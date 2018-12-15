 Премьер-министр Чехии отклоняет соглашение ООН по беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 17.12.2018

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Европа

Премьер-министр Чехии отклоняет соглашение ООН по беженцам

Принятие решений о приеме беженцев является суверенным правом страны и не входит в компетенцию международных организаций, заявил Андрей Бабиш.

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после отказа его страны участвовать в миграционном пакте ООН намерен отклонить и соглашение ООН по беженцам. "С моей точки зрения, нам не следует брать на себя обязательства и по этому пакту", - заявил Бабиш в интервью газете Pravo, опубликованном в понедельник, 17 декабря.

По мнению 64-летнего лидера правопопулистского движения АНО ("Акция недовольных граждан"), международные организации не должны определять политику в сфере миграции и приему беженцев, решения по данным вопросам - это суверенное право государства. "Кроме того, все эти пакты не имеют обязывающей силы, поэтому не знаю, зачем мы вообще ведем о них речь", - отметил далее политик.

Контекст

Пакт ООН о беженцах имеет целью помощь странам с низким ВВП, принимающим особенно много нелегальных мигрантов. В частности, в нем идет речь о доступе беженцев к системам образования и здравоохранения.

Отказ от участия в миграционном пакте

В ноябре Чехия официально отказалась от участия в миграционном пакте ООН. Правительство меньшинства, состоящее из представителей движения АНО и Чешской социал-демократической партии, пришло к выводу, что этот пакт в недостаточной мере различает "легальных и нелегальных мигрантов". По мнению Бабиша, соглашение создает угрозу для безопасности и национального суверенитета страны.

Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами, подписали 10 декабря представители более чем 150 государств в Марракеше. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции. Помимо Чехии, об отказе от участия в пакте объявили ряд других стран, в частности, Болгария, США, Австрия, Венгрия и Австралия.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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