 Путин зовет зарубежных инвесторов в Россию | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Путин зовет зарубежных инвесторов в Россию

Владимир Путин пообещал снять "избыточные административные барьеры" и вкладывать значительные ресурсы в инфраструктуру, чтобы РФ стала привлекательнее для иностранных инвесторов.

Вольфганг Бюхеле и Владимир Путин на встрече 1 ноября 2018 года

Вольфганг Бюхеле и Владимир Путин на встрече 1 ноября 2018 года

Россия хочет стать привлекательнее для зарубежных инвесторов, в том числе немецких. Об этом заявил на встрече с представителями деловых кругов Германии в четверг, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин.

Контекст

Министр экономики Германии в интервью DW рассказал о перспективах развития отношений с Москвой и Вашингтоном и о проблемах немецкого бизнеса в РФ в связи с санкциями. (15.05.2018)

По мнению председателя правления AHK, санкции Вашингтона из-за Скрипалей могут "нанести серьезный урон, в том числе и немецким компаниям". (17.08.2018)

Он пообещал снять "избыточные административные барьеры" и вкладывать значительные ресурсы в инфраструктуру. Одновременно Путин выразил надежду на то, что деловые связи между Россией и Германией будут развиваться "даже в условиях нынешней непростой конъюнктуры в мировой политике и мировой экономике".

Бюхеле: "Ослабление напряженности, которое нам необходимо"

В свою очередь в деловых кругах Германии надеются, что многочисленные российско-немецкие встречи на высшем уровне, проходившие в последние месяцы, являются "предвестниками ослабления напряженности, которое нам необходимо", отметил руководитель делегации из ФРГ Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele), глава Восточного комитета немецкой экономики, лоббирующего, в частности, реализацию проекта "Северный поток-2".

После аннексии Россией Крыма в 2014 году ЕС, США и ряд других стран ввели против Москвы санкции, которые затронули и немецкие фирмы, работающие в РФ. Зачастую стороны могли совершать новые сделки лишь с трудом либо вовсе не заключали их из-за ограничений.

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:33
Now live
02:33 мин

Как немецкие компании оценивают работу в России

Контекст

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW. (26.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немецкие компании оценивают работу в России  

Какие немецкие топ-менеджеры рулят бизнесом в России  

Немецкий бизнес боится антироссийских санкций США  

Также по теме

Symbolbild Siemens streicht weitere 4500 Stellen

Комментарий: Демарш Siemens против Путина 12.10.2017

Демонстративный неприезд главы немецкого концерна Siemens Джо Кезера на встречу с президентом РФ свидетельствует о глубине конфликта вокруг поставки турбин в Крым, считает Андрей Гурков.

Erdgas - Rohre für Nord Stream 2

Почему "Северный поток-2" продолжают строить, несмотря на критику 18.08.2018

Газопровод через Балтийское море стал объектом критики с разных сторон. Выгоден он далеко не всем. На встрече Меркель и Путина этот проект станет одним из основных пунктов повестки дня.

Linde Group München Bayern

Санкции не помеха: Концерн Linde укрепляет позиции в России 02.06.2017

Фирмы из России и Германии заключили на Петербургском экономическом форуме крупную сделку. Несмотря на санкции, немецкий бизнес тихо продолжает развивать экономическое сотрудничество с РФ.

Реклама

Самые читаемые

НАТО сожалеет, что РФ не услышала призывы к диалогу по договору о РСМД  

Невидимый легион: почему украинские добробаты в Донбассе не легализуются  

Глава МИД Великобритании пригрозил наказать Россию за ее поведение  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно