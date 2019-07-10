Работа на пенсии: что разрешено в Германии

Германию не зря называют страной пожилых людей. Около 17,5 миллиона человек, перешагнувших 65-летний рубеж, насчитывается здесь в настоящее время. Это примерно пятая часть населения страны. Сейчас в ФРГ среднестатистический работник по найму при выходе на заслуженный отдых получает пенсию в размере 48 процента от зарплаты брутто. По данным немецкого фонда пенсионного страхования Deutsche Rentenversicherung, в среднем по стране человек, проработавший по меньшей мере 35 лет и выплачивавший в течение этого времени страховые пенсионные взносы, при выходе на пенсию по старости получает 1219 евро в месяц.

В действительности же, от региона к региону размеры пенсий заметно разнятся. Так, самые высокие пенсии по старости (в среднем, 1467 евро в месяц) - у мужчин, проживающих в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, а самые низкие (в среднем, 961 евро) - у женщин, проживающих в Нижней Саксонии. Но это - средняя сумма. Согласно данным министерства труда и социальной защиты ФРГ, в реальности почти каждая вторая пенсия по старости составляет менее 800 евро в месяц. Прожить на такие деньги в Германии сложно, поэтому на пенсии люди нередко ищут подработку. В каком же объеме можно трудиться немецким пенсионерам? И не влияет ли дополнительная зарплата на размер пенсионных выплат?

Жизнь в Германии: где трудятся пенсионеры

По данным Федерального статистического ведомства, в конце 2017 года (это последние такого рода сведения) доля подрабатывающих пенсионеров в возрасте от 65 до 69 лет составила в Германии 16,1 процента - более чем вдвое больше, чем десять лет назад. Работающих пенсионеров среди женщин (12,3 процента) значительно меньше, чем среди мужчин (20,2 процента). Но где трудятся немецкие пенсионеры?

Квалифицированные специалисты в Германии востребованы - вне зависимости от возраста

Главным образом, пожилые люди заняты в таких секторах экономики, как торговля автомобилями и автосервис (175 тысяч человек), здравоохранение и социальные услуги (141 тысяча), обрабатывающая промышленность (127 тысяч), техническое обслуживание (115 тысяч), сектор услуг в экономике (93 тысячи), строительная промышленность (75 тысяч), сфера педагогики и образования (66 тысяч).

Сколько можно зарабатывать

Каждому, кто вышел на пенсию по старости, в Германии подрабатывать разрешено, причем без ограничений. Однако при этом работающие пенсионеры обязаны платить налог на прибыль. Не облагаемый налогом минимум дохода на одного человека c 2019 года составляет в ФРГ 9168 евро. Из дополнительной зарплаты отчисляются взносы в фонд обязательного медицинского страхования. Зато взносы на страхование по безработице и пенсионное обеспечение из дополнительного заработка по понятным причинам не вычитаются. Полностью от выплаты налогов и страховых взносов освобождаются лишь те пенсионеры, которые работают за минимальную заработную плату 450 евро в месяц.

Как и все налогоплательщики, пенсионеры вправе включать в свою налоговую декларацию издержки, связанные с получением дохода. Это могут быть, например, транспортные расходы на поездки на работу и с работы, взносы в фонд обязательного медицинского страхования и страхования на случай потребности в постороннем уходе, страхования от ответственности за причинение вреда, церковный налог, пожертвования.

Правила для "досрочных" пенсионеров

В Германии наступление пенсионного возраста зависит от года рождения человека. Тот, кто родился до 1947 года, становится пенсионером в 65 лет. У людей, родившихся в период с 1947 по 1964 годы, к пенсионному возрасту 65 лет прибавляется еще месяц за каждый год. Например, тот, кто родился в 1956 году, уйдет на пенсию в возрасте 65 лет и 10 месяцев, а тот, кто появился на свет в 1958 году, - уже в 66 лет. Этот предел постепенно повышается, и в 2029 году возрастной ценз достигнет 67 лет.

Объявления о работе для пенсионеров

На пенсию можно уйти досрочно: в 63 года. Трудовой стаж в этом случае должен составлять не менее 35 лет. Немало немцев используют такую законодательную возможность. Правда на пенсию в полном размере можно претендовать в данном случае только при наличии минимум 45-летнего трудового стажа. В любом случае, тот, кто вышел на пенсию раньше срока, до достижения установленного законом пенсионного возраста тоже вправе подрабатывать, но лишь в формате Minijob, то есть за минимальную заработную плату: его заработок не должен превышать 450 евро брутто в месяц.

Однако дважды в год зарплата может быть вдвое больше: такие дополнительные выплаты будут учитываться как отпускные (Urlaubsgeld) и рождественская премия (Weihnachtsgeld). Верхний лимит заработка - 6300 евро. При более высоких дополнительных доходах досрочная пенсия (Frührente) будет сокращена или даже отменена - до тех пор, пока человек не достигнет установленного законом пенсионного возраста. И лишь тогда пенсионер сможет подрабатывать столько, сколько захочет.

В Германии можно досрочно уйти на пенсию и по состоянию здоровья. Возрастных ограничений тут не существует. Пенсионеры данной категории тоже имеют право подрабатывать, но получать при этом также можно максимум 450 евро брутто в месяц (и два раза в год - вдвое больше). Тот, у кого дополнительная зарплата выше, рискует лишиться государственной пенсии.

С кого взимают пенсионный налог

С 2005 года в Германии существует так называемый "пенсионный налог". Его размер зависит от года выхода на пенсию. У того, кто вышел на пенсию в 2005 году или ранее, доля пенсии, облагаемой налогом, составляет лишь 50 процентов. До 2020 года доля подлежащей налогообложению суммы возрастает каждый год на 2 процента, а затем будет повышаться ежегодно на 1 процент.

Например, если вы стали пенсионером в 2018 году, налогообложению подлежит 76 процентов вашей пенсии. У тех, кто выйдет на пенсию в 2040 году и позже, пенсии будут полностью облагаться налогом. Обязанность подавать налоговую декларацию отпадает лишь в том случае, если сумма доходов пенсионера не превышает основной не облагаемый налогом минимум (Grundfreibetrag). В 2019 году это 9168 евро. Если доход пенсионера эту сумму не превышает, налогообложению он не подлежит.

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