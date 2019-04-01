Реакции в РФ на победу Зеленского: "Нормальная демократия для нас как чудо"

Пока Украина подводит официальные итоги второго тура президентских выборов - их объявят не позднее 1 мая - в России активно поздравляют победителя голосования: звезду телевизионных шоу и комедийного актера Владимира Зеленского. Он обошел действующего президента Украины Петра Порошенко с рекордным результатом, набрав около 73 процентов голосов. За его соперника проголосовали не более 25 процентов избирателей.

"Нормальный демократический процесс"

Российские оппозиционеры старались реагировать на победу Зеленского сдержанно, подчеркивая, что это всего лишь выборы в другой стране. Так, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный уже в конце дня голосования поздравил у себя в Twitter Украину и украинцев с честными выборами, которые назвал "редкой штукой на территории бывшего СССР". "Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо", - резюмировал он.

Председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков в интервью корреспонденту DW сказал, что на выборах в Украине победило, в первую очередь, гражданское общество. "Люди устали от войны, от старых элит - и выбрали себе нового президента. Не понравится, как он работает, - сменят. Нормальный демократический процесс, на который мы после 20 лет автократии смотрим, как на чудо", – сказал он.

Дмитрий Гудков

В целом, по его словам, не дело российских политиков оценивать украинские выборы. С Гудковым согласен и оппозиционер Илья Яшин. "Я предпочитаю не комментировать украинскую политику. Меня интересуют выборы в моей стране. Украинцы пускай сами со своими выборами разбираются", - заявил он корреспонденту DW.

Бывший мэр Екатеринбурга и основатель фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман один из немногих похвалил проигравшего кандидата: "Молодец, Порошенко. Не пытался словчить, поменять конституцию, увеличить срок, не объявлял военного положения, не пытался зачистить конкурентов, отменить выборы. Достойно ушел. Позднее его оценят", – написал Ройзман в своем аккаунте в Twitter.

Выборы - это всегда риск

Даже если предположить, что голосование за Зеленского было протестным, в этом тоже есть черта демократического процесса, считает глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова. В интервью корреспонденту DW она отметила, что выборы в Украине безусловно были демократическими, так как был выбор и были реальные кандидаты.

Ирина Прохорова

"Эти люди могут быть и одиозные, и странные, и пришедшие ниоткуда, но все же прошедшие горнило выборов", - сказала Прохорова. На вопрос, правильно ли выбрали украинцы, можно будет ответить только тогда, когда новый президент докажет что-то своими делами, считает она. Выборы - это всегда риск.

Положительная реакция из России на выбор Зеленского, по ее словам, связана с надеждой, что хотя бы на уровне горизонтальных связей будет восстановлено нормальное взаимодействие между людьми. Интерес же россиян к выборам в Украине связан со стагнацией политической жизни в собственной стране.

Писатель Борис Акунин (Чхарташвили) поздравил жителей Украины с тем, что в их стране работает демократия, а выборы способны сменить власть. "Чего ожидать от нового президента, не знаю, но искренне желаю, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Во всяком случае, начинается какая-то новая глава. Дай бог, чтоб хорошая", - написал он на своей странице в Facebook.

"Политика - это шоу-биз, только жестче"

Наиболее бурно и положительно на результат украинских выборов отреагировали российские артисты. Многие из них уже несколько лет не выезжают в Украину на гастроли и ждут перемен с приходом нового президента.

Так, певец Николай Басков опубликовал совместное фото с Зеленским и выразил надежду, что скоро "появится возможность встретиться со своими поклонниками". А другой певец, Дима Билан, пожелал новому президенту быть объективным и "верить в свои силы". Телеведущая Лера Кудрявцева, поздравляя Зеленского, понадеялась, что в Украине наступит мир. "Политика - еще тот шоу-биз, только жестче и масштабнее", - написала она.

Другой артист, Максим Галкин, опубликовал в своем Instagram-аккаунте сразу несколько подробных видео, посвященных Зеленскому. Он назвал его победу заслуженной, но добавил, что "наивно полагать, что сейчас все мы пойдем с гастролями по Украине".

"Безусловно, Володя Зеленский это наш давний знакомый. Но это не отменяет того, что он все-таки отвечает на доверие и чаяния своих избирателей", - сказал Галкин. По его словам, среди избирателей Зеленского много радикально настроенных людей, которым тот благоволит. "С этим вряд ли я или кто-то из моих знакомых может согласиться", - добавил он.

Зеленского Галкин назвал честным и принципиальным человеком, но добавил, что "невозможно, чтобы эту трагическую ситуацию, сложившуюся между Россией и Украиной, решил один, пусть даже очень хороший человек". Также он отдал должное Петру Порошенко за то, что тот мирно передал власть и выстроил систему в Украине, которая позволила прийти в политику абсолютно несистемному человеку.

Другой телеведущий и знакомый Зеленского Михаил Шац в интервью корреспонденту DW сказал, что приветствует его победу и, в первую очередь, потому, что это были честные выборы. "Я не в силах оценивать, сильная власть в Украине или слабая. Сложно судить об этом со стороны. Но в том, что демократические принципы смены власти сработали, у меня нет никаких сомнений", - сказал Шац.

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