 Президент ФРГ поддержал общественное обсуждение мер против коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 02.05.2020

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Германия

Президент ФРГ поддержал общественное обсуждение мер против коронавируса

Дискуссия об ограничениях из-за коронавируса создает "благотворное давление" на политиков, считает Штайнмайер. Снижение числа новых заражений он назвал заслугой и властей, и населения.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) высказался в поддержку общественной дискуссии о масштабах ограничений, необходимых для борьбы с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2. "Это создает благотворное давление на политику, чтобы ежедневно обосновывалась длительность и оправданность подобных мер", - заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в интернет-версии издания в субботу, 2 мая.

Снижение числа новых заражений в Германии Штайнмайер считает результатом "умного кризисного менеджмента в совокупности с ответственностью и дисциплиной людей". В то же время президент предупредил, что если ограничения будут отменены слишком поспешно, это "может оказаться пирровой победой". Франк-Вальтер Штайнмайер признал также, что нынешний кризис "оставит свой след", но ФРГ стоит "в экономическом и общественном плане на хорошем фундаменте, чтобы преодолеть" его.

Протесты против ограничений и ослабление локдауна

В Германии с 16 марта действует ряд карантинных мер с целью борьбы с распространением коронавируса. Во второй половине апреля власти страны начали постепенное ослабление локдауна. В частности, было разрешено открыться небольшим магазинам. 30 апреля было решено начать вновь открывать уличные детские площадки, музеи, выставки и зоопарки, а также проводить религиозные мероприятия с ограниченным числом верующих. С 4 мая в стране снова заработают парикмахерские и возобновятся занятия в выпускных классах школ.

Решение о полноценном открытии детских садов, школ и возобновлении работы спортивных клубов и объединений отложено до 6 мая. Это касается и матчей футбольной бундеслиги. Ожидается, что вопрос об открытии ресторанов, кафе и гостиниц будет рассматриваться еще позднее. Тем временем в Берлине и Штутгарте 2 мая прошли протестные акции против ограничений, введенных из-за пандемии.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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