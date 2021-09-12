С ноября 2018 года в Сербии проходят еженедельные протесты против президента Александара Вучича. Основными требованиями демонстрантов являются свободные выборы и независимые СМИ.

Протесты в Сербии начались после жестокого избиения неизвестными оппозиционера Борко Стефановича в городе Крушевац на юге страны 23 ноября 2018 года. Активистов движения гражданского протеста поддерживают члены оппозиционного блока "Альянс за Сербию", который объединяет политические партии самого широкого спектра, от левых до крайне правых.