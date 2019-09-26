Разговор Зеленского и Трампа: в Брюсселе удивлены и обижены?

В Брюсселе обсуждают стенограмму разговора Трампа и Зеленского и слова о том, что ЕС мало помогает Украине. Как повлияют высказывания украинского президента на отношения с Евросоюзом?
В Вашингтоне стенограмма июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвала политическое землетрясение. В Брюсселе же особое внимание привлек лишь один аспект. А именно, финансовая помощь Украине. Этот вопрос активно обсуждают в Еврокомиссии и Европарламенте после высказываний Владимира Зеленского. Во время разговора по телефону с Зеленским Трамп заявил, что США делают для Украины "гораздо больше, чем европейские страны". Зеленский согласился: "Хотя по логике Европейский Союз и должен быть нашим самым большим партнером, технически США для нас куда больший партнер, чем Евросоюз".
Разговор Трампа и Зеленского: как реагируют в Брюсселе
В Еврокомиссии эти высказывания президентов Украины и США расценили неоднозначно. "Поддержка Украины Евросоюзом - беспрецедентна. На протяжении этих пяти лет мы собрали для Украины самый большой портфель помощи в истории ЕС", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос де Гордехуэла. "С 2014 года ЕС и европейские финансовые институции привлекли для поддержки процесса реформ в Украине пакет грантов и кредитов на сумму более чем 15 миллиардов евро", - говорится на официальной странице внешнеполитической службы ЕС.
В Европарламенте депутаты не скрывали недовольства высказываниями Трампа и Зеленского относительно помощи ЕС Украине. "Я считаю несправедливым говорить, что европейцы или немцы ничего не делают. Наоборот, мы - те, кто в целом больше делает для поддержки Украины, нежели США", - заявил DW евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП), немец Михаэль Галер (Michael Gahler).
С ним соглашается и его соотечественница, евродепутат от фракции "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon), избранная первым заместителем председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной: "ЕС не поддерживает ни одну другую страну такими большими суммами, как Украину. США столько не предоставляют, это ясно. И то, что Трамп это неправильно подает, тоже ясно - он врет постоянно".
Помощь ЕС Украине: стоит ли сравнивать цифры
Впрочем, цифры очень сложно сравнивать. В Еврокомиссии не спешат пояснять, что именно включает в себя финансовый пакет Украине на сумму 15 миллиардов евро. Гордехуэла лишь пообещал журналистам назвать все детали позже. В целом же известно, что в рамках макрофинансовой помощи ЕС выделил Украине 3,31 миллиарда евро кредитов. Почти столько же кредитной помощи - три миллиарда долларов - США предоставили Украине еще в 2014-16 годах. Источник DW в Еврокомиссии отметил, что еще более двух миллиардов евро - это гранты ЕС Украине. В то же время Вашингтон - бесспорный лидер в военной помощи Украине.
Галер, являющийся постоянным докладчиком Европарламента по Украине, против того, чтобы сравнивать, кто больше помог украинцам. "Мы не должны позволять американской стороне говорить, что мы ничего не делаем... Но я не хочу это все подсчитывать. Украине нужна поддержка всех друзей", - считает он.
Не хочет сравнивать и литовский евродепутат от ЕНП Андрюс Кубилюс: "Я думаю, что Европа и Запад действительно имели возможность сделать намного больше на протяжении последних нескольких лет, чтобы помочь Украине".
Высказывания Зеленского многие в ЕС не комментируют
В телефонном разговоре с Трампом Зеленский критикует и канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel), и президента Франции Эмманюэля Макрона: "И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не обеспечивают исполнение санкций. Не работают для Украины так, как им следовало бы". На эти и подобные высказывания в Еврокомиссии отказались реагировать, сославшись на политику не комментировать комментарии.
Евродепутаты реагируют на слова Зеленского по-разному. "Я могу понять президента Зеленского и украинцев в целом, которые хотели бы видеть намного больше политической поддержки Украины в этот сложный период", - отметил Кубилюс. Он признает, что и Германия, и Меркель сделали много, но указывает, что война в Донбассе и "агрессия" президента РФ Владимира Путина все еще продолжаются. "Так что если бы я был президентом Зеленским, я бы говорил очень похоже", - отмечает литовский евродепутат.
Виола фон Крамон указывает на то, что опубликована не точная стенограмма разговора, а резюме получасового звонка на пяти страницах. Как сообщали американские СМИ, президенты США обычно не делают аудиозаписи своих разговоров уже несколько десятилетий. Публикация сделана на основании того, что писали в своих заметках сотрудники Белого дома.
"Я против того, чтобы делать выводы на основании телефонного разговора, которого мы сами не слышали и резюме которого происходит из Овального кабинета... Господин Зеленский, возможно, в разговоре с Ангелой Меркель говорит то же самое про США", - допускает евродепутат.
Последствия для отношений Украины с ЕС
Евродепутаты не прогнозируют ухудшения отношений ЕС с Украиной после публикации стенограммы телефонного разговора двух президентов. "Я думаю, это будет без последствий", - говорит Галер и призывает не переоценивать эту беседу. "Я надеюсь, что европейцы достаточно разумны, чтобы комментарии Зеленского, сделанные в разговоре с Трампом, не имели серьезных последствий", - соглашается с ним Кубилюс.
По мнению Виолы фон Крамон, настоящий скандал не в том, что Зеленский говорил о Макроне или Меркель, а в том, что Трамп использует этот разговор в своей предвыборной борьбе. Для нее намного более важным, чем возможные слова Зеленского, является то, как он проводит реформы. "Важно, чтобы он проводил их демократически", - добавляет Крамон.
Стопроцентно "мой" генпрокурор
Разговор по телефону между двумя президентами состоялся еще до того, как Руслана Рябошапку назначили генпрокурором Украины. Трамп попросил Зеленского разузнать вместе с генеральным прокурором всё, что касается сына Байдена в Украине: "Байден хвастал, что прекратил преследование (его сына Хантера в Украине. - Ред.), так что, если вы можете заняться этим... ". Владимир Зеленский в ответ пообещал содействие, но после вступления в должность нового генпрокурора Украины: "Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет одобрен парламентом и начнет работу как прокурор в сентябре".
Эти слова евродепутат Михаэль Галер воспринял как то, что Рябошапка - кандидат Зеленского, а не как намерение президента Украины влиять на работу генпрокуратуры. "Как минимум, я на это надеюсь", - отмечает Галер. Андрюс Кубилюс же теперь видит важное задание для Рябошапки. "Новый генпрокурор пришел из команды Зеленского, тут тайны нет. Теперь он должен продемонстрировать, что он действительно независимый прокурор", - подчеркивает евродепутат.
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