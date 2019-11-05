Президент ФРГ в письме поблагодарил Горбачева

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank Walter Steinmeier) написал письмо бывшему президенту СССР и генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, в котором поблагодарил его за воссоединение ФРГ и ГДР. Поводом для письма стало 30-летие со дня падения Берлинской стены. Текст письма во вторник, 5 ноября, публикует сайт посольства Германии в России.

"В эти дни Германия вспоминает падение Берлинской стены 30 лет назад. Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда Вами лично", - написал Штайнмайер.

"Оглядываясь назад, я полностью осознаю, что далеко не все надежды тех дней осуществились. Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений. Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества", - продолжил федеральный президент. В завершение письма Штайнмайер от лица Германии выразил "глубокую признательность" Горбачеву.

9 ноября 1989 года - день падения Берлинской стены

В 1989 году, через 40 лет после основания ГДР, коммунистический режим находился в глубочайшем политическом и экономическом кризисе. Десятки тысяч людей вышли на улицы Лейпцига 9 октября 1989 года, требуя свободы и демократии. 4 ноября еще более массовая демонстрация состоялась на площади Александрплац в Восточном Берлине.

9 ноября 1989 года член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) сообщил, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. Тысячи людей тут же устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином, власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы.

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