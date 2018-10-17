 Рейн обмелеет до нового рекордно низкого уровня (фото) | Кадр дня | DW | 18.10.2018

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Кадр за кадром

Рейн обмелеет до нового рекордно низкого уровня (фото)

Жители и гости Кельна, а также других городов на Рейне сейчас могут совершать прогулки по дну реки, но воды для кораблей здесь все же еще достаточно.

Рейн в районе Кельне

17.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И дождей пока не предвидится. В пятницу, вероятно, будет установлен новый рекорд. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно. 

Октябрьские кадры из Германии

  • Штайнхудер Мер

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Штайнхудер Мер

    16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Ганзейский город Любек

    16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


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От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне

  • Рейн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.

  • Кельн, январь 2011 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.

  • Кельн, декабрь 1993 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.

  • Кельн, сентябрь 2015 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.

  • Дуйсбург, 1935 год

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.

  • Дуйсбургский порт

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.

  • Рейн в районе Мангейма

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.

  • Дюссельдорф

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.

  • Кельн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.

  • Кауб, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    "Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.

  • Бинген, ноябрь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.

  • Кельн, 1870

    Наводнения и мелководья на Рейне

    В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.

  • Кельн, январь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.

  • Кельн, ноябрь 2010

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.

  • Кельн, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.

  • Наккенхайм, сентябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

  • В капитанской рубке

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.

  • Кельн, декабрь 2012

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.

  • Кельн, декабрь 1993

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

  • Закат над Рейном в районе Кельна

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии нашли дикорастущие дыни и арбузы

И на Марсе будут яблони цвести... Эта фотография была сделана на берегу сильно обмелевшего этим жарким летом Рейна между Бонном и Кельном. Здесь нашли дикорастущие дыни.  

На Рейне можно увидеть корабль, затонувший в 1895 году

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Кадр за кадром - Октябрь 2018  

Наводнения и мелководья на Рейне

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Новый взгляд на Рейн  

Рейнская романтика  

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Trockenheit in Köln

От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне (фото) 17.08.2018

Обычно уровень воды в Рейне в районе Кельна составляет около трех метров. Этим летом он опустился до 1,20 метра, но до самой низкой отметки еще далеко - около 40 сантиметров.

Düsseldorf Trockenheit am Rhein

Засуха на Рейне (фото) 30.07.2018

Эта фотография была сделана на берегу Рейна в Дюссельдорфе. После нескольких недель аномальной жары главная немецкая река сильно обмельчала.

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