Прокуратура Испании направила в суд дело по иску фонда Hermitage

Прокуратура Испании передала в суд дело об отмывании предположительно похищенных в России 35 млн. евро, принадлежавших фонду Hermitage, и потребовала привлечь к ответу виновных.
Испанская антикоррупционная прокуратура возбудила во вторник, 9 апреля, дело в Национальной судебной палате "об отмывании в Испании россиянами, действовавшими в составе преступной группы", не менее 35 млн. евро, ранее похищенных в России.
Делопроизводство в прокуратуре, в свою очередь, было начато еще в 2017 году по иску некогда работавшего в РФ инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Руководитель фонда Уильям Браудер утверждает, что отмывавшиеся в Испании деньги - часть налога на прибыль, уплаченного им в российский бюджет по итогам 2006 года, а затем похищенного высокопоставленными представителями российского истеблишмента. Эта афера была вскрыта в свое время аудитором Сергеем Магницким, оказывавшим юридические услуги Hermitage и погибшим в российской тюрьме при невыясненных обстоятельствах.
Схема отмывания
В имеющемся у DW документе прокуратуры, который обосновывает возбуждение дела в суде, отмечается, что для отмывания в Испании денег путем вложения в движимое и недвижимое имущество были использованы "сложные финансовые схемы". Для этого были задействованы "фиктивные фирмы и финансовые учреждения, расположенные в Восточной Европе и в офшорах Карибского бассейна". Первые 16,8 млн., переправленные в Испанию в 2008 году, по данным прокуратуры, "предназначались для приобретения запчастей для автомобилей, строительной техники, обуви, тканей, мебели и оплаты услуг адвокатов и консультантов".
Вторая часть денег - 12,7 млн. евро - поступила в Испанию 25 переводами на имя россиянки Анны К. Еще один перевод на сумму в 5,1 млн. был сделан в пользу россиянина Павла Г. В документах эти переводы именовались "кредитами для приобретения недвижимости". Более мелкие переводы делались и на имя других лиц, фигурирующих в деле. Назвать фамилии всех подозреваемых, а также предоставить более подробные данные об упомянутых бенефициантах переводов, представитель прокуратуры в разговоре c DW отказался, сославшись на тайну следствия.
Журналистское расследование
Между тем в конце марта 2019 года в испанской печати появились данные международного журналистского проекта по расследованию организованной преступности и коррупции в мире (OCCRP). В нем упоминались похищенные из Hermitage деньги и предполагаемый получатель части из них в Испании - гражданка РФ Анна Курепина. По данным прессы, она могла являться близкой родственницей заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова. На полученные Курепиной деньги была приобретена вилла в курортном поселке С'Агаро, которая ныне принадлежит сыну Артякова.
Что касается перспектив дела в суде, то, по мнению представителя прокуратуры, оно может занять немало времени, "учитывая сложность разбирательства". К примеру, суду предстоит не только изучить многочисленные финансовые и другие документы, собранные прокуратурой, но и опросить подозреваемых и свидетелей. При этом, естественно, понадобится сотрудничество российских правоохранительных органов, заключил прокурорский работник.
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