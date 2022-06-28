 Путин пообещал Лукашенко ″Искандер-М″. В Беларуси появится ядерное оружие? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 29.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Путин пообещал Лукашенко "Искандер-М". В Беларуси появится ядерное оружие?

DW расспросила экспертов о том, что означает для Беларуси и стран-соседей передача Минску Россией ракетных комплексов "Искандер-М".

Искандер-М на учениях в Оренбургской области

"Искандер-М" на учениях в Оренбургской области

На последней встрече с Александром Лукашенко, состоявшейся 25 июня, Владимир Путин пообещал передать Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут нести баллистические и крылатые ракеты, причем "как в обычном, так и в ядерном исполнении". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заявил, что речь о ракетах с ядерными боеголовками не шла, лишь о комплексах, которые технически способны их нести. Тем не менее опрошенные DW эксперты подчеркивают, что отнестись к заявлениям Путина стоит серьезно.

Какой именно "Искандер" нужен Лукашенко?

"Сбылась голубая мечта Лукашенко", - констатирует военный обозреватель из Беларуси Александр Алесин. И напоминает, что просьбы поставить в Беларусь "Искандеры" звучали еще в 2003-2005 годах, однако "Россия на протяжении этого всего периода отказывалась предоставлять такое вооружение". Причины отказа, считает аналитик, могли быть разными: от многовекторности, о которой периодически заявлял Лукашенко, до банального отсутствия денег у Минска. 

Путин и Лукашенко в Сочи, май 2022 года

Путин и Лукашенко в Сочи, май 2022 года

"Сейчас же Лукашенко, пользуясь тем, что ситуация обострилась, снова попросил у Путина продать ему оперативно-тактические комплексы "Искандер". 19 мая на встрече с губернатором Нижегородской области Никитиным он сказал, что нужное количество "Искандеров Э" уже закуплено, то есть законтрактовано", - объясняет Алесин.

Почему именно "Искандер-Э"? В соответствии с международным режимом контроля за ракетными технологиями Россия не может поставлять Беларуси ракетные системы дальностью более 300 км, говорит эксперт. "Искандер Э" этим параметрам соответствует. Однако на встрече Лукашенко с Путиным речь шла уже об "Искандер-М". "Прозвучали совершенно неожиданные слова, - отмечает Алесин. - "Искандер-М" обладает дальностью 500 км, имеет в одном из вариантов ядерную боеголовку - 50 килотонн. По международным соглашениям, в том числе об ограничении ракетных технологий, о неразмещении ядерного оружия на своей территории, Беларусь не имеет на это права".

Как это будет работать?

"Россия и Беларусь уже давно, начиная с нападения на Украину, не сдерживаются никакими международными договорами", - указывает Дарюс Антанайтис, военный эксперт из Литвы. Тем не менее, добавляет Алесин, должны быть названы юридические основания, при которых поставка комплекса в Беларусь может быть осуществлена. "Прежде всего, и ракеты, и боеголовки к ним должны будут оставаться под российской юрисдикцией или под совместной", - считает он.

Александр Алесин

Александр Алесин

"Например, при российско-белорусском учебно-боевом центре, где бы якобы изучали этот самый комплекс ("Искандер-М". - Ред.), и в то же время он бы стоял на учебно-боевом дежурстве. Такой вариант был использован с комплексом С-400, который разместили в совместном учебно-боевом центре в Гродненской области", - приводит пример Алесин.

По его предположению, такой вариант могут применить и для "Искандера М", в противном же случае в Беларуси должна появиться "стопроцентная российская военная база", где будут действовать законы и военно-боевые уставы РФ. 

Что изменят новые "Искандеры"?

В Беларуси уже есть "Искандеры" - российские. Бригада была переброшена еще во время учений, до начала войны в Украине. Что же изменится сейчас?

"Пока заявления ничего не меняют, мы не первый раз встречаем угрозы, тем не менее я бы сказал, что воспринимать их нужно серьезно, - полагает Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений. - И Беларусь, и Россия, оба этих режима готовы идти на всевозможную эскалацию в регионе, за пределами Украины, для получения выгоды. Возможность эскалации возрастает, когда повышаются риски для сохранения этих режимов".

Он считает, что Лукашенко хотел бы получить ядерное оружие, и его слова надо воспринимать не как браваду или пустую угрозу, а как реальность. И вопрос остается только в одном - насколько готов Кремль передать ядерное оружие: "Я думаю, что на данном этапе Москва оценивает риски как высокие. Ситуация для нее не является настолько тупиковой либо тяжелой, чтобы открывать еще один ящик Пандоры".

