudMinds robot with a 5G sign before a performance at the World Robot Conference (WRC) in Beijing, China August 20, 2019. REUTERS/Jason Lee

Что умеют современные роботы? (фотогалерея) 24.08.2019

Робототехника и искусственный интеллект стремительно развиваются во всем мире и находят все более широкое применение в самых разных, порой весьма неожиданных сферах. Фотогалерея DW
Russian Soyuz-2.1a booster with the Soyuz MS-14 spacecraft carrying robot Skybot F-850 blasts off from a launchpad at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan August 22, 2019. Russian space agency Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Россия отправила на МКС робота 22.08.2019

До сих пор транспортные корабли "Союз" отправлялись на МКС с помощью устаревшей ракеты участие в производстве которой принимала Украина. На борту ТПК "Союз МС-14" находится человекоподобный робот FEDOR.

Tastatur mit Programmiercode und Binärcode im Hintergrund | Verwendung weltweit

Роботы-журналисты: что умеют и зачем нужны 27.02.2019

Искусственный интеллект все чаще используется в работе немецких издательств. Означает ли это, что журналистов-людей скоро перестанут брать на работу?
ILLUSTRATION - Eine junge Frau benutzt am 06.02.2014 in Berlin Parfum. Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

Как работает робот-парфюмер? 22.02.2019

Немецкая фирма начала создавать парфюм, ароматическую композицию для которого составляет искусственный интеллект. Профессия парфюмера исчезнет?
A mobile device with a Huawei logo is seen in this photo illustration on January 11, 2018. A Chinese employee of Huawei has been arrested in Poland on charges of espionage on behalf of the Chinese government. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В США начато расследование в отношении компании Huawei 17.01.2019

Китайского производителя Huawei подозревают в хищении коммерческой тайны у американских партнеров. В первую очередь речь идет о технологии роботизированного телефона T-Mobile.
13.12.2018 EU-Parlament hat Kampf gegen Cyberattacken aus Russland als eine der Prioritäten der Verteidigungspolitik für das kommende Jahr bezeichnet. Karikaturist Sergey Elkin hat sich an ein Disaster erinnert, als im russischen Fernsehen ein Mann im Roboter-Anzug als ein moderner Roboter vorgestellt wurde.

Российская киберугроза: от хакеров до "робота Бориса" 13.12.2018

Борьба с киберугрозой РФ - приоритет обороны ЕС на 2019 год. Даже если это "робот Борис", оказавшийся переодетым человеком из сюжета на российском ТВ? Сергей Елкин иронизирует.
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