 Британский спецназ штурмом взял судно с агрессивными безбилетниками | Новости из Германии о Европе | DW | 26.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Британский спецназ штурмом взял судно с агрессивными безбилетниками

Для обезвреживания злоумышленников на борту танкера Nave Andromeda было задействовано спецподразделение военно-морского флота Великобритании.

Нефтяной танкер Nave Andromeda

Нефтяной танкер Nave Andromeda

Великобритания направила в воскресенье, 25 октября, сотрудников спецподразделения Королевского военно-морского флота в пролив Ла-Манш для задержания семерых безбилетных пассажиров нефтяного танкера Nave Andromeda, которые, по предварительным данным, пытались захватить судно.

Об инциденте сообщается на странице министерства обороны Великобритании в соцсети Twitter.

По данным агентства Reuters, танкером Nave Andromeda управляет греческая судоходная компания Navios Tankers Management Inc. Судно, шедшее под флагом Либерии, 6 октября вышло из нигерийского города Лагос и должно было 25 октября прибыть в британский Саутгемптон.

Однако после того, как семеро безбилетных пассажиров, национальность которых не уточняется, начали угрожать экипажу, судно встало на якорь в проливе Ла-Манш, недалеко от острова Уайт.

По информации онлайн-издания The Telegraph, операция по обезвреживанию злоумышленников продлилась девять минут. Тем не менее, как заявил в эфире телеканала Sky News Боб Сили, представляющий остров Уайт в британском парламенте, "этот случай, вероятно, будет расценен как противостояние морскому терроризму". По данным Минобороны Великобритании, команда танкера не пострадала.

Смотрите также:

  • Контейнеровоз в Гамбурге

    Корабли-гиганты со всего мира

    Быстрее, длиннее, мощнее

    Сегодня самым большим контейнеровозом считается MOL "Триумф", который способен перевозить 20 170 контейнеров. Но уже через несколько недель в свой первый рейс отправится судно OOCL "Гонконг". Его вместительность будет рекордной - 21 тысяча контейнеров. Еще 25 лет назад этот показатель едва превышал четыре тысячи.

  • Судно MOL Триумф

    Корабли-гиганты со всего мира

    Гигант в ганзейском городе

    Во время своего первого рейса в мае 2017 года MOL "Триумф" дошел до Гамбурга. Длина судна достигает 400 метров, ширина - более 58 метров. Японская компания, которой принадлежит контейнеровоз, планирует регулярно совершать грузовые перевозки между Европой и Восточной Азией.

  • Супертанкер Knock Nevis

    Корабли-гиганты со всего мира

    Супертанкер

    Самым длиным танкером в мире длиной в 458 метров считался Jahre Viking. Его построили в 1979 году. Во время полной загрузки он не мог проходить по Ла-Маншу, а также по Суэцким и Панамским каналам. В 2004 году судно переименовали в Knock Nevis. Спустя шесть лет его списали.

  • Круизный лайнер Harmony of The Seas

    Корабли-гиганты со всего мира

    Городок на море

    Самый большой круизный лайнер в мире длиной в 362 метра называется Harmony of The Seas. На этом судне могут путешествовать сразу 6300 пассажиров и 2100 членов экипажа. Здесь есть все для комфортного отдыха: 20 ресторанов, 23 бассейна и даже парк с экзотическими растениями.

  • Моторная яхта Azzam

    Корабли-гиганты со всего мира

    Игрушка шейха

    Многие олигархи конкурируют между собой за звание владельца самой большой в мире яхты. Сейчас этот титул принаджежит арабскому шейху Халифе Аль Нахайяну и его моторной яхте Azzam.Она оснащена вертолетной площадкой, системой ПВО и даже собственной подводной лодкой.

  • Яхта Sailing Yacht A

    Корабли-гиганты со всего мира

    Восемь палуб и три бассейна

    Самая большая парусная яхта в мире была построена на верфи компании Nobiskrug для российского миллиардера Андрея Мельниченко в немецком Киле. Sailing Yacht "A" оценивают в 400 миллионов евро.

  • Авианосец ВМФ США

    Корабли-гиганты со всего мира

    Самый дорогой боевой корабль

    Около 13 миллиардов долларов было потрачено на строительство этого авианосца. С апреля 2017 года на его борту уже проводятся учения ВМФ США. До этого времени в эксплуатации у американских военных находилось 18 авианосцев. Эта новинка серии "Джеральд Р. Форд" оснащена электромагнитными катапультами.

  • Ледокол Арктика

    Корабли-гиганты со всего мира

    Самый мощный ледокол

    Океанский лед толщиной три метра? Для российского атомного ледокола "Арктика" это не проблема. Планируется, что уже в 2017 году его пустят в эксплуатацию для освоения Арктики.

  • Отель на воде

    Корабли-гиганты со всего мира

    Отель на воде

    Итальянский инженер Джанлука Сантозуоссо хочет изменить представление о круизных лайнерах: плавающий отель MorphHotel будет эффективно использовать возобновляемые ресурсы и плавно пересекать моря и океаны. Правда, пока круизное судно будущего существует лишь в проекте.

    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:58

Средства против пиратов: от натовской проволоки до водяной пушки

Аудио- и видеофайлы по теме

Как беженцы в Кале страдают из-за пандемии коронавируса  

Что изменится в жизни европейцев после "Брекзита"  

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: в Испании объявлен режим чрезвычайного положения  

Выборы в Киеве: Кличко не удалось одержать абсолютную победу  

Протесты в Беларуси: в Минске прошел марш "Народный ультиматум"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно