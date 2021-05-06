Лондон отправил военные корабли к острову в Ла-Манше

Конфликт между Лондоном и Парижем, возникший после "Брекзита" из-за прав на рыболовство в проливе Ла-Манш, продолжает разрастаться. К острову Джерси в четверг, 6 мая, прибыли два корабля Королевского военно-морского флота Великобритании. Речь идет о сторожевых кораблях HMS Severn и HMS Tyne, которым предстоит "наблюдать за ситуацией".

Премьер-министр страны Борис Джонсон распорядился об их отправке в ответ на угрозы Франции заблокировать почти 60 рыболовецкими судами Сент-Хелиер - порт и главный город Джерси, отмечает информагентство AFP. Франция также направила в акваторию два патрульных судна.

Премьер Великобритании: блокада Ла-Манша "совершенно необоснованна"

Как указали в оборонном ведомстве Великобритании, речь идет о "число превентивной мере". Джонсон в свою очередь уже называл блокаду Ла-Манша "совершенно необоснованной".

Тем временем французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон подчеркнул, что его страна не даст "себя запугать". Представитель министерства по делам Европы и иностранных дел потребовал "быстрого и полного применения соглашения" по "Брекзит". Министр по делам моря Анник Жирарден, в частности, пригрозила "ответными мерами", если Лондон продолжит ограничивать права на рыболовство. По ее словам, Франция может перекрыть поставки электричества по проложенным по дну кабелям для 100 000 с лишним жителей острова Джерси.

Торговое соглашение ЕС и Великобритании

Осуществление рыболовецкой деятельности - один из спорных моментов в торговом соглашении между ЕС и Великобританией, которое вступило в силу в полном объеме 1 мая. В соответствии с договоренностями, британцы должны допускать в свою акваторию только те рыболовецкие суда, которые имели право хождения там с 2012 года. По данным французской стороны, это нелегко доказать. С 2026 года европейские рыбаки будут вынуждены отказаться от четверти своего улова в британских водах, что соответствует потерям доходов в размере около 650 млн евро в год.

Остров Джерси - владение британской короны, которое, однако, не является, частью Великобритании. В обязанности Лондона, в частности, входит защита этого самого крупного из Нормандских островов.

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