 Премьер Великобритании предостерегает от провала ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2018

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Европа

Премьер Великобритании предостерегает от провала "Брекзита"

Тереза Мэй заявила, что занимает жесткую позицию на переговорах с ЕС, а ее план, который критикуют противники мягкого варианта "Брезита", - это "не длинный список пожеланий".

Тереза Мэй

Тереза Мэй (фото из архива)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предостерегает от провала переговоров по выходу страны из Евросоюза. "Перед нами - масштаб возможностей, и мое послание к стране в эти выходные несложное: нам не следует упускать из виду цель. В противном случае мы рискуем в конечном итоге остаться без "Брекзита", - написала Мэй в специальной колонке, опубликованной на сайте газеты Daily Mail вечером 14 июля.

Она отметила, что "Брекзит", в частности, позволит Лондону построить с ЕС "новые экономические отношения и партнерство в сфере безопасности, которые мы хотим видеть". Здесь идет речь "не о торговых отношениях с другими странами вместо торговли с Европой, а о том, чтобы иметь и то, и другое", подчеркнула Мэй.

Контекст

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Защищая свой план по выходу Великобритании из ЕС, который подвергся критике в рядах сторонников "Брезита", премьер отметила, что это "не длинный список пожеланий, из которого можно выбирать, что понравится", а "сложный план с результатами, больше не являющимися предметом переговоров". Мэй отметила, что занимает жесткую позицию на переговорах с Брюсселем и не собирается "идти на компромисс в том, что касается национальных интересов".

План Мэй критикуют противники мягкого варианта "Брекзита"

Премьер заявила, что понимает критику в адрес своего плана, но считает, что "Брекзит" не должен привести к "созданию непроницаемой границы" между Ирландией и британским регионом Северная Ирландия и "расколу нашего дорогого Соединенного королевства по границе вдоль Ирландского моря". Помимо этого Мэй считает, что критики ее плана не представили "работающих альтернатив".

Ранее Мэй представила концепцию "Брекзита", которая, в частности, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС и общий с Брюсселем свод правил для этого, а также отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Несмотря на то, что премьер заручилась поддержкой большинства членов своего кабинета, сторонники жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза критикуют ее план. В знак протеста против мягкого варианта "Брекзита" в отставку ушли министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон. 

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Почему ушел в отставку Борис Джонсон?

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Daily Mail: My deal is the only Brexit deal - wreck it at your peril: THERESA MAY's steely warning to Tory rebels AND those bully boys from Brussels

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