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Протесты в Сербии

С ноября 2018 года в Сербии проходят еженедельные протесты против президента Александара Вучича. Основными требованиями демонстрантов являются свободные выборы и независимые СМИ.

Протесты в Сербии начались после жестокого избиения неизвестными оппозиционера Борко Стефановича в городе Крушевац на юге страны 23 ноября 2018 года. Активистов движения гражданского протеста поддерживают члены оппозиционного блока "Альянс за Сербию", который объединяет политические партии самого широкого спектра, от левых до крайне правых.

11.09.2ß21 People attend a protest against pollution and the exploitation of a lithium mine in western part of the country, in Belgrade, Serbia, Saturday, Sept. 11, 2021. Hundreds activists gathered to protest against the exploitation of a lithium mine by international Rio Tinto company. (AP Photo/Darko Vojinovic)

В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды 12.09.2021

Защитники природы потребовали от правительства Сербии отказаться от обязательств по договору о создании литиевого рудника, данных им компании Rio Tinto.
A demonstrator walks in front of a barricade set on fire during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 5, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки человек 05.09.2021

В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
Demonstrators set up a barricade during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 4, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В Черногории протестуют из-за церемонии Сербской православной церкви 05.09.2021

В черногорском Цетине сотни человек прорвали полицейское оцепление и строят баррикады. Они протестуют против проведения в их стране интронизации митрополита Иоанникия.
Serbian troops march during a military parade to mark 70 years since the city's liberation by the Red Army in Belgrade October 16, 2014. Russian President Vladimir Putin is guest of honor on Thursday, a visit loaded with symbolism as Serbia walks a tightrope between the Europe it wants to join and a big-power ally it cannot leave behind. REUTERS/Marko Djurica (SERBIA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY)

Военные Сербии не примут участия в учениях в Беларуси 10.09.2020

Минобороны Сербии заморозило любые международные учения. Брюссель настоятельно рекомендовал Белграду отказаться от учений с Россией и Беларусью, заявил министр обороны Сербии.
Russia. Russian Special Forces training. In picture: soldiers in masks holding their Kalashnikov rifles. Keine Weitergabe an Drittverwerter.

В Беларусь прибудут военнослужащие России и Сербии 08.09.2020

Подразделения вооруженных сил Беларуси, РФ и Сербии проведут учения "Славянское братство - 2020", заявили в Минобороны РБ. Прибытие военных в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.
Protesters clash with riot police on the steps of the Serbian parliament during a protest in Belgrade, Serbia, Friday, July 10 2020. Serbia's President Aleksandar Vucic said Friday he's not worried about losing political power amid large protests against his handling of the coronavirus crisis and hard-line rule, but instead expressed his fear about the spread of the virus by the demonstrators. The spontaneous protests started on Tuesday when Vucic announced that Belgrade would be placed under a new three-day lockdown following a second wave of confirmed coronavirus infections. (AP Photo/Darko Vojinovic) |

В Сербии участники антиправительственных протестов ворвались в парламент 11.07.2020

Власти Сербии хотели ввести в Белграде комендантский час из-за роста числа заражений вирусом SARS-CoV-2. Начались протесты и требования отставки президента. Группа демонстрантов прорвалась в парламент.

Скандальные выборы в Беларуси: Лукашенко шокировал депутатов Европарламента. DW Новости (10.07.2020) 10.07.2020

Виктор Бабарико и Сергей Тихановский задержаны, признаны недействительными подписи, собранные в поддержку Валерия Цепкало. Действия Лукашенко вызывают резкую критику в Брюсселе, в Европарламенте заговорили о санкциях.

People wearing protective face mask hold placards reading Don't beat your own people or Arrest hooligans during a protest in Belgrade on July 9, 2020. - Chaotic scenes rocked Belgrade on July 7 at night after thousands of people streamed into the city centre to protest the president's announcement that authorities would reimpose a round-the-clock weekend lockdown. Around 20 people were arrested and dozens were injured in running battles between police, who used tear gas, and protesters who stormed into parliament, threw rocks at officers and were accused of setting police cars alight. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) (Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

В Белграде противники Вучича устроили сидячую демонстрацию 10.07.2020

В отличие от двух предыдущих дней демонстраций, 9 июля протесты в Сербии прошли мирно.

