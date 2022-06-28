Путин пообещал Лукашенко "Искандер-М". В Беларуси появится ядерное оружие?

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DW расспросила экспертов о том, что означает для Беларуси и стран-соседей передача Минску Россией ракетных комплексов "Искандер-М".
На последней встрече с Александром Лукашенко, состоявшейся 25 июня, Владимир Путин пообещал передать Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут нести баллистические и крылатые ракеты, причем "как в обычном, так и в ядерном исполнении". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заявил, что речь о ракетах с ядерными боеголовками не шла, лишь о комплексах, которые технически способны их нести. Тем не менее опрошенные DW эксперты подчеркивают, что отнестись к заявлениям Путина стоит серьезно.
"Сбылась голубая мечта Лукашенко", - констатирует военный обозреватель из Беларуси Александр Алесин. И напоминает, что просьбы поставить в Беларусь "Искандеры" звучали еще в 2003-2005 годах, однако "Россия на протяжении этого всего периода отказывалась предоставлять такое вооружение". Причины отказа, считает аналитик, могли быть разными: от многовекторности, о которой периодически заявлял Лукашенко, до банального отсутствия денег у Минска.
"Сейчас же Лукашенко, пользуясь тем, что ситуация обострилась, снова попросил у Путина продать ему оперативно-тактические комплексы "Искандер". 19 мая на встрече с губернатором Нижегородской области Никитиным он сказал, что нужное количество "Искандеров Э" уже закуплено, то есть законтрактовано", - объясняет Алесин.
Почему именно "Искандер-Э"? В соответствии с международным режимом контроля за ракетными технологиями Россия не может поставлять Беларуси ракетные системы дальностью более 300 км, говорит эксперт. "Искандер Э" этим параметрам соответствует. Однако на встрече Лукашенко с Путиным речь шла уже об "Искандер-М". "Прозвучали совершенно неожиданные слова, - отмечает Алесин. - "Искандер-М" обладает дальностью 500 км, имеет в одном из вариантов ядерную боеголовку - 50 килотонн. По международным соглашениям, в том числе об ограничении ракетных технологий, о неразмещении ядерного оружия на своей территории, Беларусь не имеет на это права".
"Россия и Беларусь уже давно, начиная с нападения на Украину, не сдерживаются никакими международными договорами", - указывает Дарюс Антанайтис, военный эксперт из Литвы. Тем не менее, добавляет Алесин, должны быть названы юридические основания, при которых поставка комплекса в Беларусь может быть осуществлена. "Прежде всего, и ракеты, и боеголовки к ним должны будут оставаться под российской юрисдикцией или под совместной", - считает он.
"Например, при российско-белорусском учебно-боевом центре, где бы якобы изучали этот самый комплекс ("Искандер-М". - Ред.), и в то же время он бы стоял на учебно-боевом дежурстве. Такой вариант был использован с комплексом С-400, который разместили в совместном учебно-боевом центре в Гродненской области", - приводит пример Алесин.
По его предположению, такой вариант могут применить и для "Искандера М", в противном же случае в Беларуси должна появиться "стопроцентная российская военная база", где будут действовать законы и военно-боевые уставы РФ.
В Беларуси уже есть "Искандеры" - российские. Бригада была переброшена еще во время учений, до начала войны в Украине. Что же изменится сейчас?
"Пока заявления ничего не меняют, мы не первый раз встречаем угрозы, тем не менее я бы сказал, что воспринимать их нужно серьезно, - полагает Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений. - И Беларусь, и Россия, оба этих режима готовы идти на всевозможную эскалацию в регионе, за пределами Украины, для получения выгоды. Возможность эскалации возрастает, когда повышаются риски для сохранения этих режимов".
Он считает, что Лукашенко хотел бы получить ядерное оружие, и его слова надо воспринимать не как браваду или пустую угрозу, а как реальность. И вопрос остается только в одном - насколько готов Кремль передать ядерное оружие: "Я думаю, что на данном этапе Москва оценивает риски как высокие. Ситуация для нее не является настолько тупиковой либо тяжелой, чтобы открывать еще один ящик Пандоры".
Если же оружие все-таки будет размещено в Беларуси, то, по мнению Дарюса Антанайтиса, оно будет представлять большую угрозу не только для Литвы, но и для НАТО в целом: "У России есть ядерное оружие в Калининграде. И если оно появится еще и в Беларуси - это знак того, что Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО и ЕС. После первого удара России по Евросоюзу, очень возможно, будут удары и по Калининграду, поэтому Россия, возможно, сейчас и пробует защитить Калининград дополнительным ядерным вооружением, которое будет размещено в Беларуси".
Участок вдоль польско-литовской границы, расположенный между Беларусью и Калининградской областью, эксперты называют главной целью России в Балтии. Однако они не связывают размещение вооружений в Беларуси именно с ним.
"Кремлю нужен сухопутный путь в Калининград. Но если мы говорим про географический Сувалкский коридор, то это не очень хорошие дроги, леса и болота. Брать 80 км лесов - это, конечно, интересно, но странно. Войти в перешеек - это начать войну со всем НАТО. А если ты начинаешь войну со всем НАТО, то зачем брать такой маленький коридорчик, через который все равно не можешь перевезти свои войска в Калининград и из Калининграда?", - рассуждает Дарюс Антанайтис.
"Сувалкским коридором" в случае такого развития событий он называет всю территорию от Белостока и Клайпеды до Калининграда, где есть много хороших дорог, железнодорожные пути, порт. Тем не менее вероятность появления комплексов "Искандер М" в Беларуси Антанайтис связывает не с этими территориями: "С дистанцией полета 500 километров, если ракеты с ядерными боеголовками будут в Беларуси, можно обстреливать Польшу, а также другие южноевропейские страны, Украину".
Григорий Нижников также не смотрит на проблему лишь в контексте Литвы и Калининграда: "Мы видим, что западные страны принимают целый ряд мер и посылают ряд сигналов поддержки Украине - и статус кандидата в члены ЕС, и саммит G7, где высказывалась поддержка Киеву, дальше будет саммит НАТО, Байден в Европе. Россия пытается показать, что у нее есть ответы на такое: "У нас тоже козыри в рукаве, и мы готовы к затяжной войне и битве с Западом".
Нижников обращает внимание на то, что сейчас при обстрелах украинских целей с белорусской территории все понимают, что это делает Россия: "Когда же "Искандеры" будут в белорусских руках, сразу станет вопрос: а кто, собственно, стрелял? Вероятна ситуация, что Россия еще сильнее привяжет Лукашенко к своей войне в Украине".
Он исходит из того, что военная риторика Беларуси не заставит Запад пойти на уступки, как это было раньше: "Санкции не будут отменены, все понимают, что Лукашенко нельзя доверять, он непредсказуем, и его нахождение у власти является большей угрозой, чем даже потенциальная оккупация Беларуси Россией".
Главными же пострадавшими при размещении оружия в стране и ответной реакции на это Запада Нижников называет самих белорусов: "Санкции бьют по белорусам, при том, что они уже страдают от репрессий и от того, насколько варварским стал режим. В данном случае именно белорусы становятся своего рода collateral damage (сопутствующим ущербом. - Ред.). К сожалению, они остаются предоставленными себе, заложниками ситуации. И это большая проблема".
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