Признание квалификации в Германии: где получить информацию

Где подскажут, нужно ли признавать ваш диплом для работы в Германии? Куда обращаться с документами? И кто поможет их оформить? Самые важные адреса.
С 2012 года в Германии действует закон, облегчающий процесс признания иностранных дипломов. Касается он в основном специалистов с высшим образованием по востребованным в ФРГ профессиям. В этом году планируется принять еще один закон, который будет способствовать трудоустройству представителей рабочих специальностей. И в том и в другом случае важным условием для работы в Германии является проверка и признание профессиональной квалификации.
Позаботиться об этом можно и до приезда в страну: ведомства принимают заявки и по электронной почте. Но где получить информацию и кто расскажет о необходимых документах? Самые важные адреса - в подборке DW.
Портал Anerkennung in Deutschland
Этот сайт на 11 языках (в том числе и русском) появился в 2012 году по инициативе министерства образования и науки ФРГ. Его главный инструмент - поисковик в разделе "Anerkennungsfinder". С его помощью можно проверить, какую деятельность подразумевает та или иная специальность в Германии и какие формальности надо соблюсти, чтобы работать по ней в этой стране.
Здесь же, двигаясь по стрелке "Next", можно задать место (будущего) жительства и работы, чтобы получить адреса ведомств, куда следует посылать документы для признания свидетельства о профессиональной подготовке. Раздел "Berufliche Anerkennung" ("Признание профессиональной квалификации") предлагает ознакомиться с этапами процесса признания и правовыми основами.
Помощь по телефону
Горячая телефонная линия для иностранцев, связывающих свои профессиональные перспективы с Германией, работает с 2014 года под эгидой Федерального ведомства по делам миграции и беженцев и Федерального агентства по труду. С понедельника по пятницу с 9 до 15 часов по номеру +49 30-1815-1111 можно получить первичную информацию на немецком или английском языке о том, куда следует обращаться для прохождения процедуры проверки профессиональной квалификации. Здесь также расскажут об основных этапах этой процедуры, необходимых документах, ответят на вопросы, касающиеся визы и курсов немецкого, а также подскажут адреса организаций, которые проводят более подробные индивидуальные консультации. На сайте горячей телефонной линии можно также отправить электронный запрос.
Сеть Integration durch Qualifizierung (IQ) ("Интеграция посредством квалификации") создана в рамках программы, целью которой является улучшение шансов на немецком рынке труда для специалистов с миграционным прошлым. Ее представительства работают во всех федеральных землях.
В Германии существует несколько десятков сервисных служб, помогающих разобраться в тонкостях процедуры признания профессиональной квалификации. Найти подходящую службу можно, выбрав федеральную землю на сайте слева. Организованы они как при государственных ведомствах, так и при общественных и церковных организациях. Сервисные службы также помогают определиться с дальнейшими мерами по повышению квалификации для улучшения шансов на трудоустройство в Германии.
Для специалистов с профобразованием
Служба FOSA (Foreign Skills Approval), расположенная в Нюрнберге и организованная Торгово-промышленной палатой (IHK), занимается проверкой и подтверждением квалификации, полученной за рубежом, для специалистов со средним профессиональным образованием. По телефону +49 911 815060 или электронной почте info@ihk-fosa.de вам подскажут, какому уровню в немецкой системе профобразования соответствует ваша квалификация, какие требования должны быть соблюдены для прохождения процедуры проверки.
Здесь же вы можете назначить время для личного собеседования в представительстве Торгово-промышленной палаты по вашему месту жительства.
Welcome Center
В ряде крупных городов Германии открыты сервисные службы (Welcome Center), где на нескольких языках дают первичную консультацию по всем вопросам, касающимся трудоустройства и работы в немецких компаниях, посещения языковых курсов и решения бытовых проблем, которые придется решать на первых порах.
Подробная информация с контактными данными сервисных центров - в нашей статье "Welcome Center - лоцманы для иностранных специалистов".
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