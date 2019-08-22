 Рекорд по выбросам CO2: эксперты ООН о реальной угрозе человечеству | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Рекорд по выбросам CO2: эксперты ООН о реальной угрозе человечеству

C 2030 года выбросы углекислого газа должны сократиться на столько, сколько его суммарно производят в год все страны ЕС, РФ, Индия и Япония, подсчитали эксперты ООН. Но что будет, если этого не произойдет?

Знак Стоп между угольными электростанциями и ветряными установками

197 государств, подписавших в 2015 году Парижское соглашение по защите климата, взяли на себя обязательства по борьбе с глобальным потеплением. Их цель - не допустить к концу столетия повышения средней температуры воздуха на 2 градуса Цельсия. Согласован и допустимый лимит повышения - 1,5 градуса, но даже его соблюсти будет очень трудно, говорится в опубликованном 26 ноября докладе Global Emissions Gap Report, подготовленном экспертами программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Глобальное потепление происходит из-за увеличивающегося объема выбросов CO2. Согласно данным, приведенным в докладе, в 2018 году в атмосферу был выброшен рекордный объем парниковых газов - 55,3 гигатонны. В 2017 году этот показатель составил 53,5 гигатонн.

При таких выбросах углекислого газа следует исходить из того, что к концу нынешнего столетия температура на Земле повысится на 3,2 градуса, что приведет к разрушительным последствиям для планеты.

На сколько нужно сократить объем выбросов CO2

"Наша неспособность несколько лет назад решительно противостоять изменению климата привела к тому, что сейчас требуется сокращение эмиссии парниковых газов более чем на 7 процентов в год - если в следующее десятилетие сокращать эмиссию равномерно", - сказал Ингер Андерсен, исполнительный директор программы ООН по окружающей среде на презентации доклада. Другими словами, с 2030 года объем выбрасываемого в атмосферу CO2 ежегодно должен сокращаться по всему миру на 15 гигатонн. Это соответствует суммарному годовому объему выбросов всех 28 стран ЕС, России, Индии и Японии.

Участники саммита G20 в Осаке

Участники саммита G20 в Осаке, июнь 2019 года

Ответственными за растущий объем выбросов СO2 в атмосферу являются прежде всего страны "большой двадцатки" - G20. Суммарный объем произведенных ими выбросов - 43 гигатонны, что составляет 78 процентов от всего объема углекислого газа, попавшего в атмосферу в прошлом году. "Страны с быстро развивающейся экономикой тоже производят большой объем выбросов парниковых газов, но ожидать от них, что они первыми начнут сокращать эмиссию, не стоит. Это должны сделать ведущие индустриальные страны", - говорит Джон Кристенсен из Технического Университета Копенгагена, директор программы, осуществляемой в партнерстве с UNEP.

"Мы пока не видим больших результатов, но в политическом плане в последнее время кое-что сдвинулось с места. Мы знаем, что мы должны делать", - говорит Анне Ольхофф (Anne Ohlhoff), одна из авторов доклада.

Что рекомендуют эксперты ООН в борьбе против изменения климата 

В докладе названы пять основных пунктов, которые должны существенно повлиять на сокращение CO2 в будущем: это отказ от угля и инвестиции в возобновляемую энергетику, переход транспортных средств на альтернативные виды топлива, декарбонизация промышленного производства и повышение энергоэффективности, обеспечение электроэнергией 3,5 млрд человек, лишенных ее на данный момент.

Сокращение выбросов СO2 - основной шаг в деле защиты климата

Сокращение выбросов СO2 - основной шаг в деле защиты климата

Между тем число стран, регионов и больших городов по всему миру, которые намерены в будущем вообще прекратить выбросы парниковых газов, с сентября прошлого года увеличилось до 65 на настоящий момент. До этого долгосрочную цель на "углеродную нейтральность" до 2050 года преследовали лишь страны ЕС, подписавшие Парижское соглашение. В рамках стран G20 к этой цели присоединилась также Россия.

