 Приюту для животных пожертвовали полкило золота (фото) | Кадр дня | DW | 12.12.2018

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Кадр за кадром

Приюту для животных пожертвовали полкило золота (фото)

Золотой подарок к Рождеству. Посылка со слитками пришла в немецкий приют для животных по почте.

Куксхафен

12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

Декабрьские кадры из Германии

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


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Кошки в Германии 

  • Европейская короткошерстная

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    Европейская короткошерстная

    Это самая популярная в Германии кошачья порода и самая популярная ее разновидность. Как известно, именно трехцветная кошка приносит счастье. Вывели эту породу в середине ХХ века. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

  • Мейн-кун

    Любимые кошки немцев

    Мейн-кун

    На втором месте по популярности у немцев - кошка породы Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.

  • Британская короткошерстная

    Любимые кошки немцев

    Британская короткошерстная

    Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.

  • Персидская кошка

    Любимые кошки немцев

    Персидская кошка

    У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.

  • Сиамская кошка

    Любимые кошки немцев

    Сиамская кошка

    Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.

  • Бенгальская кошка

    Любимые кошки немцев

    Бенгальская кошка

    Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.

  • Норвежская лесная кошка

    Любимые кошки немцев

    Норвежская лесная кошка

    Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.

  • Шотландская прямоухая кошка

    Любимые кошки немцев

    Шотландская прямоухая кошка

    Как уже говорит их название, исторической родиной скоттиш-страйтов является Шотландия. Расцветка их настолько разнообразна, что каждый может выбрать себе котенка по вкусу.

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

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