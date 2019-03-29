 Прокуратура Испании направила в суд дело по иску фонда Hermitage | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2019

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Европа

Прокуратура Испании направила в суд дело по иску фонда Hermitage

Прокуратура Испании передала в суд дело об отмывании предположительно похищенных в России 35 млн. евро, принадлежавших фонду Hermitage, и потребовала привлечь к ответу виновных.

Здание Национальной судебной палаты Испании

Здание Национальной судебной палаты Испании

Испанская антикоррупционная прокуратура возбудила во вторник, 9 апреля, дело в Национальной судебной палате "об отмывании в Испании россиянами, действовавшими в составе преступной группы", не менее 35 млн. евро, ранее похищенных в России.

Делопроизводство в прокуратуре, в свою очередь, было начато еще в 2017 году по иску некогда работавшего в РФ инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Руководитель фонда Уильям Браудер утверждает, что отмывавшиеся в Испании деньги - часть налога на прибыль, уплаченного им в российский бюджет по итогам 2006 года, а затем похищенного высокопоставленными представителями российского истеблишмента. Эта афера была вскрыта в свое время аудитором Сергеем Магницким, оказывавшим юридические услуги Hermitage и погибшим в российской тюрьме при невыясненных обстоятельствах.

Сергей Магницкий, вскрывший хищения из фонда Hermitage Capital Management (фото из архива)

Сергей Магницкий, вскрывший хищения из фонда Hermitage Capital Management (фото из архива)

Схема отмывания

В имеющемся у DW документе прокуратуры, который обосновывает возбуждение дела в суде, отмечается, что для отмывания в Испании денег путем вложения в движимое и недвижимое имущество были использованы "сложные финансовые схемы". Для этого были задействованы "фиктивные фирмы и финансовые учреждения, расположенные в Восточной Европе и в офшорах Карибского бассейна". Первые 16,8 млн., переправленные в Испанию в 2008 году, по данным прокуратуры, "предназначались для приобретения запчастей для автомобилей, строительной техники, обуви, тканей, мебели и оплаты услуг адвокатов и консультантов".

Контекст

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Вторая часть денег - 12,7 млн. евро - поступила в Испанию 25 переводами на имя россиянки Анны К. Еще один перевод на сумму в 5,1 млн. был сделан в пользу россиянина Павла Г. В документах эти переводы именовались "кредитами для приобретения недвижимости". Более мелкие переводы делались и на имя других лиц, фигурирующих в деле. Назвать фамилии всех подозреваемых, а также предоставить более подробные данные об упомянутых бенефициантах переводов, представитель прокуратуры в разговоре c DW отказался, сославшись на тайну следствия.

Журналистское расследование

Между тем в конце марта 2019 года в испанской печати появились данные  международного журналистского проекта по расследованию организованной преступности и коррупции в мире (OCCRP). В нем упоминались похищенные из Hermitage деньги и предполагаемый получатель части из них в Испании - гражданка РФ Анна Курепина. По данным прессы, она могла являться близкой родственницей заместителя  генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова. На полученные Курепиной деньги была приобретена вилла в курортном поселке С'Агаро, которая ныне принадлежит сыну Артякова.

Что касается перспектив дела в суде, то, по мнению представителя прокуратуры, оно может занять немало времени, "учитывая сложность разбирательства". К примеру, суду предстоит не только изучить многочисленные финансовые и другие документы, собранные прокуратурой, но и опросить подозреваемых и свидетелей. При этом, естественно, понадобится сотрудничество российских правоохранительных органов, заключил прокурорский работник.

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    Автор: Александра Елкина


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