Пролив Ла-Манш

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Продолжающееся почти неделю извержение вулкана Кумбре-Вьеха привело к эвакуации уже 6000 человек. Потоки лавы уничтожили 420 домов.
Патрульный катер ВМС Франции спас 80 мигрантов и беженцев в проливе Па-де-Кале после неудачных попыток добраться до Великобритании на лодках.
Встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина длилась почти четыре часа.
Конфликт Лондона и Парижа из-за рыболовецкого промысла усиливается. Великобритания отправила к острову в Ла-Манше сторожевые корабли HMS Severn и HMS Tyne.
Согласно климатической службе ЕС Copernicus, начиная с 1970-х годов, каждое десятилетие глобальная температура на Земле повышается в среднем на 0,2 градуса.
Для обезвреживания злоумышленников на борту танкера Nave Andromeda было задействовано спецподразделение военно-морского флота Великобритании.
Суд в Ла-Пасе поддержал решение избиркома, запретившего находящемуся в Аргентине Эво Моралесу участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата.
Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.
Конвенцию Совета Европы по борьбе с насилием против женщин Украина подписала еще в 2011 году, но так и не ратифицировала. Против выступают церковь и часть парламента. DW - о сути конфликта.
И.о. президента Боливии Жанин Аньес дала послу Мексики в Ла-Пасе и двум испанским дипломатам 72 часа на отъезд из страны. Их обвинили в поддержке сторонников ушедшего в отставку президента Эво Моралеса.
Автобус вез россиян в аэропорт Ла-Романа и столкнулся с грузовиком. Никто не погиб. Пострадали не менее 17 человек, сообщают местные СМИ. Они доставлены в больницы Доминиканской Республики.
В Ла-Пасе продолжаются столкновения сторонников Моралеса и демонстрантов, поддерживающих новые временные власти.
ФРГ и четыре других члена НАТО подписали в Гамбурге документ об укреплении сотрудничества, направленного на защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря.
Правительство Испании удовлетворило просьбу США об увеличении и модернизации американской военно-воздушной базы на юге Иберийского полуострова.
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