 Президент ФРГ предостерег ученых и политиков от конфронтации в вопросах климата | Новости из Германии о Германии | DW | 26.09.2019

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Германия

Президент ФРГ предостерег ученых и политиков от конфронтации в вопросах климата

Франк-Вальтер Штайнмайер отреагировал на массированную критику со стороны ученых и экологических активистов, обвиняющих политиков в бездеятельности в вопросах борьбы с измениями климата.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег ученых и политиков от конфронтации в вопросах борьбы с изменениями климата. Текст речи президента на заключительном мероприятии кампании "Наука нуждается в свободе" опубликовала в четверг, 26 сентября, его пресс-служба.

Контекст

О феномене Греты Тунберг и причинах критического отношения к шведской школьнице со стороны значительной части российской публики рассуждает Федор Крашенинников. (26.09.2019)

О том, почему РФ приняла Парижское соглашение по климату и какие последствия оно будет иметь для общества и экономики - DW побеседовала с основателем партии "Яблоко", доктором экономических наук Григорием Явлинским. (24.09.2019)

Никто не ставит под вопрос научные данные об изменениях климата, заявил глава государства, но "демократия функционирует не так, как наука", - добавил он.  Политики, полагает Штайнмайер, в отличие от науки, должны оценивать ситуацию с разных точек зрения, уравновешивать интересы, находить компромиссы и заботиться о привлечении избирателей. Таким образом глава государства отреагировал на массированную критику со стороны ученых и экологических активистов, обвиняющих политиков  в бездеятельности в вопросах борьбы с измениями климата.

При этом президент призвал к более решительной политике по охране климата.  "Политика должна использовать пространство, которое сейчас открывает гражданское сообщество", - считает Штайнмайер. При этом президент не стал впрямую критиковать принятую немецким правительством программу защиты климата до 2030 года.

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    Автор: Марина Барановская


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