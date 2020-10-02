Путин о курсе рубля, или Обманчивая стабильность

Президент России Владимир Путин заявил, что ему важен не курс рубля, а "предсказуемость и стабильность этого курса". Сергей Елкин - о стабильно низком "полете" российской валюты.
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