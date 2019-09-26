Разговор Зеленского и Трампа: в Брюсселе удивлены и обижены?

В Вашингтоне стенограмма июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвала политическое землетрясение. В Брюсселе же особое внимание привлек лишь один аспект. А именно, финансовая помощь Украине. Этот вопрос активно обсуждают в Еврокомиссии и Европарламенте после высказываний Владимира Зеленского. Во время разговора по телефону с Зеленским Трамп заявил, что США делают для Украины "гораздо больше, чем европейские страны". Зеленский согласился: "Хотя по логике Европейский Союз и должен быть нашим самым большим партнером, технически США для нас куда больший партнер, чем Евросоюз".

Разговор Трампа и Зеленского: как реагируют в Брюсселе

В Еврокомиссии эти высказывания президентов Украины и США расценили неоднозначно. "Поддержка Украины Евросоюзом - беспрецедентна. На протяжении этих пяти лет мы собрали для Украины самый большой портфель помощи в истории ЕС", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос де Гордехуэла. "С 2014 года ЕС и европейские финансовые институции привлекли для поддержки процесса реформ в Украине пакет грантов и кредитов на сумму более чем 15 миллиардов евро", - говорится на официальной странице внешнеполитической службы ЕС.

Михаэль Галер

В Европарламенте депутаты не скрывали недовольства высказываниями Трампа и Зеленского относительно помощи ЕС Украине. "Я считаю несправедливым говорить, что европейцы или немцы ничего не делают. Наоборот, мы - те, кто в целом больше делает для поддержки Украины, нежели США", - заявил DW евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП), немец Михаэль Галер (Michael Gahler).

С ним соглашается и его соотечественница, евродепутат от фракции "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon), избранная первым заместителем председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной: "ЕС не поддерживает ни одну другую страну такими большими суммами, как Украину. США столько не предоставляют, это ясно. И то, что Трамп это неправильно подает, тоже ясно - он врет постоянно".

Помощь ЕС Украине: стоит ли сравнивать цифры

Впрочем, цифры очень сложно сравнивать. В Еврокомиссии не спешат пояснять, что именно включает в себя финансовый пакет Украине на сумму 15 миллиардов евро. Гордехуэла лишь пообещал журналистам назвать все детали позже. В целом же известно, что в рамках макрофинансовой помощи ЕС выделил Украине 3,31 миллиарда евро кредитов. Почти столько же кредитной помощи - три миллиарда долларов - США предоставили Украине еще в 2014-16 годах. Источник DW в Еврокомиссии отметил, что еще более двух миллиардов евро - это гранты ЕС Украине. В то же время Вашингтон - бесспорный лидер в военной помощи Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Галер, являющийся постоянным докладчиком Европарламента по Украине, против того, чтобы сравнивать, кто больше помог украинцам. "Мы не должны позволять американской стороне говорить, что мы ничего не делаем... Но я не хочу это все подсчитывать. Украине нужна поддержка всех друзей", - считает он.

Не хочет сравнивать и литовский евродепутат от ЕНП Андрюс Кубилюс: "Я думаю, что Европа и Запад действительно имели возможность сделать намного больше на протяжении последних нескольких лет, чтобы помочь Украине".

Высказывания Зеленского многие в ЕС не комментируют

В телефонном разговоре с Трампом Зеленский критикует и канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel), и президента Франции Эмманюэля Макрона: "И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не обеспечивают исполнение санкций. Не работают для Украины так, как им следовало бы". На эти и подобные высказывания в Еврокомиссии отказались реагировать, сославшись на политику не комментировать комментарии.

Евродепутаты реагируют на слова Зеленского по-разному. "Я могу понять президента Зеленского и украинцев в целом, которые хотели бы видеть намного больше политической поддержки Украины в этот сложный период", - отметил Кубилюс. Он признает, что и Германия, и Меркель сделали много, но указывает, что война в Донбассе и "агрессия" президента РФ Владимира Путина все еще продолжаются. "Так что если бы я был президентом Зеленским, я бы говорил очень похоже", - отмечает литовский евродепутат.

Виола фон Крамон

Виола фон Крамон указывает на то, что опубликована не точная стенограмма разговора, а резюме получасового звонка на пяти страницах. Как сообщали американские СМИ, президенты США обычно не делают аудиозаписи своих разговоров уже несколько десятилетий. Публикация сделана на основании того, что писали в своих заметках сотрудники Белого дома.

"Я против того, чтобы делать выводы на основании телефонного разговора, которого мы сами не слышали и резюме которого происходит из Овального кабинета... Господин Зеленский, возможно, в разговоре с Ангелой Меркель говорит то же самое про США", - допускает евродепутат.

Последствия для отношений Украины с ЕС

Евродепутаты не прогнозируют ухудшения отношений ЕС с Украиной после публикации стенограммы телефонного разговора двух президентов. "Я думаю, это будет без последствий", - говорит Галер и призывает не переоценивать эту беседу. "Я надеюсь, что европейцы достаточно разумны, чтобы комментарии Зеленского, сделанные в разговоре с Трампом, не имели серьезных последствий", - соглашается с ним Кубилюс.

По мнению Виолы фон Крамон, настоящий скандал не в том, что Зеленский говорил о Макроне или Меркель, а в том, что Трамп использует этот разговор в своей предвыборной борьбе. Для нее намного более важным, чем возможные слова Зеленского, является то, как он проводит реформы. "Важно, чтобы он проводил их демократически", - добавляет Крамон.

Стопроцентно "мой" генпрокурор

Разговор по телефону между двумя президентами состоялся еще до того, как Руслана Рябошапку назначили генпрокурором Украины. Трамп попросил Зеленского разузнать вместе с генеральным прокурором всё, что касается сына Байдена в Украине: "Байден хвастал, что прекратил преследование (его сына Хантера в Украине. - Ред.), так что, если вы можете заняться этим... ". Владимир Зеленский в ответ пообещал содействие, но после вступления в должность нового генпрокурора Украины: "Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и начнет работу как прокурор в сентябре".

Эти слова евродепутат Михаэль Галер воспринял как то, что Рябошапка - кандидат Зеленского, а не как намерение президента Украины влиять на работу генпрокуратуры. "Как минимум, я на это надеюсь", - отмечает Галер. Андрюс Кубилюс же теперь видит важное задание для Рябошапки. "Новый генпрокурор пришел из команды Зеленского, тут тайны нет. Теперь он должен продемонстрировать, что он действительно независимый прокурор", - подчеркивает евродепутат.

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