Контекст

На климатическом саммите в Нью-Йорке 66 стран, 10 регионов, 102 города и 93 фирмы обязались стать углеродно нейтральными, то есть принимать меры по полной компенсации выбросов CO2. (23.09.2019)

После 2030 года Китай не будет увеличивать эмиссии парниковых газов. В свою очередь США намерены сократить уровень выбросов парниковых газов к 2025 году до 28 процентов по сравнению с 2005 годом. (12.11.2014)

Власти ФРГ решили субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю. (20.09.2019)

Большинство стран, подписавших Парижское соглашение по климату, далеки от реализации поставленных целей, считают 11 000 ученых. (05.11.2019)

Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет, как и температура, достигла рекордного уровня, сообщила ВМО. Лидеры 64 стран мира выступят на климатическом саммите в Нью-Йорке. (23.09.2019)

С 1951 года число дней в году, когда температура достигает 30 градусов и выше, в Германии выросло в среднем в три раза. В 2018 году таких дней насчитывалось больше 20. (26.11.2019)

Полностью прекратить выброс углекислого газ в атмосферу невозможно без полного перехода на альтернативные источники энергии, полагают авторы доклада. Но пока ни одна стран, которые намереваются к 2050 году стать "климатически нейтральными", не поставила перед собой такой цели. Вместо этого по всему миру растет добыча угля, газа и нефти, которая в 2018 году достигла рекордного уровня, увеличившись до 37 гигатонн. Согласно докладу, для достижения намеченной цели - сокращения выбросов углекислого газа к 2050 году - энергодобыча по всему миру должна на 85 процентов осуществляться из возобновляемых источников.

Как борьба против глобального потепления повлияет на привычный уклад жизни 

"С одной стороны, речь идет о больших амбициях, а с другой - о том, как быстро достичь поставленной цели по сокращению выбросов парниковых газов. Прежде всего, энергетическая и транспортная сферы играют в этом решающую роль", - полагает Джон Кристенсен. В докладе ООН указано, что технологии, способствующие быстрому и экономичному сокращению выброcов CO2, значительно улучшились. Один из примеров - цена на электроэнергию, получаемую с помощью солнечных батарей. Она никогда не была такой низкой как сейчас и уже сравнима с затратами на получение электричества на угольных электростанциях. "Мы можем добиться успеха в деле защиты климата, не отказываясь от привычного уровня благосостояния", - считает Кристенсен.

Между тем, чтобы остановить глобальное потепление, "необходимо изменить ценности, нормы, культуру потребления и мировоззрение. Все это является значительной частью трансформации, нацеленной на сохранение жизни на Земле", говорится в докладе ООН.

Смотрите также: 

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:41

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?

 

Контекст

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

Для сокращения выбросов CO2 необходим ускоренный отказ от сжигания угля, нефти и природного газа. Основные меры в энергетике, на транспорте и в жилищной сфере ФРГ - в галерее DW.  

Ссылки в интернете

Сайт программы ООН по защите климата

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?  

Берлин: радикальные экоактивисты блокируют центр города  

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии  

Также по теме

Deutschland Prenzlau Hybridkraftwerk für Wasserstoff

Водород вместо нефти, газа и угля - новый тренд в Европе 22.08.2019

Новые технологии для защиты климата: возобновляемая энергетика производит "зеленый водород", чтобы он заменял дизель на транспорте, природный газ в отоплении и уголь в металлургии.

Deutschland Friday for Future Demo Berlin

Движение в защиту климата: подростки против политиков 03.05.2019

Уже несколько месяцев подряд участники молодежного движения Fridays for Future проводят массовые акции в защиту климата. Однако политики считают их требования слишком радикальными.

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Вы - мошенники": как украинские студенты подрабатывать в Германию ездили  

Посол США в Германии обиделся на "оскорбление" его страны  

В Албании произошло одно из самых сильных землетрясений за десятилетия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно