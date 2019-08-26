 Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипуляции рынком | Новости из Германии о Германии | DW | 24.09.2019

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Германия

Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипуляции рынком

По данным прокуратуры, топ-менеджеры VW слишком поздно проинформировали биржи о манипуляциях с данными дизельных выхлопов и тем самым воздействовали на биржевые курсы.

Логотипы Volkswagen

Прокуратура города Брауншвейг предъявила иск руководителям автомобильного концерна Volkswagen, инкриминировав им манипуляцию рынком. Глава наблюдательного совета автогиганта Ханс Дитер Пёч (Hans Dieter Pötsch), председатель правления Херберт Дис (Herbert Diess) и бывший глава правления Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) обвиняются в том, что в 2015 году они своевременно не проинформировали инвесторов о рисках, связанных с дизельным скандалом. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила прокуратура.

Руководство VW не проинформировало своевременно об обвинениях

По данным следствия, топ-менеджеры крупнейшего в Германии автомобилестроителя раньше, чем до сих пор предполагалось, знали о конкретных манипуляциях данными о выхлопных газах дизельных автомобилей. Однако они, вопреки своим обязанностям,  намеренно не проинформировали вовремя рынок капиталов о вероятных многомиллиардных выплатах, связанных с начавшимся дизельным скандалом, указывается далее.

Тем самым, по мнению прокуратуры, Пёч, Дис и Винтеркорн противоправно оказывали влияние на биржевой курс концерна. Инвесторы требуют от топ-менеджеров компенсаций за произошедший в 2015 году обвал акций VW на бирже. По их мнению, руководство концерна должно было раньше проинформировать финансовый мир о связанных с дизельным скандалом рисках.

Контекст

Арест главы компании Audi Руперта Штадлера - новый этап в расширяющемся судебном преследовании топ-менеджеров немецкого автопрома. DW называет важнейшие имена дизельного скандала. (18.06.2018)

Проблемы BMW, Daimler и Volkswagen во многом характерны для всей мировой автомобильной промышленности: переход на электромобили стоит дорого, а продажи падают, особенно в Китае. (18.07.2019)

Между тем адвокаты главы VW Херберта Диса отвергла обвинения в рыночных манипуляциях. Иск прокуратуры Брауншвейга совершенно непонятен, сообщила адвокатская контора Парк. Защита считает обвинения неоправданными и не доказывающими состав преступления.

Дизельный скандал

18 сентября 2015 года стало известно об инициированном властями США расследовании манипуляций с данными выхлопов дизельных автомобилей Volkswagen. Руководство VW было вынуждено признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:36

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В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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