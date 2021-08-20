Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Андроид сможет выполнять опасную или скучную работу и сильно изменит экономику, сказал Маск. Проект был представлен на организованном Tesla "Дне искусственного интеллекта".
Немецкие социал-демократы на онлайн-съезде окончательно определились с кандидатом в канцлеры на выборах 2021 года. Им стал министр финансов Олаф Шольц. DW - о человеке по прозвищу "Шольцомат".
Пропавшая четыре дня назад индонезийская подводная лодка раскололась как минимум на три фрагмента. Подводный робот обнаружил их глубоко в океане. Все находившиеся на борту 53 моряка погибли.
Роботы способны не только выполнять опасную работу, они также могут скрасить одиночество. Их создатели считают, что пандемия открывает перед ними новые возможности.
В этом году Немецкую премию будущего - престижную награду в сфере инноваций - присудили за софт для оптимизации бизнеса. Наша галерея - об этой и других ярких разработках ученых в Германии.
Роботы готовы поделиться предложениями по антропоморфной системе для обслуживания космических станций, говорится в Twitter-аккаунте от имени человекоподобного робота.
Российский человекоподобный робот FEDOR завершил свою первую миссию на Международной космической станции. Корабль с роботом на борту совершил штатную посадку в степях Казахстана.
Космос, опасные производства или медицина? Угроза рабочим местам или нет? В России и Германии схожие взгляды на сферы применения и риски робототехники. Но не устарели ли они?
Вторая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС оказалась успешной. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR.
По сообщению NASA, проблема, судя по всему, никак не связана с неисправностью "Союза". Новая попытка стыковки будет предпринята в ночь на 26 августа.
Робототехника и искусственный интеллект стремительно развиваются во всем мире и находят все более широкое применение в самых разных, порой весьма неожиданных сферах. Фотогалерея DW
До сих пор транспортные корабли "Союз" отправлялись на МКС с помощью устаревшей ракеты участие в производстве которой принимала Украина. На борту ТПК "Союз МС-14" находится человекоподобный робот FEDOR.
Искусственный интеллект все чаще используется в работе немецких издательств. Означает ли это, что журналистов-людей скоро перестанут брать на работу?
Немецкая фирма начала создавать парфюм, ароматическую композицию для которого составляет искусственный интеллект. Профессия парфюмера исчезнет?
Китайского производителя Huawei подозревают в хищении коммерческой тайны у американских партнеров. В первую очередь речь идет о технологии роботизированного телефона T-Mobile.
Борьба с киберугрозой РФ - приоритет обороны ЕС на 2019 год. Даже если это "робот Борис", оказавшийся переодетым человеком из сюжета на российском ТВ? Сергей Елкин иронизирует.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact