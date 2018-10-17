Рейн обмелеет до нового рекордно низкого уровня (фото)

17.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И дождей пока не предвидится. В пятницу, вероятно, будет установлен новый рекорд. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно.
Октябрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Штайнхудер Мер
16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Ганзейский город Любек
16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Бархатный октябрь
15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Шествие виноделов
15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Из-под земли - в светофоры
12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Птица года
12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
С сердечным приветом
11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Баварские Альпы
11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Грот Нептуна
11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Саксонская столица
10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Гриб-великан
10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Парламентская полиция
10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Съедобный или ядовитый?
09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Вереск - цветок 2019 года в Германии
09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Скорпионы на винограднике
09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Олененок Ханнес - вожак коровьего стада
08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Самая тяжелая тыква сезона
08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Октоберфест завершился
08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Фестиваль света в Берлине
05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пополнение в зоопарке
05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пиво и развлечения
05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Первый снег
04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Остров на Рейне
04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Бегемотам - везде дорога
02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Где-то на Рейне
02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Пугало для лихачей
01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Канштатский праздник
01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Рурский туман
01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.
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Кадр за кадром - Октябрь 2018
Блохи для Октоберфеста
01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.
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От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне
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Наводнения и мелководья на Рейне
Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.
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Наводнения и мелководья на Рейне
На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.
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Наводнения и мелководья на Рейне
"Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.
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Наводнения и мелководья на Рейне
В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.
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Наводнения и мелководья на Рейне
Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.
Автор: Максим Нелюбин