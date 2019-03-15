 Ракета из сектора Газа попала в жилой дом под Тель-Авивом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Ракета из сектора Газа попала в жилой дом под Тель-Авивом

В результате ракетного удара получили ранения семь человек в населенном пункте Мишмерет. Израильская армия подтвердила, что ракета была выпущена в секторе Газа.

Разрушенный в результате попадания палестинской ракеты дом

Разрушенный в результате попадания палестинской ракеты дом

Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в центральной части Израиля. В результате обстрела ранним утром в понедельник, 25 марта, ранены семь человек в населенном пункте Мишмерет к северу от Тель-Авива.

В частности, ранения средней степени тяжести получила 50-летняя женщина. Другие, включая одного младенца, получили легкие ранения. Кроме того, несколько человек находились под наблюдением медиков в шоковом состоянии. Израильская армия подтвердила, что ракета была выпущена из сектора Газа.

Контекст

Немецкие газеты комментируют взаимоотношения России и Запада и проблему мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта. (09.04.2002)

Ситуация в секторе Газа грозит выйти из-под контроля. Протесты палестинцев могут перерасти в новые столкновения с израильскими военными. DW о том, чего добиваются протестующие. (11.04.2018)

Перед попаданием ракеты в жилой дом в округе Шарон сработали сирены воздушной тревоги, после чего многие жители эвакуировались в бомбоубежища. Пострадавший от обстрела дом загорелся. Полиция оцепила район инцидента. Сельскохозяйственное поселение Мишмерет находится в более чем 80 км от сектора газа.

За две недели до парламентских выборов

Палестинский авиаудар совершен за две недели до парламентских выборов в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в данный момент находится в США, где 25 марта он встречается с президентом Дональдом Трампом. Поле ракетного обстрела Тель-Авива, Нетаньяху решил сократить свое пребывание в США. 

14 марта со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива были выпущены две ракеты. По данным Армии обороны Израиля, это была первая атака на Тель-Авив со времен военных действий 2014 года. В ответ Израиль атаковал около 100 целей в секторе Газа. Атака палестинцев усилила напряжение в Израиле в преддверии выборов 9 апреля, в которых намерен участвовать Нетаньяху, возглавляющий кабинет министров страны с 2009 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Израильский флаг в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Противостояние не утихает

    Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

  • Дональд Трамп

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Решение Трампа

    В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

  • Биньямин Нетаньяху выступает с обвинениями в адрес Ирана

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Обвинение в адрес Ирана

    В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

  • Израильские солдаты на границе с Сирией

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Удар Израиля по Сирии

    В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

  • Аятолла Ахмед Хатами

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Аятолла угрожает

    Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

  • Подготовка к открытию посольства США в Иерусалиме

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Посольство все-таки переехало

    14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

  • Столкновения с израильской армией на западном берегу реки Иордан

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Кровавые столкновения

    Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

  • Турецкое посольств в Тель-Авиве (фото из архива)

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Турция отзывает посла

    После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

  • Израильские солдаты на границе с сектором Газа

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Израиль удвоит количество пограничников

    В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

  • На конкурсе Евровидение

    2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

    Победа на "Евровидении": луч позитива

    И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:01

70 лет Израилю: особые отношения с Германией

Контекст

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке

Противостояние на Ближнем Востоке не думает утихать. Каждый месяц приносит новые жертвы и поводы для новых конфликтов. (17.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Нетаньяху выпустил джинна Путина из бутылки - "Заповедник"  

Посольство США в Иерусалиме и десятки погибших в секторе Газа - DW Новости  

70 лет Израилю: особые отношения с Германией  

Также по теме

Palästina Luftangriffe auf Gaza

Армия Израиля ответила ударом на ракетный обстрел из сектора Газа 15.03.2019

Из сектора Газа в направлении Тель-Авива были пущены две ракеты, соообщила израильская армия. Она нанесла ответные удары по сектору Газа. Это первая подобная атака с 2014 года.

Israel F-16 Kampfflugzeug

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа 27.06.2017

Эта акция стала ответом на ракетные удары по территории Израиля. Это уже не первая атака на Израиль за последнюю неделю.

Реклама

Самые читаемые

В Венесуэле пояснили причину прибытия российских военных  

Задача машиностроения России - догнать и перегнать Финляндию  

Спецпрокурор США Мюллер не обнаружил сговора Трампа с Кремлем  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно