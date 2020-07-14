 Протесты в Хабаровске - неожиданность для Кремля? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.07.2020

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Россия

Протесты в Хабаровске - неожиданность для Кремля?

На Дальнем Востоке больше недели не утихают протесты с требованием освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В кремлевских кабинетах такого явно не ожидали, считает Сергей Елкин.

Путин удивляется протестам на Дальнем Востоке из-за задержания Фургала - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Елена Барышева


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