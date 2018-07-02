Премия имени Копелева вручена спасателям беженцев из Mission Lifeline

Премию имени Льва Копелева за свободу и права человека вручили в Кельне в воскресенье, 7 апреля, неправительственной организации Mission Lifeline из Дрездена, благодаря которой удалось спасти шасотни беженцев в Средиземном море. Наградой отметили капитана судна Lifeline Клауса-Петера Райша (Claus-Peter Reisch).

С торжественной речью на мероприятии выступил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн, передает агентство epd.

Организаторы отметили "мужественный личный вклад" участников миссии, которые смогли продолжать свою деятельность после конфискации судна Lifeline властями Мальты в середине октября 2018 года исключительно благодаря пожертвованиям, в частности, от римско-католической церкви и немецкой хип-хоп группы из Штутгарта Die Fantastischen Vier.

Капитан - под следствием

В отношении капитана Клауса-Петера Райша на Мальте возбуждено уголовное дело. Рейша обвиняют в неподчинении итальянским властям. Правительство Италии настаивало на том, чтобы ливийская береговая охрана сама помогла мигрантам, без вмешательства активистов Mission Lifeline. По версии правозащитников, береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь, и им пришлось действовать для спасения жизни людей.

Спасение у берегов Ливии

Активисты из Дрездена 21 июня 2018 года спасли 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. В конце июня ему разрешили войти в мальтийский порт Сенглеа, при этом капитана вызвали на допрос, а судно позднее конфисковали.

Премия имени Льва Копелева за мир и права человека вручается с 2001 года и не предусматривает денежного вознаграждения. Ею были удостоены, в частности, украинская певица Руслана и ее соотечественник, правозащитник и борец с коррупцией Евгений Захаров, а также легендарный российский рок-музыкант Андрей Макаревич и культовый детский писатель Эдуард Успенский. В 2017 году награду присудили директору "Аналитического центра Юрия Левады" ("Левада-центра") Льву Гудкову и бывшему главному редактору турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Джану Дюндару.

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