 Путин пообещал бизнесменам ФРГ продолжать транзит газа через Украину | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2019

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Россия

Путин пообещал бизнесменам ФРГ продолжать транзит газа через Украину

Путин заверил немецких топ-менеджеров, что газовый транзит через Украину сохранится и после запуска "Северного потока - 2". Немецкий бизнес подчеркнул важность сохранения обоих каналов поставки российского газа в Европу.

Владимир Путин

Россия будет поставлять газ в Европу через территорию Украины и после запуска спорного газопровода "Северный поток - 2", который напрямую свяжет Россию с Германией. Запуск нового газопровода отнюдь не означает, что Россия прекратит транзит газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с немецкими топ-менеджерами в Сочи в пятницу, 6 декабря.

Представители немецкой экономики также настаивали на сохранении транзита российского газа через Украину. "Время истекает. Важно сохранить газовый транзит через Украину, потому что это обеспечит долгосрочные и надежные поставки российского газа в Европу. На фоне роста потребности в газе необходимы оба газопровода - и через Балтийское море, и через Украину", - сказала заместитель председателя Восточного комитета немецкой экономики Катрина Краас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser).

На встрече с немецкими бизнесменами Путин настаивал на том, что "Северный поток - 2", строительство которого должно быть завершено к концу 2019 года, является "чисто коммерческим проектом", в котором правительство РФ не участвует. "Вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности", - уверял собеседников российский президент.

Контекст

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Трудности с заключением нового договора о транзите газа

Украина опасается лишиться доходов от транзита российского газа после запуска "Северного потока - 2". Москва и Киев при посредничестве Евросоюза уже многие недели ведут переговоры о продлении договора о транзите, срок действия которого истекает в конце 2019 года, но результатов пока нет.

Владимир Путин констатировал наличие ряда проблем на этих переговорах. "Запросные позиции сторон трудно реализуемые", - признал российский президент. В то же время он выразил надежду на то, что в итоге будет найдено решение, приемлемое для всех. Ранее Путин критиковал Украину за требование слишком высокой, по его мнению, платы за транзит российского газа.

Путин ежегодно проводит встречи с представителями немецкого бизнеса, подчеркивая важность Германии для России как торгового партнера. "Мы очень высоко ценим прагматизм немецкой экономики и готовность к сотрудничеству", - заявил он на встречи в Сочи.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Сочи не обсуждалась ситуация в германо-российских отношениях на фоне громкого убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира и последовавшей за этим высылки двух российских дипломатов.

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    Автор: Андрей Гурков


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