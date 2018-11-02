 Прокуратура требует для лидеров каталонских сепаратистов до 25 лет тюрьмы | Новости из Германии о Европе | DW | 02.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Прокуратура требует для лидеров каталонских сепаратистов до 25 лет тюрьмы

12 лидеров движения за независимость Каталонии должны быть лишены свободы на срок от 7 до 25 лет тюрьмы, считает обвинение. В отношении скрывающегося в Бельгии Пучдемона решения не принято.

Флаги Каталонии на доме в Барселоне

Испанская прокуратура потребовала лишить свободы бывших лидеров каталонских сепаратистов. 12 ключевых представителей сепаратистского движения должны получить сроки от 7 до 25 лет за мятеж и неправомерное использование бюджетных средств при попытке отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года, сообщила прокуратура в Мадриде в пятницу, 2 ноября.

Контекст

В частности, для бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса прокурор потребовал 25-летний срок, для экс-спикера парламента в Барселоне Карме Фуркадей и бывшего главы Национальнрой ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса - 17 лет тюрьмы. В отношении скрывающегося в Бельгии бывшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона решение не принято, так как законы Испании не позволяют вести подобный процесс в отсутствие обвиняемого.

Начало процесса ожидается в 2019 году

В общей сложности перед судом должны предстать 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии. Девяти из них инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании, сообщил Верховный суд в Мадриде 25 октября. В настоящее время Жункерас и ряд других лидеров сепаратистов находятся в следственном изоляторе. Верховный суд не назначил дату процесса, но, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.

Конфликт с Мадридом вокруг независимости Каталонии резко обострился в 2017 году после того, как Пучдемон провел референдум об отделении региона от Испании. Органы юстиции Испании признали незаконным референдум, на котором большинство участников проголосовали за независимость. В конце октября 2017 года Пучдемон провозгласил независимость Каталонии от Мадрида. Правительство Испании, однако, сместило его и объявило в розыск.

На местных выборах в Каталонии в декабре 2017 года сепаратистские партии вновь одержали победу, но так и не смогли выработать единую стратегию обретения независимости. В октябре 2018 года сторонники независимости региона объявили о создании новой партии - "Национальный призыв к республике".

Смотрите также:

  • Избирательный бюллетень

    Каталония на пути к независимости

    Спорный референдум

    1 октября, несмотря на запрет официального Мадрида, в Каталонии прошел референдум о независимости. По его итогам власти региона заявили, что за независимость проголосовали 90% участников при явке 42,3%. Вопрос звучал: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

  • Испанские полицейские

    Каталония на пути к независимости

    "Референдума не было"

    Еще до референдума Мадрид объявил, что плебисцит противоречит конституции. 1 октября полиция закрывала избирательные участки, изымала урны, бюллетени. Против протестующих применялись дубинки, резиновые пули. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки возложили на правительство Каталонии.

  • Карлес Пучдемон

    Каталония на пути к независимости

    Вдохновитель отделения Каталонии

    Идейный сторонник независимости региона - глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон. Ранее он заявлял, что каталонцы заслужили право на независимое государство в форме республики. А в начале сентября 2017 года местный парламент принял специальный закон, открывающий путь к независимости через референдум.

  • Инфографика - показатели ВВП Каталонии, Испании и Еврозоны

    Каталония на пути к независимости

    Каталония - "кормилица" Испании?

    Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.

  • Региональный парламент Каталонии

    Каталония на пути к независимости

    Обострение отношений с Мадридом

    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:30
Now live
02:30 мин

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?  

Будет ли экстрадирован Карлес Пучдемон в Испанию?  

Как судьбу экс-правительства Каталонии решали в судах Испании и Бельгии  

Также по теме

Spanien Katalonien Oriol Junqueras

В Испании предстанут перед судом бывшие лидеры Каталонии 25.10.2018

Девяти каталонским политикам инкриминируется мятеж в связи с односторонним провозглашением независимости Каталонии в 2017 году. Экс-глава региона Пучдемон под суд не попадет, поскольку находится в изгнании.

Spanien Katalonien Unabhängigkeitsbefürworter in Barcelona

Акции сторонников независимости Каталонии переросли в беспорядки 01.10.2018

Радикальные каталонские сепаратисты начали штурм регионального парламента в Барселоне. Всего в связи с годовщиной референдума на улицы города вышли около 180 тысяч человек.

Reportage Arantal Lukas Hansen

Горцы Каталонии не хотят независимости от Испании 04.10.2018

В Барселоне бушуют страсти по вопросу о независимости Каталонии, но далеко не все в регионе хотят этого. Репортаж DW.

Реклама

Самые читаемые

Итоги украинского визита Ангелы Меркель  

НАТО сожалеет, что РФ не услышала призывы к диалогу по договору о РСМД  

Спецпредставитель США по Сирии: Расклад по Идлибу не в пользу Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно