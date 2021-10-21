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Пролив Ла-Манш

"Брекзит" и его последствия: рыбаки из Франции в шоке. Европа в фокусе 21.10.2021

Также в программе: ветряки вытесняют оленей в Швеции и поиски пропавших без вести немцев в Нидерландах.
Der Vulkan Cumbre Vieja stößt in der Morgendämmerung eine große Aschesäule aus. Die Lava hat seit Beginn des Ausbruchs am 19. September eine Fläche von 180,1 Hektar bedeckt und dabei bisher 390 Gebäude und 14 Kilometer Straßen zerstört, wie die Satellitenüberwachung des Copernicus-Programms der Europäischen Union ergab. +++ dpa-Bildfunk +++

На острове Пальма из-за извержения вулкана закрыт аэропорт 25.09.2021

Продолжающееся почти неделю извержение вулкана Кумбре-Вьеха привело к эвакуации уже 6000 человек. Потоки лавы уничтожили 420 домов.
Viele Flüchtlinge haben den Ärmelkanal überquert, oft in unsicheren Booten. Französische Polizeieinheiten, die auch von britischer Seite finanziert werden, versuchen, die Flüchtlinge vor der Überfahrt zu stoppen.

Десятки мигрантов и беженцев спасены у берегов Франции 26.07.2021

Патрульный катер ВМС Франции спас 80 мигрантов и беженцев в проливе Па-де-Кале после неудачных попыток добраться до Великобритании на лодках.
Russian President Vladimir Putin and U.S. President Joe Biden shake hands during a meeting at Villa La Grange in Geneva, Switzerland June 16, 2021. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

В Женеве завершились переговоры президентов США и России 16.06.2021

Встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина длилась почти четыре часа.
HMS Severn. The Royal Navy's HMS Severn Offshore Patrol Vessel enters the River Tyne. Picture date: Monday September 21, 2015. Photo credit should read: Owen Humphreys/PA Wire URN:24175259

Лондон отправил военные корабли к острову в Ла-Манше 06.05.2021

Конфликт Лондона и Парижа из-за рыболовецкого промысла усиливается. Великобритания отправила к острову в Ла-Манше сторожевые корабли HMS Severn и HMS Tyne.

A drought affecting Colombia exposes the bed of El Cisne lake, in Puerto Colombia, in the country's Atlantico Department, on July 31, 2014. The government has recently allocated 18 million US dollars to combat one of the worst droughts in Colombian history, caused by El Nino weather phenomena. Rivers throughout the Caribbean coast and eastern plains have fallen to critical levels, as acute water shortages kill livestock and exacerbate the risk of forest fires. AFP PHOTO/Eitan Abramovich (Photo credit should read EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

Самыми жаркими в истории планеты стали 2020 и 2016 годы 08.01.2021

Согласно климатической службе ЕС Copernicus, начиная с 1970-х годов, каждое десятилетие глобальная температура на Земле повышается в среднем на 0,2 градуса.
Nave Andromeda is seen in Portishead, Britain in this undated picture obtained from social media. Huw Gibby/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Британский спецназ штурмом взял судно с агрессивными безбилетниками 26.10.2020

Для обезвреживания злоумышленников на борту танкера Nave Andromeda было задействовано спецподразделение военно-морского флота Великобритании.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 21: Bolivia's former President Evo Morales makes a speech as he holds a press conference in Buenos Aires, Argentina on February 21, 2020. Morales blasted the decision of electoral authority that he was ineligible to run for a seat in the country's senate on May 3 elections, saying it was a blow against democracy. Muhammed Emin Canik / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд в Боливии запретил экс-президенту Моралесу баллотироваться в Палату сенаторов 08.09.2020

Суд в Ла-Пасе поддержал решение избиркома, запретившего находящемуся в Аргентине Эво Моралесу участвовать в парламентских выборах в качестве кандидата.
epa05530570 Russian director Andrei Konchalovsky (L) and his wife, Russian actress/cast member Julia Vysotskaya arrive for the premiere of 'Planetarium' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вторая волна пандемии: кто ее не боится? 01.09.2020

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Filmstill Dear Comrades! DOROGIE TOVARISCHI!

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр 01.09.2020

Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.
March 8, 2020, Kiev, Ukraine: Ukrainian police escort feminists and their supporters during the Women's March timed to the International Women's Day in Kiev, Ukraine, on 8 March 2020. Thousands participants of the feminist's Women's March combating violence against women and domestic violence.

Страсти по гендеру: что мешает Украине ратифицировать Стамбульскую конвенцию 21.05.2020

Конвенцию Совета Европы по борьбе с насилием против женщин Украина подписала еще в 2011 году, но так и не ратифицировала. Против выступают церковь и часть парламента. DW - о сути конфликта.
30.12.2019, Bolivien, La Paz: Jeanine Anez (M), Interimspräsidentin von Bolivien, kündigt die Ausweisung mehrerer Diplomaten aus Mexiko und Spanien an. Im Streit um ehemalige Regierungsfunktionäre in der mexikanischen Botschaft in La Paz hat Bolivien mehrere Top-Diplomaten aus Mexiko und Spanien ausgewiesen. Foto: Reynaldo Zaconeta Caballero/ABI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Боливия высылает испанских и мексиканских дипломатов 30.12.2019

И.о. президента Боливии Жанин Аньес дала послу Мексики в Ла-Пасе и двум испанским дипломатам 72 часа на отъезд из страны. Их обвинили в поддержке сторонников ушедшего в отставку президента Эво Моралеса.
Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach von einem Streifenwagen der Polizei an einer Unfallstelle. | Verwendung weltweit

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике 26.11.2019

Автобус вез россиян в аэропорт Ла-Романа и столкнулся с грузовиком. Никто не погиб. Пострадали не менее 17 человек, сообщают местные СМИ. Они доставлены в больницы Доминиканской Республики.
A backer of former President Evo Morales throws a stone at the police during clashes in La Paz, Bolivia, Wednesday, Nov. 13, 2019. Morales flew to Mexico Tuesday after resigning on Nov. 10, following weeks of violent protests fed by allegations of electoral fraud in a presidential election which he claimed to have won. (AP Photo/Natacha Pisarenko) |

Жанин Аньес пообещала провести выборы в Боливии в кратчайшие сроки 14.11.2019

В Ла-Пасе продолжаются столкновения сторонников Моралеса и демонстрантов, поддерживающих новые временные власти.

©Vincent Isore/IP3 press; Le Havre, France - Le Havre beach illustration, the 2nd biggest harbour in France - A cargo ship seen on the English channel |

НАТО усиливает позиции в Ла-Манше в свете российской угрозы 07.11.2019

ФРГ и четыре других члена НАТО подписали в Гамбурге документ об укреплении сотрудничества, направленного на защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря.
A C-130J Super Hercules of the Royal Australian Air Force turns on to final approach at Nellis Air Force Base, Nevada. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY a C 130J Super Hercules of The Royal Australian Air Force turns ON to Final Approach AT Nellis Air Force Base Nevada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: Imago/StockTrek Images

Американцы модернизируют свою военную базу в Испании 21.09.2019

Правительство Испании удовлетворило просьбу США об увеличении и модернизации американской военно-воздушной базы на юге Иберийского полуострова.

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