Если же оружие все-таки будет размещено в Беларуси, то, по мнению Дарюса Антанайтиса, оно будет представлять большую угрозу не только для Литвы, но и для НАТО в целом: "У России есть ядерное оружие в Калининграде. И если оно появится еще и в Беларуси  - это знак того, что Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО и ЕС. После первого удара России по Евросоюзу, очень возможно, будут удары и по Калининграду, поэтому Россия, возможно, сейчас и пробует защитить Калининград дополнительным ядерным вооружением, которое будет размещено в Беларуси".

Связаны ли поставки вооружения с "интересом" к Сувалкскому коридору?

Участок вдоль польско-литовской границы, расположенный между Беларусью и Калининградской областью, эксперты называют главной целью России в Балтии. Однако они не связывают размещение вооружений в Беларуси именно с ним.

"Кремлю нужен сухопутный путь в Калининград. Но если мы говорим про географический Сувалкский коридор, то это не очень хорошие дроги, леса и болота. Брать 80 км лесов - это, конечно, интересно, но странно. Войти в перешеек - это начать войну со всем НАТО. А если ты начинаешь войну со всем НАТО, то зачем брать такой маленький коридорчик, через который все равно не можешь перевезти свои войска в Калининград и из Калининграда?", - рассуждает Дарюс Антанайтис.

Григорий Нижников

Григорий Нижников

"Сувалкским коридором" в случае такого развития событий он называет всю территорию от Белостока и Клайпеды до Калининграда, где есть много хороших дорог, железнодорожные пути, порт. Тем не менее вероятность появления комплексов "Искандер М" в Беларуси Антанайтис связывает не с этими территориями: "С дистанцией полета 500 километров, если ракеты с ядерными боеголовками будут в Беларуси, можно обстреливать Польшу, а также другие южноевропейские страны, Украину".

Григорий Нижников также не смотрит на проблему лишь в контексте Литвы и Калининграда: "Мы видим, что западные страны принимают целый ряд мер и посылают ряд сигналов поддержки Украине - и статус кандидата в члены ЕС, и саммит G7, где высказывалась поддержка Киеву, дальше будет саммит НАТО, Байден в Европе. Россия пытается показать, что у нее есть ответы на такое: "У нас тоже козыри в рукаве, и мы готовы к затяжной войне и битве с Западом".

А что Беларусь?

Нижников обращает внимание на то, что сейчас при обстрелах украинских целей с белорусской территории все понимают, что это делает Россия: "Когда же "Искандеры" будут в белорусских руках, сразу станет вопрос: а кто, собственно, стрелял? Вероятна ситуация, что Россия еще сильнее привяжет Лукашенко к своей войне в Украине".

Он исходит из того, что военная риторика Беларуси не заставит Запад пойти на уступки, как это было раньше: "Санкции не будут отменены, все понимают, что Лукашенко нельзя доверять, он непредсказуем, и его нахождение у власти является большей угрозой, чем даже потенциальная оккупация Беларуси Россией".

Главными же пострадавшими при размещении оружия в стране и ответной реакции на это Запада Нижников называет самих белорусов: "Санкции бьют по белорусам, при том, что они уже страдают от репрессий и от того, насколько варварским стал режим. В данном случае именно белорусы становятся своего рода collateral damage (сопутствующим ущербом. - Ред.). К сожалению, они остаются предоставленными себе, заложниками ситуации. И это большая проблема".

Смотрите также:

  • Российская военная техника идет в Украину и через Беларусь

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    За пособничество в войне

    После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

  • Белорусское предприятие Пинскдрев

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Древесина, цемент, табак

    ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

  • Банкноты евро

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Банкноты евро

    Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

  • Всемирный банк остановил свои программы в РФ и РБ

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Программы финансирования

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

  • Банк Дабрабыт

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Санкции США

    США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

  • МЗКТ-79221 - продукция Минского завода колесных тягачей

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Оборонный, аэрокосмический и морской сектор

    1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

  • США запретили к поставкам в Россию и Беларусь 600 видов предметов роскоши, включая ювелирные изделия

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Предметы роскоши

    Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

  • Нацбанк Беларуси также подпал под санкции Швейцарии

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Швейцарские санкции

    Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

  • Министр обороны Японии Нобуо Киси и посол Украины в Токио Сергей Корсунский

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Японское эмбарго

    Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

  • МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева)

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Семья Лукашенко в черном списке Австралии

    МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

  • Другие санкции Запада против Беларуси
    Еще по теме

    Война в Украине и санкции Запада против Минска

    Другие санкции Запада против Беларуси

    Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?"

    Автор: Анна Шторк


Смотреть видео 44:05

Соучастница или заложница: Беларусь в войне против Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

"Судьба Беларуси зависит от исхода войны в Украине" - журналист немецкого проекта "Декодер"  

Белорусы и война в Украине: есть ли раскол в белорусском обществе?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Соединенные Штаты расширят военное присутствие в Европе  

Мельник: ЕС не должен признавать газовую энергетику "зеленой" технологией  

Потребительский климат в Германии упал до рекордного низкого уровня  