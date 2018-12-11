Приюту для животных пожертвовали полкило золота (фото)

Золотой подарок к Рождеству. Посылка со слитками пришла в немецкий приют для животных по почте.
12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.
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