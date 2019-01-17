Признание квалификации в Германии: где получить информацию

С 2012 года в Германии действует закон, облегчающий процесс признания иностранных дипломов. Касается он в основном специалистов с высшим образованием по востребованным в ФРГ профессиям. В этом году планируется принять еще один закон, который будет способствовать трудоустройству представителей рабочих специальностей. И в том и в другом случае важным условием для работы в Германии является проверка и признание профессиональной квалификации.

Позаботиться об этом можно и до приезда в страну: ведомства принимают заявки и по электронной почте. Но где получить информацию и кто расскажет о необходимых документах? Самые важные адреса - в подборке DW.

Портал Anerkennung in Deutschland

Этот сайт на 11 языках (в том числе и русском) появился в 2012 году по инициативе министерства образования и науки ФРГ. Его главный инструмент - поисковик в разделе "Anerkennungsfinder". С его помощью можно проверить, какую деятельность подразумевает та или иная специальность в Германии и какие формальности надо соблюсти, чтобы работать по ней в этой стране.

Здесь же, двигаясь по стрелке "Next", можно задать место (будущего) жительства и работы, чтобы получить адреса ведомств, куда следует посылать документы для признания свидетельства о профессиональной подготовке. Раздел "Berufliche Anerkennung" ("Признание профессиональной квалификации") предлагает ознакомиться с этапами процесса признания и правовыми основами.

Помощь по телефону

Горячая телефонная линия для иностранцев, связывающих свои профессиональные перспективы с Германией, работает с 2014 года под эгидой Федерального ведомства по делам миграции и беженцев и Федерального агентства по труду. С понедельника по пятницу с 9 до 15 часов по номеру +49 30-1815-1111 можно получить первичную информацию на немецком или английском языке о том, куда следует обращаться для прохождения процедуры проверки профессиональной квалификации. Здесь также расскажут об основных этапах этой процедуры, необходимых документах, ответят на вопросы, касающиеся визы и курсов немецкого, а также подскажут адреса организаций, которые проводят более подробные индивидуальные консультации. На сайте горячей телефонной линии можно также отправить электронный запрос.

Сеть Integration durch Qualifizierung (IQ) ("Интеграция посредством квалификации") создана в рамках программы, целью которой является улучшение шансов на немецком рынке труда для специалистов с миграционным прошлым. Ее представительства работают во всех федеральных землях.

В Германии существует несколько десятков сервисных служб, помогающих разобраться в тонкостях процедуры признания профессиональной квалификации. Найти подходящую службу можно, выбрав федеральную землю на сайте слева. Организованы они как при государственных ведомствах, так и при общественных и церковных организациях. Сервисные службы также помогают определиться с дальнейшими мерами по повышению квалификации для улучшения шансов на трудоустройство в Германии.

Для специалистов с профобразованием

Служба FOSA (Foreign Skills Approval), расположенная в Нюрнберге и организованная Торгово-промышленной палатой (IHK), занимается проверкой и подтверждением квалификации, полученной за рубежом, для специалистов со средним профессиональным образованием. По телефону +49 911 815060 или электронной почте info@ihk-fosa.de вам подскажут, какому уровню в немецкой системе профобразования соответствует ваша квалификация, какие требования должны быть соблюдены для прохождения процедуры проверки.

Здесь же вы можете назначить время для личного собеседования в представительстве Торгово-промышленной палаты по вашему месту жительства.

Welcome Center

В ряде крупных городов Германии открыты сервисные службы (Welcome Center), где на нескольких языках дают первичную консультацию по всем вопросам, касающимся трудоустройства и работы в немецких компаниях, посещения языковых курсов и решения бытовых проблем, которые придется решать на первых порах.

Подробная информация с контактными данными сервисных центров - в нашей статье "Welcome Center - лоцманы для иностранных специалистов".

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Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Врач Эта профессия регламентированная, то есть квалификация должна соответствовать немецким стандартам. Для работы врачом в Германии специалисты не из ЕС должны получить разрешение. Оно может быть временным и действительным только для федеральной земли, которая его выдает. Другой вариант - разрешение без ограничений. Для него нужно сдавать экзамен на проверку знаний по специальности - Approbation.

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Медсестра или медбрат И по этой специальности можно работать только с разрешения земельных властей. Проверки квалификации не избежать. Некоторые расхождения в учебной программе могут быть компенсированы опытом работы. Если же разница существенная, то специалисту предложат сразу сдать экзамен или сначала пройти трехлетний курс обучения. Как и в случае врачей, важное условие - владение обиходным и медицинским немецким.

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Инженер Звание "инженер" в Германии защищено законом, использовать его может только специалист, подтвердивший свою квалификацию. Но для работы инженером признание диплома, полученного за рубежом, - не обязательно. Работодатель сам решает, подходит ли претендент. Правда, подтвержденная квалификация повышает шансы на рынке труда. О требованиях читайте в статье "В Германию - с иностранным дипломом инженера".

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Информатик Эта профессия - не регламентированная. На подходящую вакансию можете сразу отправлять заявку. По данным IT Job Market Report, вырос спрос на аналитиков и специалистов по разработке информационных систем. Больше всего шансов - в сферах логистики, автомобиле- и машиностроения. Опыт работы с облачными технологиями, соцсетями или мобильными приложениями - большое преимущество.

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Специалисты с профобразованием С 2013 года облегчено трудоустройство на немецких предприятиях для представителей рабочих специальностей из так называемого "белого списка" Федерального агентства по труду (Positivliste). В числе самых востребованных - специалисты по металлообработке, монтажу металлоконструкций, мехатронике и электротехнике, а также слесари-сантехники, кровельщики и каменщики.

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Специалисты с профобразованием У таких специалистов должны быть знания немецкого языка и законченное профобразование. Подтверждать квалификацию в Германии не требуется, но Федеральное агентство по труду рекомендует проверить диплом на соответствие немецким стандартам. Рассмотрением документов занимаются торгово-промышленные и ремесленные палаты. Подать заявку можно, находясь за рубежом. Рассмотрение занимает до трех месяцев.

Признание квалификации в Германии: шпаргалка по профессиям Куда обращаться Проверить, обязательно ли вам подтверждать свой зарубежный диплом для работы в Германии, можно на сайте www.anerkennung-in-deutschland.de в разделе Anerkennungsfinder. Здесь же размещены и адреса ведомств, которые рассматривают документы. Получить информацию можно и в службах, о которых мы рассказывали в статье "Признание квалификации в Германии: кто окажет первую помощь". Автор: Татьяна Вайнман