В Белграде антиправительственные протесты, связанные с пандемией (09.07.2020) 09.07.2020

В Сербии уже несколько дней продолжаются протесты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Протестующие обвиняют власти и лично президента Вучича в проведении парламентских выборов во время распространения болезни.

Обнуление Путина: после голосования Кремль усиливает давление на критиков? DW Новости (09.07.20) 09.07.2020

С обысками пришли в "Открытую Россию" и муниципальному депутату Юлии Галяминой. Формально речь идет о деле ЮКОСа. Но наблюдатели связывают это с митингом против признания итогов голосования, намеченного на 15 июля.

Protesters clash with police in front of Serbia's National Assembly building in Belgrade on July 8, 2020 during a demonstration against a weekend curfew announced to combat a resurgence of COVID-19 infections despite Serbia's president said today it might be scrapped after the measure sparked the day before angry protests that ended in clashes with police. - Chaotic scenes rocked Belgrade on July 7 at night after thousands of people streamed into the city centre to protest the president's announcement that authorities would reimpose a round-the-clock weekend lockdown. Around 20 people were arrested and dozens were injured in running battles between police, who used tear gas, and protesters who stormed into parliament, threw rocks at officers and were accused of setting police cars alight. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) (Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

В Сербии не утихают связанные с пандемией протесты 09.07.2020

Президент Сербии Вучич заявил о намерении пересмотреть решение о введении комендантского часа, однако протестующие продолжают требовать его отставки.
07.07.2020 A security forces officer uses a shield during a protest against a lockdown planned for the capital this weekend to halt the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Belgrade, Serbia July 7, 2020. REUTERS/Marko Djurica

В Сербии введение комендантского часа вызвало беспорядки 08.07.2020

Власти Сербии сняли карантинные ограничения перед парламентскими выборами. Теперь они вынуждены вновь их вводить из-за роста числа заболеваний. Жители столицы вышли на улицы в знак протеста.
1.1.2020*** PODGORICA, MONTENEGRO - JANUARY 01: Serbian Orthodox Church clergy protest against the planned adoption of a religious law, that they say will strip the church of its property, on the new year in Podgorica, Montenegro on January 01, 2020. Hundreds of people gathered outside the Cathedral of the Resurrection of Christ and marched the streets of Podgorica. Milos Vujovic / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Черногории протестуют против критикуемого РФ закона 02.01.2020

Закон о свободе вероисповедания предполагает передачу государству имущества церкви, если оно не принадлежало ей до 1 декабря 1918 года. Постановление вызывает сопротивление со стороны СПЦ и озабоченность России.
Protesters gathering in front oh the parliament during a protest against populist president Aleksandar Vucic in Belgrade, Serbia, Saturday, April 13, 2019. Thousands of people have rallied in Serbia's capital for 19th week in a row against populist President Aleksandar Vucic and his government. (AP Photo/Darko Vojinovic) |

Протестующие в Белграде потребовали отставки президента Сербии Вучича 13.04.2019

Тысячи демонстрантов требовали свободы СМИ и справедливых условий для выборов, выступая под девизом "Один из пяти миллионов". Протесты начались после избиения оппозиционера Борко Стефановича.
Demonstrators attend a protest against Serbian President Aleksandar Vucic and his government in front of the presidential building in Belgrade, Serbia, March 17, 2019. REUTERS/Marko Djurica

Протестующие в Белграде прорвали оцепление у резиденции президента 17.03.2019

Полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, собравшихся перед резиденцией президента Сербии Александара Вучича.
09.03.2019, Serbien, Belgrade: Demonstranten protestieren gegen die Regierung von Präsident Vucic. Den vierzehnten Samstag in Folge sind die Demosntranten gegen Präsident Vucic auf die Straße gegangen. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Сербии протестующие ворвались в здание гостелеканала 17.03.2019

В Белграде уже 15-ю неделю подряд идут многотысячные акции протеста против президента. На этот раз демонстранты ворвались в здание государственного телеканала.

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