С ноября 2018 года в Сербии проходят еженедельные протесты против президента Александара Вучича. Основными требованиями демонстрантов являются свободные выборы и независимые СМИ.
Протесты в Сербии начались после жестокого избиения неизвестными оппозиционера Борко Стефановича в городе Крушевац на юге страны 23 ноября 2018 года. Активистов движения гражданского протеста поддерживают члены оппозиционного блока "Альянс за Сербию", который объединяет политические партии самого широкого спектра, от левых до крайне правых.
Виктор Бабарико и Сергей Тихановский задержаны, признаны недействительными подписи, собранные в поддержку Валерия Цепкало. Действия Лукашенко вызывают резкую критику в Брюсселе, в Европарламенте заговорили о санкциях.
В Сербии уже несколько дней продолжаются протесты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Протестующие обвиняют власти и лично президента Вучича в проведении парламентских выборов во время распространения болезни.
С обысками пришли в "Открытую Россию" и муниципальному депутату Юлии Галяминой. Формально речь идет о деле ЮКОСа. Но наблюдатели связывают это с митингом против признания итогов голосования, намеченного на 15 июля.